[romāji] Japón ajusta su alfabeto romano

Japón cambia la forma de escribir su idioma… en letras latinas

📍 Tōkyō | 17 de diciembre

Después de casi 70 años, Japón decide ajustar algo que parece pequeño, pero que afecta a millones de personas dentro y fuera del país: la forma oficial de escribir el japonés en alfabeto romano.

Este 22 de diciembre, el gobierno japonés emitirá una nueva notificación oficial (内閣告示) que establece como base el sistema Hepburn (ヘボン式) para la romanización del japonés, reemplazando la normativa vigente desde 1954, que privilegiaba el sistema kunrei-shiki (訓令式).

En la práctica, el cambio reconoce una realidad ya instalada en la vida diaria:

👉 la gente, las señales, los pasaportes, los aeropuertos y los extranjeros ya usan Hepburn.

Palabras como:

し → shi (y no si)

つ → tsu

しゃ → sha

じ → ji

dejan de ser solo “uso común” y pasan a convertirse en la referencia oficial del Estado japonés.

El ajuste fue recomendado en agosto por el Consejo de Cultura (文化審議会) al Ministerio de Educación, y ahora se convierte en política nacional.

🔎 ¿QUÉ CAMBIA CONCRETAMENTE?

📌 1. Sonidos clave

撥音（ん） → n あんまん → anman

促音（っ） → consonante doble 鉄板 → teppan



📌 2. Vocales largas

Dos opciones válidas:

Macrón: ōkami

Vocal doble: ookami

Ejemplos oficiales:

狼 → ōkami / ookami

東北 → Touhoku

大道具 → oodougu

📌 3. Nombres ya consolidados

El gobierno no exigirá cambios inmediatos en:

Shimbashi

matcha

judo

nombres de personas

nombres de empresas, clubes o marcas

👉 Se prioriza evitar confusión y respetar la voluntad del titular del nombre.

⚖️ MARCO LEGAL

Tipo de norma: Notificación del Gabinete (内閣告示)

Fecha de emisión: 22 de diciembre de 2025

Norma derogada: Notificación de 1954

Carácter: Estándar administrativo y educativo

No es sancionatoria: No obliga a ciudadanos ni empresas a cambiar nombres propios Funciona como referencia oficial del Estado



📌 Impacto real:

Educación

Documentos públicos

Señalización

Manuales administrativos

Material para extranjeros y turismo

🧭 ¿POR QUÉ IMPORTA ESTE CAMBIO?

Porque el idioma también es política pública.

Este ajuste:

Reduce confusión para extranjeros

Facilita aprendizaje del japonés

Alinea a Japón con estándares internacionales

Reconoce una práctica social ya existente

Evita choques innecesarios con nombres históricos o marcas

Es una reforma silenciosa, pero profundamente simbólica:

Japón adapta su norma… sin borrar su pasado.

