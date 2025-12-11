EE:UU. endurece el control digital de viajeros: propuesta exige revelar 5 años de redes sociales para entrar a su territorio

📍Washington | 3 de diciembre

En un movimiento que vuelve a sacudir el debate global sobre privacidad y seguridad, el gobierno de Donald Trump anunció una propuesta que podría transformar la experiencia de millones de viajeros provenientes de países con exención de visa, incluido Japón.

Según el borrador publicado en el Federal Register (el Diario Oficial estadounidense), el Ejecutivo plantea que quienes soliciten el ESTA —el sistema electrónico que permite ingresar sin visa— deban entregar:

historial de redes sociales de los últimos 5 años ,

números de teléfono utilizados en los últimos 5 años ,

direcciones de correo electrónico empleadas en los últimos 10 años.

Hasta ahora, el proceso del ESTA era relativamente sencillo: un formulario con información biográfica básica, datos del pasaporte y preguntas de seguridad. Con la propuesta, se convertiría en uno de los sistemas de prechequeo digital más intrusivos del mundo occidental.

La iniciativa estará abierta a comentarios públicos durante 60 días, hasta el 9 de febrero de 2026, un paso obligatorio antes de su implementación formal.

No es un caso aislado: la administración Trump ya había exigido la entrega de cuentas de redes sociales a estudiantes internacionales y aspirantes a residencia permanente, argumentando que es una herramienta clave contra el terrorismo y el crimen transnacional.

Sin embargo, expertos en derechos digitales advierten que el control masivo de redes sociales conlleva riesgos: falsos positivos, discriminación, restricción del discurso político y una vigilancia que podría extenderse más allá de las fronteras estadounidenses.

⚖️ Marco legal y regulatorio

1. Amparo legal en EE. UU.

La autoridad migratoria estadounidense (DHS / CBP) tiene amplias facultades para exigir información como condición de entrada, sustentada en el Immigration and Nationality Act (INA) .

No se trata de vigilancia interna, sino de “screening previo” para extranjeros, ámbito donde la Cuarta Enmienda ofrece menor protección.

La recolección de redes sociales se canaliza mediante trámites administrativos y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que exige consulta pública antes de entrar en vigor.

2. Riesgos legales señalados por expertos

Privacidad : los datos pueden revelar filiación política, religión y orientación sexual, lo cual en muchos países está protegido como información sensible.

Libertad de expresión : viajeros pueden autocensurarse para evitar interpretaciones erróneas.

Discriminación: análisis algorítmicos podrían generar sesgos contra grupos específicos.

🇯🇵 ¿QUÉ PASARÍA SI OCURRIERA AQUÍ?

🔹 En Japón

No se exige a los viajeros declaración de redes sociales, teléfonos ni correos electrónicos para entrar al país. Las bases jurídicas del control fronterizo —Ley de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados— se centran en:

pasaporte y visa,

fotografía y huellas dactilares,

entrevistas y antecedentes penales,

verificación de propósito del viaje.

La recopilación de datos digitales privados no es práctica común y chocaría con varios principios:

Ley de Protección de Información Personal (APPI) exige finalidad específica y proporcionalidad.

La vigilancia de redes sociales sin sospecha concreta podría considerarse desproporcionada.

Japón tiende a priorizar la confianza del viajero y la reputación internacional de ser un destino accesible.

🔹 Si Japón impusiera normas similares

Las críticas internas serían fuertes, sobre todo por la sensibilidad japonesa a la privacidad.

La industria turística —que vive del inbound— advertiría riesgo de caída de visitantes.

El debate se centraría en proporcionalidad vs. seguridad, un tema especialmente delicado antes de grandes eventos como Expo Osaka-Kansai 2025.

En resumen: la propuesta estadounidense sería difícil de replicar legal y culturalmente en Japón, donde el equilibrio entre control y hospitalidad se maneja con mayor prudencia.

Anexo

🌍 ¿Qué países piden redes sociales para ingresar?

🇺🇸 Estados Unidos

Es, con diferencia, el país que exige la mayor cantidad de información digital personal:

Para visas de estudiante, trabajo o residencia: obligatorio entregar identificadores de redes sociales de los últimos 5 años.

La nueva propuesta extiende esto al ESTA , lo que involucraría a más de 40 países, incluido Japón.

También solicitan teléfonos, correos electrónicos y viajes previos de la última década.

👉 En la práctica, EE. UU. es el único país que busca revisar el historial completo y sistemático de redes sociales de la mayoría de los viajeros.

🇨🇦 Canadá

No existe un sistema general como el estadounidense, pero la Agencia de Servicios Fronterizos puede revisar redes sociales de un viajero en dos casos:

Si hay sospecha de fraude migratorio.

Si se investiga un riesgo de seguridad.

Es decir, no se pide información de redes sociales en el eTA (equivalente al ESTA), pero sí puede revisarse voluntaria o coercitivamente durante inspecciones.

🇬🇧 Reino Unido

Tampoco exige declarar redes sociales en visas o el sistema ETA (nuevo trámite digital), pero:

La UK Home Office puede solicitar información digital si sospecha terrorismo o crimen organizado .

Desde 2023, oficiales de frontera están autorizados a revisar mensajes y aplicaciones si existe causa razonable.

👉 No es masivo ni automático; depende de investigaciones específicas.

🇦🇺 Australia

El gobierno australiano no pide “5 años de SNS”, pero:

Las autoridades migratorias pueden solicitar acceso voluntario a teléfonos y redes del viajero si hay sospecha fundada.

En visados de estudiante o trabajo sí se investiga actividad online, pero no se exige entregar cuentas en el formulario.

🇳🇿 Nueva Zelanda

No pide redes sociales en el NZeTA .

Puede revisar información digital si el viajero es detenido por sospecha, pero no forma parte del proceso estándar.

🇨🇳 China

China no pide redes sociales a turistas internacionales como requisito formal, pero:

En Xinjiang, autoridades han revisado teléfonos e instalado apps de monitoreo a visitantes, aunque es un caso regional , no nacional.

No existe un formulario oficial comparado al ESTA con redes sociales.

🇮🇱 Israel

Israel no exige redes sociales por adelantado , pero oficiales pueden pedir al viajero abrir sus cuentas en presencia de la autoridad si existe sospecha.

Este método es controvertido pero no sistemático ni obligatorio para todos.

🇮🇳 India, 🇸🇦 Arabia Saudita, 🇦🇪 Emiratos Árabes

Revisión de teléfonos o redes solo si hay arresto o investigación.

No se pide entregar 5 años de historial en solicitudes de visa o entrada.

🧭 CONCLUSIÓN GLOBAL

🌐 ¿Quién exige algo parecido a lo propuesto por EE. UU.?

👉 Ningún otro país del mundo pide, de forma sistemática y obligatoria, 5 años de redes sociales para turistas de países exentos de visa.

Los demás países:

aplican revisiones caso por caso ,

bajo sospecha concreta,

y sin exigir un listado formal en el trámite digital previo a viajar.

🇯🇵 Comparación con Japón:

Japón está muy lejos de implementar algo así. Su legislación (APPI, Ley de Inmigración) y su tradición de privacidad hacen casi imposible exigir SNS, teléfonos y correos en la entrada sin un cambio legal profundo y una controversia pública enorme.

