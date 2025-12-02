[seijitekitōchi] ¿Puede Japón sobrevivir sin turistas chinos?

Japón busca “desdependizarse” del turismo chino tras tensiones diplomáticas

📍Tōkyō | 2 de diciembre

En medio de la creciente tensión diplomática entre Tokio y Pekín, la senadora Renhō (立憲民主党) lanzó un mensaje claro al Gobierno japonés: “Japón debe dejar de depender en exceso del turismo chino y prepararse para posibles impactos prolongados.”

Su intervención ocurrió en la Comisión de Tierra, Infraestructura y Transporte del Senado, inmediatamente después de que China llamara a sus ciudadanos a evitar viajes a Japón como respuesta a declaraciones del primer ministra Takaichi Sanae sobre un eventual conflicto en Taiwán.

Renhō advirtió que el país no puede ceder ante presiones económicas, incluso si las tensiones se traducen en una caída del turismo. Subrayó la necesidad de respaldo financiero a la industria turística, una de las más golpeadas por fluctuaciones diplomáticas desde la pandemia, y urgió a que el Gobierno prepare planes de contingencia en caso de un enfriamiento prolongado de la llegada de visitantes chinos.

El ministro de Transporte, Kaneko Yasuyuki, respondió con prudencia: aseguró que Japón ya registra un fuerte repunte de visitantes provenientes de Estados Unidos, Europa y el Sudeste Asiático, y que la política turística actual se basa en diversificar mercados, analizar tendencias de viaje y fortalecer campañas de promoción fuera del ámbito chino.

Renhō insistió: “Este es el momento de atraer a otros mercados, explicar mejor nuestra situación diplomática y promover un turismo más equilibrado.” El Ministerio, por su parte, aseguró que profundizará su estrategia de marketing global para “consolidar una estructura turística más resistente a presiones externas.”

⚖️ MARCO LEGAL Y POLÍTICO

■ Contexto institucional

La discusión se enmarca en las atribuciones del Comisión de Tierra, Infraestructura y Transporte, órgano que supervisa políticas de turismo, transporte, infraestructura y gestión territorial dentro de la Dieta japonesa.

■ Facultades relevantes

El ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte tiene mandato legal para: diseñar políticas de promoción turística diversificar mercados internacionales, coordinar planes de apoyo financiero en situaciones extraordinarias.

La Dietá puede solicitar al Ejecutivo evaluaciones de impacto y proponer lineamientos, aunque la ejecución corresponde al Ministerio.

■ Marco de crisis diplomática

Japón mantiene políticas de “resiliencia turística” tras la pandemia y tras episodios previos donde China utilizó medidas de viaje como herramienta de presión (ej. 2017, tensiones Corea del Sur–China).

No existen restricciones legales que impidan a Japón redirigir campañas hacia EE. UU., UE, India o ASEAN.

■ Implicaciones

Si el descenso de turistas chinos se prolonga, el Ministerio puede activar fondos de emergencia específicos.

La promoción turística diversificada es ya una política de Estado, y la actual discusión podría acelerar cambios en el presupuesto 2026.

