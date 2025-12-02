[ōkibo kasai] Sashihara inspira esperanza en Ōita

El incendio que arrasó 180 edificaciones motiva una ola de apoyo comunitario

📍Ōita | 2 de diciembre

La solidaridad volvió a cobrar protagonismo en Oita. La ciudad confirmó este 1 de diciembre que la reconocida celebridad Sashihara Rino (33), originaria de Ōita-shi, ha donado 10 millones de yenes para apoyar a las familias afectadas por el gran incendio ocurrido en el distrito de Saganoseki el pasado 18 de noviembre.

La administración municipal, que ya recibió el monto, expresó gratitud y esperanza: “Es una figura con gran influencia; ojalá este gesto impulse una cadena de apoyo”, señaló un funcionario local.

La artista, ampliamente conocida por su estrecha relación con su tierra natal, ha reforzado en varias ocasiones su compromiso con la región. Fue embajadora turística de Ōita en 2014, participó en campañas de seguridad vial de la prefectura en 2019 y, en 2020, aportó 10 millones de yenes a Oita y otros 10 millones a la Cruz Roja Japonesa para ayudar a las zonas de Kyūshū afectadas por lluvias torrenciales.

Su historial de donaciones consolida un patrón constante: apoyo financiero rápido y discreto cada vez que un desastre golpea su región.

El incendio del pasado 18 de noviembre devastó alrededor de 180 estructuras y 50.000 metros cuadrados —una superficie equivalente a un Tokyo Dome— dejando dos víctimas (una muerte y un herido) y afectando a unas 130 familias, muchas de las cuales han perdido hogares, negocios y recuerdos de toda una vida.

En medio de un invierno que cae duro sobre las zonas costeras de Oita, la donación de Sashihara llega como un rayo de alivio para una comunidad que aún enfrenta escombros, trámites y la incertidumbre de reconstruir desde cero.





¿Quien es?

Sashihara Rino (指原莉乃, 1992) es una de las figuras más influyentes del entretenimiento japonés contemporáneo: exintegrante de AKB48 y HKT48, donde se convirtió en una de las idols más populares del país tras ganar repetidamente las elecciones generales del grupo. Tras graduarse, consolidó una carrera versátil como talento televisivo, productora de idols (creadora de =LOVE y ≠ME), presentadora, empresaria y personalidad mediática. Originaria de la ciudad de Ōita, es conocida también por su fuerte vínculo con su tierra natal y por realizar donaciones significativas para apoyar a comunidades afectadas por desastres en Kyūshū.





⚖️ MARCO LEGAL

1. Base legal para donaciones públicas (寄附金)

En Japón, las donaciones dirigidas a gobiernos locales o entidades públicas están reguladas por:

Ley de Autonomía Local (地方自治法 ) : permite a los municipios recibir contribuciones económicas para fines públicos, incluidos desastres.

Ley Básica de Medidas ante Desastres (災害対策基本法): define la coordinación entre municipios, prefecturas y el Estado para asistencia y reconstrucción.

2. Deducciones fiscales por donaciones (寄附金控除)

Los donantes, incluidos personajes públicos, pueden acceder a:

Deducción fiscal (控除) por donaciones a gobiernos locales o a la Cruz Roja Japonesa.

En muchos casos aplican los sistemas: Furusato Nozei (ふるさと納税) , aunque esta donación no es “de retorno” sino voluntaria. Deducción por donación en el impuesto sobre la renta (所得税の寄附金控除) .



3. Gestión municipal de fondos

Los gobiernos locales deben:

Aceptar la donación formalmente.

Publicar su uso de manera transparente bajo la Ordenanza de Transparencia (情報公開条例) .

Priorizar a familias desplazadas, reconstrucción de viviendas, apoyo temporal y mejoras de seguridad.

4. Clasificación legal del incendio como “desastre grave”

Si el evento es catalogado bajo:

Designación de desastre severo (激甚災害指定) por el Gobierno central,

las familias y comercios pueden recibir subsidios adicionales y reducción de cargas impositivas.

