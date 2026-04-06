[yoronchōsa] Takaichi resiste en la cima

Gobierno conserva el respaldo del 70% de los japoneses mientras la oposición se fragmenta

📍Tokyo | 6 de abril

Según el último sondeo de opinión realizado por la cadena JNN, el nivel de aprobación de la administración de la primera ministra Sanae Takaichi se situó en un 71.5%, lo que representa una mínima caída de 0.3 puntos respecto a la medición anterior.

A pesar de este ligero ajuste, el gobierno mantiene una popularidad excepcionalmente alta, superando la barrera del 70%. Por otro lado, el índice de desaprobación también disminuyó, situándose en un 23.7% (1.2 puntos menos).

Radiografía de los partidos: El ascenso del PDG y el estancamiento opositor

La encuesta revela movimientos interesantes en la intención de voto, destacando un fortalecimiento del Partido Democrático para el Pueblo (PDG) y una fragmentación en el bloque opositor.

El PLD lidera con pérdidas: El gobernante Partido Liberal Democrático sigue a la cabeza con un 35.5% , aunque cedió 1.8 puntos.

Sorpresa del PDG: El Partido Democrático para el Pueblo subió al 4.7% , superando al Partido de la Innovación ( Ishin ), que bajó ligeramente al 3.7%.

Oposición estancada: El principal partido de la oposición tradicional, el Partido Democrático Constitucional ( PDC ), apenas llega al 2.3% , a pesar de un leve repunte.

Crecimiento del voto nulo/indeciso: El grupo de personas que «no apoya a ningún partido» creció significativamente hasta el 35.9% (4.1 puntos más), convirtiéndose prácticamente en la fuerza mayoritaria junto al PLD.

Tabla de intención de voto

Partido Apoyo (%) Variación Liberal Democrático (PLD) 35.5% 1.8↓ Democrático para el Pueblo (PDG) 4.7% 1.2↑ Innovación (Ishin) 3.7% 0.1↓ Chudo (Centrista) 3.3% 1.6↓ Sansei 2.9% 1.7↓ Democrático Constitucional (PDC) 2.3% 1.9↑ Comunista 2.2% 0.2↑ Komeito 1.6% 1.0↑ Sin partido / Indecisos 35.9% 4.1↑ 🧾 TÉRMINOS DEL SONDEO POLÍTICO Término Japonés Rōmaji Significado Aprobación del gobierno 内閣支持率 naikaku shijiritsu Porcentaje de personas que apoyan al gobierno Rechazo al gobierno 不支持率 fushijiritsu Porcentaje de personas que no apoyan al gobierno Sin afiliación partidaria 無党派層 mutōhasō Personas que no apoyan a ningún partido político Encuesta de opinión 世論調査 yoron chōsa Estudio para conocer la opinión de la población Método RDD 無作為電話抽出法 musakui denwa chūshutsu-hō Sistema que genera números aleatorios para encuestas telefónicas Respuestas válidas 有効回答 yūkō kaitō Respuestas consideradas útiles para el análisis Partido gobernante 与党 yotō Partido o coalición que está en el poder Oposición 野党 yatō Partidos que no están en el gobierno Apoyo partidario 政党支持率 seitō shijiritsu Nivel de apoyo a cada partido político Desapego político 政治的無関心 seijiteki mukanshin Falta de interés o conexión con la política 🧠 CLAVE PARA ENTENDER LA NOTICIA 👉 無党派層 (mutōhasō) es el dato más importante:aunque el gobierno tiene alta aprobación, cada vez más personas no confían ni se identifican con ningún partido. Metodología: ¿Cómo se obtuvo este resultado? Para garantizar que la encuesta refleje fielmente la realidad del electorado japonés, JNN utiliza el método RDD(Marcación Aleatoria de Números), que incluye tanto teléfonos fijos como móviles. Diferenciándose de las encuestas por internet (donde suelen participar solo personas muy interesadas en ciertos temas), este sondeo se realiza mediante entrevistas directas por parte de encuestadores humanos, evitando voces automáticas para asegurar la calidad de la respuesta. Datos técnicos del sondeo: Fecha: 4 y 5 de abril.

Muestra: 2,945 personas mayores de 18 años en todo el país.

Respuestas válidas: 1,026 personas (34.8% de participación).

Distribución: 469 llamadas a teléfonos fijos y 557 a celulares. ©️ 2026 Noticias Nippon