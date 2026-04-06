[yoronchōsa] Takaichi resiste en la cima

Gobierno conserva el respaldo del 70% de los japoneses mientras la oposición se fragmenta
📍Tokyo | 6 de abril
Según el último sondeo de opinión realizado por la cadena JNN, el nivel de aprobación de la administración de la primera ministra Sanae Takaichi se situó en un 71.5%, lo que representa una mínima caída de 0.3 puntos respecto a la medición anterior.
A pesar de este ligero ajuste, el gobierno mantiene una popularidad excepcionalmente alta, superando la barrera del 70%. Por otro lado, el índice de desaprobación también disminuyó, situándose en un 23.7% (1.2 puntos menos).
Radiografía de los partidos: El ascenso del PDG y el estancamiento opositor
La encuesta revela movimientos interesantes en la intención de voto, destacando un fortalecimiento del Partido Democrático para el Pueblo (PDG) y una fragmentación en el bloque opositor.
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El PLD lidera con pérdidas: El gobernante Partido Liberal Democrático sigue a la cabeza con un 35.5%, aunque cedió 1.8 puntos.
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Sorpresa del PDG: El Partido Democrático para el Pueblo subió al 4.7%, superando al Partido de la Innovación (Ishin), que bajó ligeramente al 3.7%.
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Oposición estancada: El principal partido de la oposición tradicional, el Partido Democrático Constitucional (PDC), apenas llega al 2.3%, a pesar de un leve repunte.
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Crecimiento del voto nulo/indeciso: El grupo de personas que «no apoya a ningún partido» creció significativamente hasta el 35.9% (4.1 puntos más), convirtiéndose prácticamente en la fuerza mayoritaria junto al PLD.