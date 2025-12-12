[nihonbunka]  «kuma» el kanji de 2025

No fue poesía ni tradición: fue una advertencia escrita con tinta negra

📍Tōkyō | 11 de diciembre

El Kanji del Año es 「熊」

Oso.

No es una metáfora. Es una advertencia escrita con tinta negra.

A las 14:00 del 12 de diciembre, como cada invierno, el silencio ancestral de Kiyomizu-dera, en Kioto, fue atravesado por un sonido familiar: el roce lento del pincel contra el papel. Un solo trazo, pesado, definitivo.

Ante miles de miradas —y más de 280 mil voces ciudadanas, la cifra más alta en los 30 años de esta tradición— Japón eligió la palabra que mejor resumía su 2025: 「熊」(kuma).

No fue una elección bella.

Fue una elección necesaria.

Fue el reflejo de un año vivido con el corazón en guardia.

📰 Por qué “熊”(kuma) marcó el pulso de 2025

Este año, Japón registró el mayor número de ataques de osos de su historia.

No ocurrió solo en bosques lejanos o montañas profundas. Ocurrió cerca de casas, de escuelas, de carreteras, de barrios donde antes solo había rutina.

Hubo heridos, muertos, festivales suspendidos, escuelas cerradas, sirenas, avisos urgentes. El miedo dejó de ser excepcional y se volvió cotidiano.

El gobierno tuvo que reaccionar con un “paquete integral contra los daños por osos”, admitiendo algo que pesa más que cualquier estadística:

el problema ya no era solo ambiental.

Era social.

Era seguridad pública.

Y como si el año necesitara un símbolo más, Japón también se despidió de cuatro pandas. Con su regreso a China, el oso dejó de ser solo ternura y postal turística. Desapareció el consuelo, quedó la inquietud.

La sensación de que el equilibrio entre humanos y naturaleza ya no estaba garantizado.

Por eso, 23.346 votos llevaron a «熊 (kuma) al primer lugar.

Por primera vez, el oso se convirtió en el rostro del año.

🧠 Lo que dijo la sociedad japonesa

El “Kanji del Año” no lo eligen los políticos ni los editoriales.

Lo elige la gente.

Y en 2025, Japón dijo algo muy claro, aunque incómodo:

El miedo ya no es abstracto, se cruza en la calle

La frontera entre ciudad y naturaleza se ha desdibujado

Incluso un país ordenado y preparado puede sentirse vulnerable

Elegir 熊 (kuma) fue admitir que algo se salió de su cauce.

📊 El Top 5 que dibuja un país en tensión

熊 (kuma, oso) : crisis ambiental convertida en crisis humana

米 (kome / arroz) : precios al alza, reservas estratégicas, ansiedad por el alimento básico

高 (taka / alto) : inflación, costo de vida… y el peso simbólico de la primera mujer primera ministra, Takaichi Sanae

脈 (myaku / vínculo) : la salud, las conexiones, lo que aún late

万 (man / diez mil ): cifras enormes que ya no tranquilizan a nadie

El ranking no celebra. Resiste.

Habla de un país preocupado por comer, pagar, protegerse y aguantar.

🕰️ Memoria colectiva: los kanji que quedan grabados

Desde 「震」 (shin) en 1995 tras Kobe,

「絆」 (kizuna) en 2011 tras el gran terremoto,

hasta 「密」(mitsu) en plena pandemia,

el Kanji del Año ha sido siempre el diario emocional de Japón.

Que 2025 se llame 「熊」(kuma) lo dice todo:

no fue un año de esperanza,

ni de unión,

ni de celebración.

Fue un año de alerta.

