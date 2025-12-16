[tenkō]   El cansancio también viaja en tren

El conductor que no despertó a tiempo

📍Chiba | 16 de diciembre

La mañana del 15 de diciembre, cuando el día apenas comenzaba para cientos de trabajadores y estudiantes, el reloj fue el primero en romper la rutina en la línea JR Jōban.

A las 6:26 a. m., un tren debía partir desde la estación de Abiko (prefectura de Chiba) rumbo al norte. Todo parecía en orden: el conductor había cumplido con el punto más importante de seguridad ferroviaria, el tenkō (点呼), la revisión obligatoria de estado físico y mental realizada a las 5:33 a. m.

Pero luego ocurrió lo impensable.

Tras el control, el conductor regresó a la sala de descanso… y se quedó dormido otra vez.

Minutos antes de la salida, el personal de la estación alertó al centro de operaciones: el tren no estaba listo para partir. La verificación confirmó el error humano. El conductor fue despertado de inmediato y el tren finalmente salió, 24 minutos tarde, afectando a unos 100 pasajeros que ya habían iniciado su jornada.

No hubo otros retrasos en la línea. No hubo accidentes. Pero sí quedó una pregunta flotando en el aire:

¿Cómo puede fallar el sistema más puntual del mundo?

JR East explicó que el conductor había regresado a la sala para “ajustar tiempos”, y aseguró que reforzará la instrucción y disciplina del personal operativo.

En Japón, donde el ferrocarril no es solo transporte sino confianza pública, un retraso de 24 minutos pesa más que el tiempo: pesa la responsabilidad.

⚖️ Marco legal

🚆 ¿Qué es el 点呼 (tenkō)?

Es un control obligatorio previo al servicio en el que se verifica:

Estado físico

Estado mental

Consumo de alcohol (tolerancia cero)

Condiciones para operar con seguridad

Está regulado por la Ley de Negocios Ferroviarios (鉄道事業法) y normativas internas estrictas.

📌 ¿Es un delito lo ocurrido?

❌ No es un delito penal, porque:

No hubo accidente

No hubo daños físicos

No hubo intención de sabotaje

✅ Sí es una infracción operativa grave, porque:

Compromete la gestión segura del servicio

Rompe protocolos de disciplina laboral

Afecta la confianza pública

🧑‍⚖️ ¿Qué sanciones puede enfrentar el conductor?

Según normas internas de JR:

Amonestación formal

Reentrenamiento obligatorio

Suspensión temporal

En casos reiterados, traslado o sanción laboral mayor

🏢 Responsabilidad de la empresa

JR East está obligada a:

Revisar protocolos de descanso

Reforzar supervisión post-tenkō

Evitar zonas grises en la gestión de tiempos

En Japón, la empresa responde socialmente incluso cuando el error es humano.

©2025 NoticiasNippon