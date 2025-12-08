Miedo en la costa del Pacífico norte: fuerte sismo y tsunamis esperados en Aomori, Iwate y Hokkaidō

📍 Tōkyō / 8 de diciembre

A las 23:15 de este lunes, un potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió el noreste de Japón con epicentro a 80 km al este-noreste de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 km.

El seísmo alcanzó la intensidad máxima de 6 fuerte (6+) en la escala cerrada japonesa en la ciudad de Hachinohe y zonas cercanas de la región de Sanpachi-Kamikita, el nivel más alto desde el gran terremoto del Este de Japón de 2011 en muchas de estas localidades.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió inmediatamente alerta de gran tsunami (el nivel más alto) para las costas de Aomori e Iwate, y alerta de tsunami para gran parte de la costa pacífica de Hokkaido. Se esperan olas de hasta 3-5 metros en algunos puntos del litoral de Tohoku y sur de Hokkaido. Las autoridades han ordenado la evacuación inmediata de todas las zonas costeras afectadas.

El temblor se dejó sentir con fuerza en todo el norte de Honshu y el sur de Hokkaido. Se registró intensidad 6 débil en varias localidades de Aomori y 5 fuerte en Mutsu, Hakodate y zonas del interior de Iwate. En Tokio, a más de 600 km del epicentro, se alcanzó intensidad 3, suficiente para que muchos edificios altos oscilaran durante casi dos minutos.

Hasta el momento se confirman cortes de electricidad que afectan a más de 180.000 hogares en Aomori y el norte de Iwate. Los servicios de tren bala Tohoku Shinkansen y Hokkaido Shinkansen han sido suspendidos de inmediato. Los aeropuertos de Misawa (Aomori) y Hakodate han cerrado temporalmente.

El primer ministro japonés ha activado el gabinete de crisis y ha pedido a la población “máxima precaución” ante la amenaza de tsunami. El portavoz del gobierno, Yoshimasa Hayashi, ha confirmado que no se han detectado anomalías en las centrales nucleares de la zona (incluida la de Higashidori, en la península de Shimokita), aunque los reactivos están siendo revisados minuciosamente.

En Hachinohe, imágenes de televisiones locales muestran estanterías caídas en supermercados, cristales rotos y algunas viviendas con daños visibles en fachadas. En Mutsu y Hakodate los ciudadanos han salido a la calle envueltos en mantas en plena noche invernal.

Este terremoto es el más potente registrado en la región desde el histórico 11 de marzo de 2011 (M9.0). La zona afectada forma parte del llamado “anillo de fuego” del Pacífico y ha sufrido seísmos importantes en los últimos años, incluido el M7.3 de Fukushima de 2022.

Las autoridades insisten: “Si está en zona de alerta de tsunami, evacúe inmediatamente a terreno elevado. No espere a ver la ola”.

📉 Intensidad Sísmica y Áreas Afectadas

La máxima intensidad observada fue de Shindo 6 Fuerte (震度６強), registrada en la región de Aomori Sanpachi Kamikita (三八上北). La JMA ha confirmado que los municipios de Hachinohe-shi (八戸市) y Oirase-cho (おいらせ町), entre otros, experimentaron esta sacudida extrema.

Otras áreas clave reportaron intensidades significativas:

• Shindo 5 Fuerte (震度５強): Región de Shimokita en Aomori, este de Oshima (Hokkaido) y la parte norte del interior de Iwate.

• Shindo 5 Débil (震度５弱): Amplias zonas de las prefecturas de Aomori, Hokkaido (incluyendo áreas de Ishikari, Sorachi, Iburi, Hidaka y Tokachi), la costa norte de Iwate y el norte de Miyagi.

• Shindo 4 (震度４): La sacudida se sintió extensamente a lo largo de Hokkaido y en gran parte del noreste de Honshu (Tohoku), alcanzando prefecturas tan lejanas como Fukushima e Ibaraki.

• Shindo 3 (震度３): El temblor se propagó hasta regiones del sur de Kanto (incluyendo Tokio y Kanagawa) y Niigata, demostrando la gran energía liberada por el sismo.











De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

