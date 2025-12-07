Noticias Nippon

[FIFA wārudokappu 26] El Mundial ya empezó

Japón despierta con la ruta marcada: un Mundial que empieza antes del primer silbato

Horas después del sorteo que definió a los rivales, la FIFA publicó finalmente los horarios y sedes de los tres partidos que marcarán el destino de Japón en el Mundial 2026.

Y de pronto, lo que anoche era teoría, hoy es mapa, es reloj, es viaje. Es realidad.

Bajo el mando de Moriyasu Hajime, Japón ha repetido una y otra vez que esta vez no viaja a participar: viaja a ganar. Y para hacerlo deberá atravesar un grupo duro, cambiante, lleno de estilos que chocan como placas tectónicas:

Países Bajos, elegante y punzante; Túnez, táctico y resiliente; y un último rival que saldrá del Playoff Europeo B, territorio de fútbol pesado: Ucrania, Polonia, Suecia o Albania.

Pero más allá de los nombres, hay un detalle que empieza a dibujar el pulso de esta aventura:

Japón cruzará Norteamérica en una especie de peregrinación futbolística.

Primero Dallas. Luego Monterrey. Después, de nuevo Dallas.

Un circuito de más de 2.400 kilómetros que pondrá a prueba no solo piernas, sino mentes.

 

🌅 Primer acto — Japón vs Países Bajos

15 de junio (lunes), 6:00 — Dallas Stadium

Cuando en Japón aún el sol apenas roza las ventanas, en Texas comenzará el primer latido del Mundial.

Una mañana que podría cambiar el rumbo de este equipo.

La potencia neerlandesa al frente. El sueño japonés detrás.

Es de esos partidos que no se juegan: se sobreviven.

 

☀️ Segundo acto — Japón vs Túnez

20 de junio (sábado), 15:00 — Estadio de Monterrey

Después del debut, los Samurai Blue descenderán hacia el norte de México.

Una ciudad cálida, con montañas que parecen vigilar desde lo alto.

Un horario cruel: la tarde mexicana puede vaciar el cuerpo en minutos.

Pero también es el tipo de prueba que define a un candidato.

Túnez esperará con orden, disciplina y una paciencia que desespera.

Aquí Japón deberá demostrar que no solo corre: también piensa.

 

 

🌄 Tercer acto — Partido que decide el futuro

26 de junio (viernes), 9:00 — Dallas Stadium

Volver al punto de partida.

Volver con más kilómetros en las piernas y más peso en los hombros.

La tercera jornada podría ser una clasificación, un milagro… o un adiós.

Y enfrente, un equipo europeo que habrá llegado al Mundial desde la lucha del playoff: Ucrania, Polonia, Suecia o Albania.

Equipos que muerden. Equipos que no sueltan.

Este será el día en que Japón sabrá quién es realmente.

 

 

❤️ Una ruta que es también un mensaje


El Mundial no empieza el 15 de junio.

El Mundial empieza hoy, cuando un país mira sus relojes, sus mapas, sus ilusiones…

y entiende que seguirá a su selección desde el amanecer hasta el calor mexicano y de vuelta al amanecer texano.

Tres ciudades. Tres estilos. Tres historias por escribir.

Y un sueño que —contra la lógica, contra la tradición, contra el peso de la historia— se niega a extinguirse:

Japón quiere llegar más lejos que nunca.

Japón quiere tocar la gloria.

 

Los juegos

