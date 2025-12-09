Japón apuesta por nombres que expresan conexión, luz y esperanza

📍Tōkyō | 9 de diciembre

La aseguradora Meiji Yasuda Life publicó su tradicional ranking de nombres más populares para bebés nacidos en Japón durante 2025. El informe, basado en datos de más de 12.500 niños cuyas familias tienen contratos con la aseguradora, revela mucho más que simples preferencias: muestra los valores y deseos que las familias japonesas proyectan en la nueva generación.

👶 Nombres de niños

El nombre masculino más elegido fue 湊 (Minato), que significa puerto o lugar donde se reúne el agua.

En un contexto social donde preocupan la soledad, la fragmentación comunitaria y la necesidad de conexión, muchas familias eligieron este kanji como un deseo simbólico: que su hijo sea un punto de encuentro, un lugar seguro para los demás.

El nombre subió desde el puesto 15 el año anterior, mostrando una fuerte tendencia a elegir nombres que evocan unión, vínculos y estabilidad emocional.

En segunda posición quedaron 伊織 (Iori) y 結翔 (Yuito), nombres que también incluyen significados relacionados con “unir”, “atar”, “ligar” o “conectar”.

Además, los nombres de un solo kanji siguen ganando popularidad: mitad del Top 10 masculino pertenece a esta categoría, como 蓮 (Ren) o 朔 (Saku).

Este estilo transmite sencillez, elegancia y fuerza visual, cualidades muy valoradas entre los padres jóvenes.

👧 Nombres de niñas

Entre las niñas, el nombre más popular fue 翠, leído comúnmente como Midori o Sui.

Este kanji expresa un tono verde brillante y natural, asociado con vida, energía, frescura y belleza serena.

En segundo lugar apareció 陽葵 (Himari), que combina “sol” y “girasol”, transmitiendo una imagen de crecimiento y luminosidad.

El tercer puesto fue para 紬 (Tsumugi), un nombre que evoca “hilos que se conectan”, “perseverancia” y “solidez”.

Como ocurre con los niños, los nombres elegidos para niñas reflejan un deseo de resiliencia, conexión humana y un futuro luminoso, especialmente en un momento en que Japón enfrenta incertidumbres demográficas y sociales.

🔍 Contexto para extranjeros

En Japón, elegir el nombre de un hijo implica decidir kanji, su lectura y el significado simbólico.

Muchos padres optan por kanji que representen virtudes, naturaleza, luz, vida, salud o vínculos humanos.

Además, la popularización de lecturas como ハルト (Haruto) para niños y エマ (Ema) para niñas muestra la creciente influencia de tendencias internacionales y nombres más cortos o fáciles de pronunciar.

La encuesta de Meiji Yasuda se realiza desde 1989 y es uno de los indicadores anuales más consultados sobre tendencias culturales familiares en Japón.

Anexo

🧿 Nombres más usados en Japón en 2025

🟦 NIÑOS (6,312 casos analizados)

🥇 1.º – 湊 (Minato)

Gran salto desde el puesto 15.

→ Confirma la tendencia de nombres relacionados con puertos, agua y encuentro humano.

🥈 2.º – 伊織 (Iori)

Sube desde el puesto 36.

→ Nombre unisex que crece con fuerza.

🥈 2.º – 結翔 (Yuito)

Sube desde el puesto 26.

→ La combinación “結 + 翔” sigue siendo muy popular entre nombres modernos.

🥉 4.º – 琉生 (Ryu / Rui)

Sólido aumento desde el puesto 14.

⭐ 5.º – 蓮 (Ren)

Nombre estable y tradicional; mantiene fuerte presencia.

⭐ 6.º – 朔 (Saku)

Sube desde el 22.

⭐ 6.º – 碧 (Ao / Aoi)

Mantiene la posición del año pasado.

→ El color azul/verde sigue marcando tendencia masculina.

🔹 8.º – 陽向 (Hinata)

Baja desde el 5.º, pero se mantiene dentro del top.

🔹 8.º – 陽翔 (Haruto / Hinato)

Baja desde el 1.º, aunque sigue muy presente.

🔹 8.º – 藍 (Ai / Ran)

Gran subida desde el 40.º.

→ El kanji azul adquiere presencia tanto en niños como en niñas.





🟪 NIÑAS (6,193 casos analizados)

🥇 1.º – 翠 (Midori / Sui)

Sube desde el 2.º.

→ El “verde esmeralda” domina 2025.

🥈 2.º – 陽葵 (Himari / Hiyori)

Sube desde el 4.º.

→ Nombres relacionados con sol + naturaleza siguen arrasando.

🥉 3.º – 紬 (Tsumugi)

Baja desde el 1.º, pero aún muy fuerte.

⭐ 4.º – 茉白 (Mashiro)

Gran salto desde el puesto 19.

⭐ 5.º – 凛 (Rin)

Mantiene estabilidad; nombre clásico moderno.

⭐ 6.º – 陽菜 (Hina / Haruna)

Nombre tradicionalmente popular.

⭐ 7.º – 心陽 (Koharu / Koyo)

Sube desde el 7.º; combinación suave y luminosa.

⭐ 8.º – 彩葉 (Iroha / Aya)

Sube desde el 58.º.

→ El colorido y la naturaleza en auge.

⭐ 8.º – 詩 (Uta)

Sólida subida desde el 19.º.

⭐ 10.º – 琴葉 (Kotoha)

Baja un poco desde el 11.º, pero muy estable.

⭐ 10.º – 結菜 (Yuna / Yuina)

Sube desde el 29.º.

📌 Conclusiones

🟦 Para niños:

Fuerte ascenso de nombres ligados al agua, luz y azul (湊・碧・藍).

Se consolidan los nombres modernos formados con 翔 / 結 / 陽.

🟪 Para niñas:

翠 (esmeralda) es la gran protagonista del año.

Aumentan nombres vinculados a color, luz, hojas y flores (彩葉・陽葵・茉白).

Se mantienen nombres japoneses elegantes y minimalistas (凛・詩・紬).

