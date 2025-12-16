[tenkō]   El cansancio también viaja en tren

El conductor que no despertó a tiempo
📍Chiba | 16 de diciembre
La mañana del 15 de diciembre, cuando el día apenas comenzaba para cientos de trabajadores y estudiantes, el reloj fue el primero en romper la rutina en la línea JR Jōban.
A las 6:26 a. m., un tren debía partir desde la estación de Abiko (prefectura de Chiba) rumbo al norte. Todo parecía en orden: el conductor había cumplido con el punto más importante de seguridad ferroviaria, el tenkō (点呼), la revisión obligatoria de estado físico y mental realizada a las 5:33 a. m.
Pero luego ocurrió lo impensable.
Tras el control, el conductor regresó a la sala de descanso… y se quedó dormido otra vez.
Minutos antes de la salida, el personal de la estación alertó al centro de operaciones: el tren no estaba listo para partir. La verificación confirmó el error humano. El conductor fue despertado de inmediato y el tren finalmente salió, 24 minutos tarde, afectando a unos 100 pasajeros que ya habían iniciado su jornada.
No hubo otros retrasos en la línea. No hubo accidentes. Pero sí quedó una pregunta flotando en el aire:
¿Cómo puede fallar el sistema más puntual del mundo?
JR East explicó que el conductor había regresado a la sala para “ajustar tiempos”, y aseguró que reforzará la instrucción y disciplina del personal operativo.
En Japón, donde el ferrocarril no es solo transporte sino confianza pública, un retraso de 24 minutos pesa más que el tiempo: pesa la responsabilidad.
⚖️ Marco legal
🚆 ¿Qué es el 点呼 (tenkō)?
Es un control obligatorio previo al servicio en el que se verifica:
-
Estado físico
-
Estado mental
-
Consumo de alcohol (tolerancia cero)
-
Condiciones para operar con seguridad
Está regulado por la Ley de Negocios Ferroviarios (鉄道事業法) y normativas internas estrictas.
📌 ¿Es un delito lo ocurrido?
❌ No es un delito penal, porque:
-
No hubo accidente
-
No hubo daños físicos
-
No hubo intención de sabotaje
✅ Sí es una infracción operativa grave, porque:
-
Compromete la gestión segura del servicio
-
Rompe protocolos de disciplina laboral
-
Afecta la confianza pública
🧑⚖️ ¿Qué sanciones puede enfrentar el conductor?
Según normas internas de JR:
-
Amonestación formal
-
Reentrenamiento obligatorio
-
Suspensión temporal
-
En casos reiterados, traslado o sanción laboral mayor
🏢 Responsabilidad de la empresa
JR East está obligada a:
-
Revisar protocolos de descanso
-
Reforzar supervisión post-tenkō
-
Evitar zonas grises en la gestión de tiempos
En Japón, la empresa responde socialmente incluso cuando el error es humano.
©2025 NoticiasNippon