[tsūkō ryōkin] peajes al alza en la capital japonesa

La autopista metropolitana de Tokio estudia elevar la tarifa por kilómetro y revisar cargos fijos

📍Tōkyō | 4 de diciembre

La empresa gestora de la autopista metropolitana Shuto Kōsoku (首都高速道路) inició este mes las discusiones formales para incrementar las tarifas de peaje a partir del año fiscal 2026, en medio de un escenario marcado por la presión inflacionaria, el encarecimiento de insumos y el envejecimiento acelerado de la infraestructura vial.

Según la compañía, los costos de mantenimiento y renovación han aumentado de forma significativa durante la última década: de 775 000 millones de yenes en 2014 a 1 100 000 millones de yenes en 2023, lo que representa un alza del 40 %. Entre los factores clave destacan la sustitución de estructuras antiguas, medidas sísmicas obligatorias y el aumento del precio de materiales como acero, asfalto y mano de obra especializada.

Actualmente, los vehículos estándar que utilizan ETC pagan 29,52 yenes por kilómetro, tarifa congelada desde 2016. Sin embargo, la empresa evalúa elevar ese valor base, así como eliminar el tope máximo de 1,950 yenes, lo que podría impactar de forma directa a quienes recorren tramos largos entre prefecturas como Kanagawa, Saitama y Chiba.

Otra propuesta sobre la mesa es aumentar la terminal charge (ターミナルチャージ), un recargo fijo de 150 yenes aplicable por uso repetido dentro de la red.

La decisión final se discutirá en un comité de expertos y se espera que exista una conclusión antes de fin de año, lo que abriría la puerta a una reestructuración tarifaria sin precedentes en más de una década.

En Tokio, donde el uso del automóvil convive con un transporte público saturado, el anuncio ha generado inquietud entre trabajadores, transportistas y repartidores, sectores que dependen de la red para mantener operaciones en tiempos estrictos.

“Si suben otra vez, muchos autónomos simplemente no podrán absorber el costo”, comentó un conductor de reparto entrevistado en Shinagawa.

La compañía, por su parte, subraya que un ajuste es “inevitable” para mantener la seguridad y prolongar la vida útil de las autopistas en la capital más densamente poblada del país.

⚖️ Marco legal y regulatorio

1. Base normativa del sistema tarifario

Las tarifas de Shuto Kōsoku se rigen por la Ley de Autopistas Metropolitanas y Regionales (高速道路会社法) .

Cualquier modificación debe pasar por: Evaluación técnica y financiera interna , Deliberación de un comité de expertos dependiente del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo ( MLIT ), Aprobación final del gobierno central .



2. “Upper Cap” o tarifa máxima

El límite actual de 1 950 yenes fue establecido para contener el impacto en usuarios frecuentes y viajes interprefecturales.

La propuesta de eliminar el límite implica que la tarifa se calcule estrictamente según distancia, lo que podría aumentar costos para trayectos superiores a 60–70 km.

3. Terminal Charge (ターミナルチャージ)

Es un cargo fijo diseñado para compensar el uso intensivo de rampas y nodos urbanos , cuya operación es costosa.

El aumento requeriría demostrar que los gastos de mantenimiento en nodos críticos—como Shibuya, Ikebukuro o Haneda—superan la recaudación actual.

4. Obligación de garantizar seguridad

Las autopistas urbanas están sujetas a normas estrictas de mantenimiento estructural y resistencia sísmica .

La empresa debe demostrar que sin un incremento tarifario no es posible cumplir estándares de seguridad, condición legal clave para justificar la subida.

