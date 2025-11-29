[ongaku] Momoiro Clover Z censuradas en Shanghái

La música japonesa volvió a chocar contra un muro invisible… pero implacable.

📍Shanghái / 29 de noviembre

El grupo idol japonés Momoiro Clover Z anunció la cancelación de su presentación prevista para hoy sábado 29 en Shanghái, China, donde formaría parte del evento Bandai Namco Festival 2025, a celebrarse en el recinto Shanghai West Bund Dome Art Center.

El anuncio fue emitido sin rodeos desde su sitio oficial:

“El organizador nos ha informado que, por circunstancias inevitables, el segmento del concierto ha sido cancelado.”

No hubo detalles técnicos.

No hubo razones logísticas.

No hubo explicación pública.

Solo una frase extremadamente habitual… en los comunicados cuando China cancela de forma no escrita pero efectiva.

🎭 Las integrantes debían presentarse frente a miles de fans chinos, muchos de los cuales viajaron desde otras provincias, compraron entradas y reservaciones con semanas de anticipación.

La noticia llegó a menos de 24 horas del evento, dejando filas de fans varados con boletos en mano y el corazón en la garganta.

Este “cancelado sin motivo” ya no es una excepción dentro de China cuando se trata de artistas extranjeros japoneses.

Es un patrón.

⚠️ Contexto político

🎌 Japón + 🇨🇳 China = espectáculo bajo lupa

Desde mediados de año, la relación entre China y Japón atraviesa un periodo de enfriamiento diplomático, particularmente por declaraciones del gobierno japonés en torno a la seguridad regional y el futuro de Taiwán.

Aunque no exista un anuncio oficial de represalia cultural, en la práctica:

❌ Artistas japoneses ven cancelaciones repentinas.

❌ Eventos con participación japonesa reciben “restricciones técnicas”.

❌ Shows se suspenden por “motivos administrativos”.

En China, el control cultural es político por naturaleza.

Los conciertos internacionales no son solo espectáculos: son herramientas de imagen… o de presión.

🎤 Comunicado

“Gracias por apoyar siempre a Momoiro Clover Z.

En esta ocasión, con respecto a nuestra participación en el evento “Bandai Namco Festival 2025”, programado para el 29 de noviembre en el West Bund Dome Art Center de Shanghái, hemos recibido una notificación por parte del organizador informándonos de que, debido a circunstancias inevitables, la parte correspondiente al concierto en vivo ha sido cancelada.

A todos los fans que estaban esperando con ilusión esta presentación, les pedimos nuestras más sinceras disculpas por haberles informado de esta situación tan repentinamente y en el último momento.

Les rogamos su amable comprensión.

Weekend Heroine Momoiro Clover Z”

⚖️ Marco legal

¿Es legal que China cancele sin explicaciones?

Desde el punto de vista legal chino:

📜 1. Regulación cultural bajo control administrativo

En China, los espectáculos en vivo están regulados por:

Autoridades culturales locales

Comités de propaganda

Departamentos de seguridad

El permiso para presentarse puede ser:

Revocado en cualquier momento

Suspendido sin litigio previo

Cancelado sin obligación de dar explicación pública

👉 Legal desde el derecho chino, aunque opaco desde estándares internacionales.

📜 2. Sin protección contractual internacional efectiva

Los contratos de artistas extranjeros en China:

Se subordinan a “decisiones administrativas superiores”

No garantizan indemnización automática

Incluyen cláusulas de fuerza mayor política

Por lo tanto:

✅ El organizador puede cancelar sin consecuencias económicas mayores.

❌ El artista queda indefenso públicamente.

❌ El fan queda sin explicación.

📜 3. Censura cultural encubierta

Aunque formalmente China no prohíbe artistas japoneses:

✅ Aplica presión indirecta

✅ Cancela sin dejar huella jurídica

✅ Mantiene imagen pública de neutralidad

✅ Controla el flujo cultural sin anunciar sanciones

Es una forma de censura silenciosa.

🎤Mensaje del grupo

Momoiro transmitió únicamente una disculpa formal a sus seguidores, sin polémica, sin reclamo, sin acusaciones:

“Pedimos disculpas a todos los fans que esperaban este show.”

El grupo optó por el silencio elegante.

Pero ese silencio pesan más que mil palabras.

🧭 Conclusión

No se trata solo de un concierto.

Se trata de una frontera invisible que ya alcanzó al escenario.

La cancelación de Momoiro Clover Z forma parte de una política cultural no escrita:

Cuando la política se enfría, la música se apaga primero.

Hoy fue un grupo idol.

Mañana será una gira completa.

Pasado, un país entero fuera del cartel.

Y mientras tanto, en Shanghái…

el escenario quedó iluminado.

Pero vacío.

©️Noticias Nippon