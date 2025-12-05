Desde 2027, solo valdrán documentos con ICchip en bancos y servicios financieros

📍Tōkyō | 5 de diciembre

En un movimiento que redefine la frontera entre seguridad financiera y control digital, la Agencia Nacional de Policía (警察庁) anunció un giro histórico: a partir de abril de 2027, toda verificación presencial de identidad en bancos, aseguradoras, casas de valores y compañías de tarjetas de crédito deberá realizarse exclusivamente mediante documentos equipados con ICチップ, y la lectura del chip será obligatoria.

La medida, que se implementará mediante una reforma a la Ley de Prevención de Transferencias Provenientes de Actividades Criminales (犯罪収益移転防止法, 犯収法), responde a un fenómeno que inquieta a las autoridades: el auge de fraudes cometidos con documentos falsificados, incluidos carnés impresos con tecnología de alta calidad que burla procesos visuales tradicionales.

El Ministerio lanzó una consulta pública entre el 5 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, buscando recoger opiniones ciudadanas mientras ajusta la arquitectura técnica del nuevo sistema.

◎ Qué cambiará en la práctica

A partir de 2027, para identificarse en ventanilla será obligatorio presentar documentos con IC Chip, como:

Mainanbākādo (マイナンバーカード , MyNumber Card)

Unten menkyoshō (運転免許証, licencia de conducir)

Zairyū kādo (在留カード , tarjeta de residencia)

Nipponkoku ryoken (日本国旅券 , Pasaporte japonés)

Los chips deberán ser leídos electrónicamente, ya sea mediante:

la aplicación oficial de la Dejitaru-chō (デジタル庁, Agencia Digital )

o herramientas homologadas del sector privado.

El método tradicional —mostrar físicamente el documento o enviar su imagen— quedará prohibido como regla general.

◎ Por qué este cambio: fraude transfronterizo y criminalidad organizada

La policía y el sector financiero han advertido un crecimiento constante en:

apertura fraudulenta de cuentas

adquisición de tarjetas de crédito con identidades falsas

uso de documentos impresos falsificados para mover fondos ilícitos

La lectura del IC Chip elimina casi por completo la posibilidad de suplantación, ya que la información interna del chip es extremadamente difícil de clonar.

◎ Excepciones y casos especiales

Algunas credenciales sin foto seguirán permitiéndose solo para grupos específicos, como el 手帳 de discapacidad física .

Para no residentes extranjeros u otras personas sin documentos con ICチップ, se aceptará la presentación de documentos tradicionales con fotografía, aunque bajo controles reforzados.

El gobierno subraya que esta transición será acompañada de guías técnicas y apoyo para entidades financieras, que deberán adaptar equipos, software y protocolos internos.

◎ Una digitalización que redefine la privacidad

La reforma, aunque celebrada por expertos en seguridad, también abre debate sobre:

la concentración de datos biométricos

la dependencia creciente del ecosistema MyNumber

la brecha tecnológica para personas mayores

Aun así, el Ejecutivo defiende la medida como “un paso ineludible para blindar al país ante el crimen financiero y proteger la integridad del sistema económico”.

⚖️ Marco legal

1. Ley aplicable

犯罪収益移転防止法（犯収法）

Regula:

verificación de identidad

detección y reporte de transacciones sospechosas

obligaciones de bancos, aseguradoras, corredores, emisores de tarjetas, criptobolsas, etc.

2. Objetivos de la reforma

Endurecer la autenticación en transacciones presenciales

Reducir suplantación de identidad y uso de documentos falsificados

Introducir obligatoriedad tecnológica (ICチップ＋lectura digital)

Alinear Japón a estándares GAFI/FATF sobre AML/CFT

3. Cambios principales

Solo documentos con ICチップ serán válidos para verificación presencial.

Lectura electrónica obligatoria del chip → elimina validación visual simple.

Eliminación del método de envío de imagen o solo presentación física .

Excepciones mínimas para credenciales sin IC (discapacidad, casos especiales).

Régimen especial para extranjeros no residentes , pero con controles reforzados.

Entrada en vigor prevista: 1 de abril de 2027.

4. Impacto institucional

Adaptación de infraestructura tecnológica en miles de sucursales bancarias.

Implementación del “マイナンバーカード対面確認アプリ”.

Auditorías de cumplimiento bajo supervisión policial y financiera.

