[nihon no ongaku]   Japón apuesta por conquistar el mundo

La primera ministra Takaichi impulsa un plan millonario para exportar música, manga y anime

📍Tōkyō | 4 de diciembre

En un mensaje que resonó tanto en la industria cultural como en el mundo político, la primera ministra Takaichi Sanae anunció este jueves a través de su cuenta de X (antes Twitter) un ambicioso programa gubernamental para impulsar la expansión internacional de artistas y creadores japoneses, apuntando a un objetivo monumental: 20 billones de yenes (20兆円) en ventas globales del sector cultural.

“Queremos un futuro donde la música japonesa resuene en todo el mundo”, afirmó la mandataria, cuyo gobierno ha colocado la diplomacia cultural y el “soft power” como pilares estratégicos para la próxima década.

La iniciativa no se limita a la música. Takaichi enfatizó que manga, anime, videojuegos y otros contenidos creativostambién recibirán apoyo directo del Estado para escalar su presencia en mercados como Asia, Europa, Norteamérica y regiones emergentes.

🔹 ¿Cómo se financiará este impulso?

El gobierno utilizará parte del presupuesto suplementario recién aprobado, que supera los 55 mil millones de yenes, para:

Financiar giras y presentaciones internacionales de artistas.

Apoyar ferias, festivales y eventos donde Japón busque posicionar talento nuevo.

Facilitar acuerdos entre empresas culturales japonesas y distribuidoras extranjeras.

Promover intercambios culturales, residencias artísticas y colaboraciones transnacionales.

Impulsar estrategias digitales para posicionar IP japonesas en plataformas globales.

🔹 Un sector estratégico al nivel de los semiconductores

El gabinete considera que el contenido cultural —desde el J-Pop hasta la animación— constituye una industria estratégica comparable en escala al sector de semiconductores, capaz de generar divisas, influencia cultural y prestigio nacional.

El objetivo de 20 billones de yenes (20兆円) en ventas globales a mediano plazo se alinea con una visión gubernamental que busca integrar tecnología, entretenimiento y diplomacia cultural como motores económicos.

🔹 Implicación del sector privado

Takaichi subrayó que esta no será una iniciativa puramente estatal:

“Colaboraremos estrechamente con artistas y creadores para conquistar mercados internacionales y fortalecer las conexiones culturales entre Japón y el mundo”.

Las principales discográficas, editoriales de manga, estudios de animación y desarrolladores de videojuegos ven esta política como una oportunidad histórica para internacionalizar marcas y talento joven.

🔹El mensaje

Para que los artistas japoneses llenos de talento puedan realizar conciertos y actividades de intercambio en un mayor número de países, el gobierno reforzará el apoyo para su expansión internacional.

Crearemos un futuro en el que la música de Japón resuene en diversos mercados como Asia, Europa y Norteamérica.

También apoyaremos la expansión internacional de los creadores que producen los poderosos contenidos japoneses como manga, anime y videojuegos, y mediante la fuerza de la cultura, haremos realidad una “conexión” con el mundo más allá de las fronteras.

Estas industrias de contenidos poseen un mercado extranjero comparable al de la industria de semiconductores y son sectores estratégicos para Japón.

Utilizaremos también el presupuesto suplementario, que supera los 55 mil millones de yenes aprobado recientemente por el gabinete, y nos comprometemos a brindar apoyo durante varios años con el objetivo de alcanzar ventas internacionales por 20 billones de yenes. Impulsaremos firmemente estas iniciativas en colaboración entre el sector público y privado.

Junto con los artistas y creadores, apuntamos a conquistar el mercado global, haciendo que la música japonesa resuene y que la cultura llegue aún más lejos.

⚖️ Marco legal y político

La iniciativa se enmarca dentro de:

1. Política de fomento a industrias culturales (文化産業振興政策)

Reconoce al contenido cultural como un sector competitivo en exportaciones.

Permite el uso de fondos estatales para promoción internacional.

2. Estrategia de crecimiento económico 2025–2030

Incluye la expansión digital y global de IP japonesas.

Busca fortalecer el “soft power” nacional como herramienta diplomática.

3. Presupuesto suplementario (補正予算)

Más de 550億円 destinados a proyectos culturales y creativos.

Se asignan recursos para infraestructura digital, marketing global y movilidad internacional de artistas.

4. Marco de colaboración público-privada (官民連携)

Permite alianzas entre ministerios, agencias de promoción cultural, empresas privadas y gobiernos locales.

Fomenta la creación de hubs de creatividad, incubadoras y programas de internacionalización.

©NoticiasNippon