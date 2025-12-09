“Japón amanece en calma tensa tras el M7.5 en Aomori: se levantan todas las alertas de tsunami, pero continúa la vigilancia sísmica”

📍 Aomori / 9 de diciembre

A las 6:20 de la mañana del 9 de diciembre, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) anunció la cancelación total de las advertencias y avisos de tsunami emitidos horas antes para Hokkaidō, Aomori e Iwate, luego del fuerte terremoto de magnitud 7.5 (Mj) registrado a las 23:15 del día 8 en el mar frente a la costa oriental de Aomori.

El sismo provocó una sacudida violenta en la ciudad de Hachinohe, donde se registró intensidad sísmica 6+, una de las más severas en la escala japonesa. La madrugada transcurrió marcada por olas menores pero significativas a lo largo del litoral norte.

Según los registros de los mareógrafos oficiales, el punto de mayor impacto fue el puerto de Kuji (Iwate), donde una ola de 70 cm llegó a la 1:09 de la madrugada.

En Urakawa (Hokkaidō) se observaron 50 cm, mientras que en Hachinohey Mutsu-Ogawara (Aomori) las olas alcanzaron los 40 cm. Si bien no se reportaron daños mayores, autoridades locales mantuvieron breves evacuaciones preventivas durante la noche.

La JMA señaló que el evento sísmico ocurrió en la zona de subducción del límite entre la placa del Pacífico y la placa continental, un área históricamente activa.

En este contexto, se emitió por primera vez la “Información de atención por posible terremoto posterior en Hokkaidō–Sanriku”, que indica que existe una probabilidad más alta de lo habitual de que se produzcan sismos fuertes vinculados a la actividad del foso de las Kuriles y del foso de Japón.

La agencia llamó a la población a mantener la guardia durante al menos una semana, advirtiendo que regiones donde la sacudida fue intensa podrían enfrentar réplicas de intensidad 6+ o incluso superiores.

Por su parte, en la central nuclear de Higashidōri (Aomori) se detectó una variación de 36 cm en el nivel del mar dentro de la zona portuaria, pero la planta —detenida desde hace años— no presentó anomalías; los monitores de radiación operaron con normalidad, descartando cualquier riesgo.

La mañana del 9 de diciembre deja un país sin alertas de tsunami, pero no completamente fuera de peligro.

Las autoridades nacionales y locales piden revisar mochilas de emergencia, rutas de evacuación y mecanismos de comunicación, especialmente en las comunidades costeras del norte.

