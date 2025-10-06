[kasai]  susto en el corazón de Kyōto

Japón refuerza advertencias sobre incendios por baterías portátiles

📍Tōkyō | 6 de octubre

En la madrugada del lunes, alrededor de la 1:40 a.m., se desató un incendio en el Hotel Miyako Kyōto Hachijō, un alojamiento de gran capacidad ubicado justo frente a la estación JR Kyōto, una de las zonas más transitadas del país.

El fuego se originó en una habitación del segundo piso, donde se alojaban dos mujeres de nacionalidad china, de unos 30 años, quienes resultaron ilesas.

La rápida acción de los empleados —uno de los cuales llamó inmediatamente al 119— y de los bomberos de la ciudad de Kioto evitó una tragedia mayor: las llamas fueron extinguidas pocos minutos después de su detección.

Los primeros indicios apuntan a que el fuego se inició en un “power bank” (batería portátil) que estaba cargándose sobre un escritorio.

Este tipo de dispositivos, aunque comunes, pueden representar un riesgo si presentan defectos de fabricación, sobrecalentamiento o si se usan cargadores inadecuados.

🚨 Evacuación masiva sin víctimas

En el momento del incendio, el hotel —un edificio de 10 pisos sobre el suelo y 2 subterráneos, construido con estructura de acero y hormigón armado— hospedaba a unas 2.000 personas.

Por precaución, la policía y los bomberos ordenaron la evacuación temporal de todos los huéspedes.

El ambiente fue de tensión: el sonido de las alarmas y los avisos automáticos de “Incendio en el segundo piso” despertaron a cientos de personas. La entrada principal del hotel se llenó de turistas con pijamas y maletas a medio hacer, bajo la fresca madrugada de Kyōto.

Un turista australiano de unos 60 años relató:

“Estaba durmiendo cuando escuché la alarma y el mensaje de que había un incendio en el segundo piso. Salí corriendo sin poder llevarme el pasaporte ni mis pertenencias.”

Afortunadamente, no se registraron heridos ni intoxicaciones por humo.

⚖️ Marco legal y contexto de seguridad

El caso se investiga bajo el marco de la Ley de Prevención de Incendios (消防法, Shōbōhō), que obliga a todos los establecimientos de alojamiento a:

Mantener sistemas de detección y alarma en pleno funcionamiento.

Realizar inspecciones eléctricas periódicas.

Garantizar rutas de evacuación libres y señalizadas.

Además, la Ley de Seguridad de Productos de Consumo (消費生活用製品安全法) regula la importación y venta de aparatos eléctricos, incluidos los baterías portátiles.

Si se comprobara que el dispositivo que causó el incendio era defectuoso o carecía de certificación PSE（電気用品安全法適合マーク）, la empresa importadora o el fabricante podrían enfrentar multas y sanciones administrativas, e incluso responsabilidad civil por daños materiales.

🔋 Un recordatorio sobre los riesgos tecnológicos

Japón ha registrado en los últimos años un incremento de incendios relacionados con baterías de litio, tanto en viviendas como en trenes y hoteles.

Las autoridades recomiendan:

No cargar dispositivos sobre materiales inflamables .

Evitar el uso de cargadores genéricos o sin certificación japonesa (PSE) .

No dejar baterías cargándose durante la noche o sin supervisión.

