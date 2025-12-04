[settōzai]   detenidos carteristas chinos

Dos manos rápidas en los vagones de Tokio: la red de carteristas que operaba bajo tierra

📍Tōkyō | 4 de diciembre

El traqueteo habitual del vagón matinal —ese ritmo casi hipnótico que acompaña el despertar de Tokio— escondía aquel día algo más que cansancio y silencio. Entre trajes negros que se balanceaban con cada frenada, mochilas escolares rozándose y pantallas de móvil iluminando rostros vencidos por el sueño, dos figuras avanzaban con una calma que no pertenecía a la hora punta. No buscaban asiento. Buscaban descuidos.

La Policía Metropolitana confirmó esta semana la detención de dos ciudadanos chinos, Yang Xiaokun (楊暁坤) y Liu Dezhong (劉徳重), sospechosos de convertir la rutina del metro en su propio terreno de caza. Según la investigación, los hombres actuaban con una coordinación casi coreografiada: uno se acercaba, el otro vigilaba. Un ligero acercamiento, un empujón que cualquiera atribuiría al vagón lleno, y en segundos… una cartera desaparecía sin dejar rastro.

El 20 de junio, a las 10:35 de la mañana, cuando el tren de la línea Chiyoda avanzaba entre Yushima y Shin-Ochanomizu, una mujer de unos cuarenta años se convirtió en la siguiente víctima. Su bolso, apoyado sin preocupación en el brazo, guardaba una cartera con 16.000 yenes y pertenencias valoradas en unos 23.000 yenes. Para los ladrones, apenas unos segundos de trabajo. Para ella, un sobresalto que cambió la confianza en su trayecto cotidiano.

Lo que los sospechosos no calcularon fue la mirada silenciosa de las cámaras. Los lentes de seguridad captaron movimientos repetidos, patrones casi idénticos en distintos días y vagones. Cuando ambos volvieron a ingresar a Japón, la policía los esperaba. Los registros migratorios revelan que, desde 2023, habían viajado al país al menos 16 veces, como sombras que aparecían y desaparecían entre olas de pasajeros.





🔍 Un fenómeno que inquieta

Las autoridades insisten: este no es un caso aislado. En los últimos tres años, el metro de Tokio ha registrado 189 denuncias por carterismo. Lo alarmante es que 91 de esos incidentes coincidieron con los períodos en que Yang y Liu estaban en Japón. Una estadística que, por sí sola, da vértigo.

El patrón es claro. Horas pico. Vagones saturados. Pasajeros absortos en pantallas o pensamientos. Teléfonos, billeteras, tarjetas de transporte… Objetos pequeños, pero esenciales. Los métodos: la presión de un hombro, un roce entre cuerpos que nadie cuestiona, la velocidad de un gesto casi invisible.

La policía está reconstruyendo pieza por pieza lo que podría ser una red de robos más extensa de lo que se creía: revisa imágenes, examina rutas, cruza denuncias con entradas y salidas del país. Tokio, acostumbrada a presumir de seguridad, observa el caso con una mezcla de sorpresa y cautela.





⚠️ Una advertencia para fin de año

Con la temporada de compras y celebraciones acercándose, los agentes recuerdan algo simple pero crucial:

En el metro, no apartes la vista de tu bolso. Ni por un segundo.

Porque incluso en uno de los sistemas de transporte más seguros del mundo,

el crimen silencioso encuentra su oportunidad en el primer descuido.

⚖️ Marco legal — ¿Qué delito se les imputa?

En Japón, el carterismo no es considerado un simple hurto menor. La ley lo toma muy en serio.

📜 Legislación aplicable: Código Penal Japonés (刑法)

🔹 Artículo 235 – Robo (窃盗罪 / Settō-zai)

Pena: hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes.

🔹 Artículo 60 – Autoría conjunta (共同正犯)

Si dos o más personas cometen el acto de forma organizada, ambos son responsables como autores directos.

🔹 Agravantes posibles:

Si se demuestra:

Organización sistemática

Reincidencia

Operación internacional

Número elevado de víctimas

Daño económico repetido

👉 Entonces el tribunal puede:

Endurecer la pena

Aplicar prisión efectiva sin suspensión

Considerar deportación tras condena bajo la Ley de Inmigración

🎯 ¿Qué pasa si son condenados?

Si se confirman los cargos y los delitos múltiples:

✅ Prisión efectiva

✅ Antecedentes penales en Japón

✅ Expulsión del país tras cumplir condena

✅ Prohibición de reingreso por varios años

✅ Registro como delincuentes extranjeros reincidentes

©NoticiasNippon