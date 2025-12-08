[sns] El furor de Sushiro llega a Shanghái

Apertura histórica: caos, filas kilométricas y furor por el sushi japonés en Shanghái

📍Tokyo / 8 de diciembre

La ola del “kaiten-zushi” japonés volvió a desbordar en China. La cadena de sushi giratorio Sushirō (スシロー) inauguró este 6 de diciembre sus primeras dos sucursales en la ciudad de Shanghái, y lo que ocurrió desde primeras horas fue una escena digna de un estreno cinematográfico: colas de más de 10 horas y miles de personas dispuestas a esperar lo que fuera necesario por un plato de atún graso.

El fenómeno no tomó por sorpresa a quienes siguen la expansión de la marca en China. Desde su llegada a Guangzhou en 2021, la empresa ha ido creciendo hacia Beijing, Suzhou y otras ciudades, acumulando un fervor que mezcla curiosidad gastronómica, nostalgia por Japón y el atractivo universal del sushi a precios accesibles. Con las nuevas aperturas, Sushirō alcanza 71 locales en territorio continental chino.

🎤 Voces del primer día

En la larga fila que serpenteaba por el centro comercial, un joven cliente, aún con la bandeja en la mano, resumió la explosión de entusiasmo:

“Está muy, muy rico. Este es el ōtoro, ¿no? Sí, vale totalmente la pena.”

“Con este nivel de sabor, no sorprende que se formen filas en cualquier ciudad de China.”











📱 El papel de las redes

Días antes de abrir, las tiendas ya eran tendencia en Weibo, Douyin y Xiaohongshu. Videos del interior, listas de precios y reseñas de influencers gastronómicos despertaron anticipación nacional.

El resultado: un récord no oficial de más de 10 horas de espera durante su primer día de operaciones.

💴 Precios que conquistan

Un punto clave del éxito es el precio:

• 1 plato ≈ 10 yuanes (unos 220 yenes)

En un Shanghái donde comer fuera suele superar fácilmente los 40–50 yuanes por plato, esta relación calidad-precio se convierte en un imán.

🌏 ¿Qué significa esto para la industria?

La llegada de Sushirō a Shanghái —la capital financiera, comercial y gastronómica de China— marca un nuevo capítulo en la competencia entre cadenas japonesas y locales. El público chino muestra un interés constante por el sushi giratorio, una experiencia que combina rapidez, entretenimiento visual y variedad, y que funciona especialmente bien entre jóvenes y familias.

