Japón enfrenta la pregunta incómoda: ¿trabajamos demasiado… o descansamos demasiado poco?

📍 Tōkyō | 5 de octubre

En un país donde las estaciones no solo decoran el paisaje sino que marcan el pulso íntimo de la vida, Japón vuelve a detenerse frente a su calendario con una pregunta que parece pequeña, pero abre una puerta enorme: ¿cuántos feriados nacionales existen y qué historias guardan?

Para algunos, un feriado es simplemente una pausa.

Para el Estado japonés, en cambio, es un gesto profundo: un recordatorio de que la memoria, la gratitud y la convivencia también se protegen y se celebran.

Ese espíritu quedó plasmado en 1948, cuando la posguerra aún dejaba cicatrices visibles. La nueva Kokumin no Shukujitsu ni Kansuru Hōritsu (国民の祝日に関する法律) —la Ley de los Feriados Nacionales— nació casi como un pacto emocional.

Su artículo 1, uno de los más poéticos del derecho japonés, declara que los ciudadanos, “amantes de la libertad y la paz”, eligen días para festejar juntos, agradecer juntos y recordar juntos, cultivando “bellas costumbres” y aspirando a una vida más plena.

En 2026, Japón tendrá 16 feriados nacionales, un recorrido que va desde el solemne Ganjitsu (元日), donde el país saluda su primer amanecer del año, hasta el reflexivo Kinrō Kansha no Hi (勤労感謝の日), que honra el trabajo silencioso que sostiene la vida diaria.

Entre esos extremos laten celebraciones dedicadas a la naturaleza, a la familia, a la cultura, a la infancia, a los ancianos, e incluso a fenómenos astronómicos como el Shunbun no Hi (春分の日) y el Shūbun no Hi (秋分の日), fechas determinadas cada año gracias a la ciencia del Observatorio Astronómico Nacional y su Reki Yōkō (暦要項, Esquema del calendario).

El calendario de 2026 ofrece, además, dos grandes pausas que parecen suspender la vida del país:

Un gorenkyū ( 5連休) en mayo durante la tradicional Golden Week, del 3 al 5, más fin de semana y furikae kyūjitsu (振替休日, vacaciones sustitutivas) .

Otro gorenkyū (5連休) en septiembre, formado por Keirō no Hi (敬老の日 ) el 21, el peculiar Kyūjitsu Osero (休日オセロ) del 22, y Shūbun no Hi (秋分の日) el 23, más el fin de semana.

A esto se suman seis oportunidades adicionales de sanrenkyū ( 3連休), convirtiendo a 2026 en un año especialmente propicio para viajar, reencontrarse con la familia o simplemente respirar en un país donde el tiempo libre sigue siendo un recurso precioso.

Pero cada fecha tiene una historia y un alma propias.

El feriado más antiguo, Kenkoku Kinen no Hi (建国記念の日), carga décadas de debate sobre identidad nacional.

Otros, como Midori no Hi ( みどりの日) o Yama no Hi (山の日), surgieron de un deseo profundamente japonés: reconocer la relación espiritual con la naturaleza.

Seijin no Hi (成人の日) y Keirō no Hi ( 敬老の日) simbolizan el arco completo de la vida: los jóvenes que comienzan su camino, y los mayores que han dado sus fuerzas durante décadas.

El Ministerio del Interior insiste en un mensaje sencillo pero poderoso: los feriados no existen solo para “tener el día libre”.

Existen para pensar su significado. Para que cada escuela, cada oficina, cada barrio y cada familia se mire en ellos y los transforme en un espacio de identidad compartida.

Un recordatorio de que un país no solo se sostiene por leyes, sino por los días en que decide celebrarse a sí mismo.

⚖️ Marco legal

1. Ley aplicable

Kokumin no shukujitsu ni kansuru hōritsu (Shōwa 23-nen hōritsudai 178-gō (国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号） Establece el concepto, significado y efectos de los feriados nacionales.

2. Artículo 1 — Significado de los feriados

Un texto esencialmente constitucional en espíritu:

Se fijan días para que el pueblo japonés, amante de libertad y paz, celebre , agradezca , conmemore ,

para construir una sociedad mejor y una vida más rica.



3. Artículo 3 — Son “días de descanso”

El legislador ordena que los feriados sean días no laborables .

La finalidad: permitir que cada ciudadano viva un día acorde con su significado.

4. Clasificación

Día fijo (ejemplo. Ganjitsu /元日), Kenkokukinennohi /建国記念の日)

Lunes móvil para promover Renkyū (連休, días festivos consecutivos) (ejemplo. Seijin no Hi / 成人の日, Umi no Hi / 海の日, Keirō no Hi / 敬老の日, Supōtsu no Hi / スポーツの日)

Fecha astronómica (Shunbun no hi / 春分の日) ・ (Shūbun no hi / 秋分の日) determinada cada febrero por el Observatorio Astronómico Nacional.

5. Evolución histórica

1948: 9 feriados iniciales.

Reformas sucesivas (mayoritariamente por legislación legislativa agregaron otros días.

Actualidad: 16 feriados nacionales.

Anexo

🗓️ Lista completa de feriados nacionales 2026 (令和8年, Reiwa 8)

Con propósito oficial según el Shukujitsu-hō (祝日法 , Ley de vacaciones)

Fecha Nombre Propósito oficial 1/1 Ganjitsu / 元日 Celebrar del inicio del año. 1/12 (lun) Seijin no Hi / 成人の日 Fomentar conciencia y ánimo en los nuevos adultos. 2/11 Kenkoku Kinen no Hi / 建国記念の日 Recordar la fundación del país y cultivar el amor a la patria. 2/23 Tennō Tanjōbi / 天皇誕生日 Celebrar el cumpleaños del Emperador. 3/20 Shunbun no Hi / 春分の日 Apreciar la naturaleza y proteger la vida. 4/29 Shōwa no Hi / 昭和の日 Reflexionar sobre la era Showa y pensar en el futuro del país. 5/3 Kenpō Kinenbi / 憲法記念日 Conmemorar la promulgación de la Constitución. 5/4 Midori no Hi / みどりの日 Agradecer a la naturaleza y cultivar un corazón rico. 5/5 Kodomo no Hi / こどもの日 Respetar la personalidad infantil y agradecer a las madres. 7/20 (lun) Umi no Hi / 海の日 Agradecer los beneficios del mar y desear prosperidad al país marítimo. 8/11 Yama no Hi / 山の日 Apreciar y agradecer las montañas. 9/21 (lun) Keirō no Hi / 敬老の日 Honrar a los mayores y celebrar su longevidad. 9/23 Shūbun no Hi / 秋分の日 Honrar a antepasados y recordar a quienes han fallecido. 10/12 (lun) Supōtsu no Hi / スポーツの日 Disfrutar el deporte y promover una sociedad sana y respetuosa. 11/3 Bunka no Hi / 文化の日 Amar la libertad y la paz, y promover la cultura. 11/23 Kinrō Kansha no Hi / 勤労感謝の日 Valorar el trabajo, celebrar la producción y agradecer mutuamente.

