[settōzai] extranjeros llegaron para robar

Se cierra la investigación de una serie de asaltos cometidos por ciudadanos chinos en cinco prefecturas

📍Fukuoka | 30 de noviembre

La policía prefectural anunció el cierre oficial de una investigación que pone al descubierto una cadena sistemática de robos cometidos por un grupo de ciudadanos chinos que, de acuerdo con las autoridades, ingresaron a Japón con un único propósito: delinquir.

El pasado día 27, la policía confirmó que tres personas de nacionalidad china, sin domicilio conocido y sin empleo, fueron arrestadas y enviadas a la fiscalía por su presunta implicación en 56 robos a viviendas cometidos entre enero del año pasado y marzo de este año en cinco prefecturas del país.

De ese total, siete casos fueron remitidos directamente a la Fiscalía de Fukuoka, mientras que el resto se distribuye en otras jurisdicciones del oeste y centro de Japón.

Un patrón claro: casas vacías, golpes rápidos, joyas y efectivo

Los detenidos —hombres y mujeres de entre 30 y 40 años de edad— actuaban con precisión. Según la policía, entre diciembre del año pasado y marzo de este año ingresaron ilegalmente a diez viviendas en Fukuoka y Kioto, llevándose:

Dinero en efectivo (aproximadamente 4.3 millones de yenes)

Relojes de marca

Objetos de valor de fácil transporte

En total, el daño económico confirmado asciende a 22 millones de yenes, una cifra que no solo refleja pérdidas materiales, sino también el golpe psicológico sobre decenas de familias cuyas casas dejaron de ser espacios seguros.

Los investigadores señalan que el grupo estudiaba rutinas y horarios, asegurándose de que los inmuebles estuvieran vacíos antes de actuar.

Dos de los sospechosos admitieron los cargos. El tercero permanece en silencio.

“Vinieron a Japón para robar”

La policía no se anduvo con rodeos: la hipótesis oficial sostiene que los sospechosos ingresaron al país con la intención exclusiva de cometer robos.

No eran delincuentes improvisados ni actos aislados.

Era un esquema organizado.

Frío. Sistemático. Itinerante.

¿Por qué no se difunde el nombre de los detenidos?

Principio de presunción de inocencia:

Aunque hayan sido arrestados, legalmente aún no han sido condenados. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. Política de privacidad en medios japoneses:

Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:

El delito es especialmente grave o violento.

Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.

Se trata de un caso con alto impacto público.

Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.

Condición del extranjero:

En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.

En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.

⚖️ Marco legal

En Japón, el robo no es solo un delito penal: es una agresión directa al orden social.

📜 Código Penal Japonés (刑法)

🔹 Artículo 235 — Robo (窃盗罪)

El delito de robo se castiga con hasta 10 años de prisión o una multa de hasta 500 mil yenes.

🔹 Artículo 236 — Robo con allanamiento

Cuando el robo implica entrada ilegal a una vivienda, se considera un delito agravado y puede derivar en:

Prisión efectiva prolongada

Registro migratorio negativo

Posible deportación tras cumplir condena

🔹 Ley de Control de Inmigración (入管法)

Si se demuestra que un extranjero ingresó a Japón con fines delictivos, el caso puede derivar en:

Cancelación inmediata del estatus de residencia

Orden de expulsión tras el juicio

Prohibición futura de ingreso al país

Japón es un país con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Precisamente por eso, delitos como estos no pasan inadvertidos ni son tratados con indulgencia.



