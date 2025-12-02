[bōryoku kōi-tō shobatsu-hō ihan] Del castillo al caos

Chino amenaza con cuchillo en un hotel de ensueño

📍Tōkyō | 2 de diciembre

La magia se quebró la noche del 1 de diciembre en el corazón turístico de Japón. En uno de los salones del lujoso Hotel Miracosta, dentro del complejo de Tokyo DisneySea, un hombre de nacionalidad china irrumpió armado con un cuchillo de cocina y profirió amenazas de muerte durante un evento social, sembrando el pánico entre los asistentes.

Eran alrededor de las 8:05 de la noche cuando, según la policía, el sospechoso —un hombre de 34 años, residente en Kawasaki— sacó el arma blanca y gritó: “Si te acercas, te mato”, dirigiéndose a un hombre de 31 años que participaba en una reunión social de una empresa en la que el detenido había trabajado antes. De acuerdo con su testimonio, había acudido al evento para repartir una carta de queja; al ser detenido por personal del lugar, reaccionó violentamente exhibiendo el cuchillo.

El área donde ocurrieron los hechos no requería hospedaje para ingresar, lo que permitió al agresor acceder sin mayores controles. Esto ha encendido las alarmas respecto a las medidas de seguridad en espacios vinculados al turismo de alto flujo, incluso dentro de complejos tan emblemáticos como el que alberga el exclusivo Hotel Miracosta.

Tras huir del lugar, el sospechoso fue localizado y detenido al día siguiente cerca de su vivienda en la ciudad de Kawasaki. No se reportaron heridos, pero la escena dejó una huella psicológica entre los testigos, quienes jamás imaginaron vivir una amenaza real en un entorno asociado a la fantasía y el descanso.

🚔 El detenido

Las autoridades solo han difundido estos datos:

Edad: 34 años

Nacionalidad: china

Ocupación declarada: “autónomo” (自称自営業)

Domicilio: distrito Nakahara, ciudad de Kawasaki (Kanagawa)

En Japón, cuando un caso está en fase inicial de investigación, es habitual que la policía no publique el nombre del sospechoso hasta que:

haya imputación formal,

existan razones de interés público,

o el caso llegue a una etapa judicial más avanzada.

⚖️ Marco legal

Delito imputado: Amenaza bajo la Ley de Control de Actos Violentos.

El detenido fue arrestado bajo la acusación de amenaza con arma blanca, tipificada como delito cuando hay intención clara de infundir temor o coacción.

Posibles sanciones:

Hasta 2 años de prisión

Multa de hasta 300,000 yenes

O ambas, dependiendo de la gravedad del caso y antecedentes del acusado.

Agravantes relevantes:

Uso de arma blanca.

Amenaza explícita de muerte.

Realización del acto en un lugar público concurrido.

Conmoción social derivada del contexto turístico.

Si el autor es extranjero:

Además del proceso penal, la Agencia de Servicios de Inmigración puede:

Cancelar su estatus de residencia.

Ordenar su deportación tras una sentencia firme.

Prohibir su reingreso a Japón por varios años.

©NoticiasNippon