[sekai no nyūsu] Forbes corona a Takaichi

Japón en el podio del liderazgo mundial: Forbes elige a Takaichi como tercera mujer más poderosa del mundo

📍Tōkyō | 3 de diciembre

En un gesto que resuena tanto en la política global como en el debate interno de Japón sobre liderazgo y representación, la revista económica estadounidense Forbes anunció su lista anual de las “100 mujeres más poderosas del mundo”, ubicando a la primera ministra Takaichi Sanae en un histórico 3º lugar, solo por detrás de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

El ranking —uno de los termómetros de influencia más consultados por gobiernos, diplomáticos y analistas económicos— describe a Takaichi como “un símbolo de resiliencia en una era de turbulencias”, subrayando su papel al frente de una economía de más de 4,2 billones de dólares, la cuarta del mundo.

Forbes no se limitó a destacar el hito de que Takaichi sea la primera mujer en liderar Japón; también enfatizó el peso estratégico de sus decisiones: la consolidación de cadenas de suministro de semiconductores, la reorganización de las capacidades defensivas en un Este Asiático cargado de tensiones, y la respuesta demográfica ante el envejecimiento acelerado del país. “Sus elecciones”, advierte la revista, “pueden redefinir el equilibrio de poder en Asia Oriental y la estabilidad de la manufactura global”.

En la lista, Takaichi aparece acompañada de mandatarias que marcan tendencia en Occidente: la italiana Giorgia Meloniocupa el 4º puesto y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el 5º. El ranking también integra figuras del sector privado y la cultura: Lisa Su, CEO de AMD, en el 10º lugar, y la estrella global Taylor Swift en el 21º.

Aun así, Forbes lanza un mensaje incómodo pero necesario: pese a los avances, el acceso de mujeres a los niveles más altos de poder sigue “dramáticamente limitado” en un mundo donde la arquitectura política y económica continúa dominada por hombres.

📌 FORBES: ¿Cómo se decide quién es “poderosa”?

Forbes evalúa a las candidatas según cuatro grandes dimensiones cuantitativas y cualitativas, combinadas con una medición del impacto global:

1. Poder institucional (Political & Institutional Power)

Cargo ocupado y autoridad vinculante real.

Presupuesto gestionado (PIB, gasto público, tamaño de la organización).

Influencia internacional: presencia en foros multilaterales y poder de veto o decisión.

2. Poder económico (Economic Power)

Control o dirección sobre activos estratégicos (empresas, sectores, infraestructura).

Volumen económico bajo su responsabilidad: trillones de dólares en PIB o capitalización de mercado.

3. Influencia en medios y opinión pública (Media & Social Influence)

Alcance en prensa internacional, impacto en narrativa pública.

Presencia en redes sociales, visibilidad y capacidad de moldear discursos.

4. Impacto global y agenda transformadora (Global Impact & Sphere of Influence)

Reformas impulsadas y su efecto más allá del país de origen.

Rol en la estabilidad económica, defensa, clima, democracia o derechos sociales.

Capacidad de inspirar tendencias políticas, culturales o empresariales.

Además, Forbes utiliza métricas internas:

Comparación entre mujeres de cargos equivalentes.

Evaluación por expertos económicos y geopolíticos.

Factores coyunturales: guerras, crisis económicas, innovaciones tecnológicas, etc.

Takaichi ascendió al puesto 3° porque combina las cuatro dimensiones en un momento histórico donde Japón vuelve a ser actor clave en Asia Pacífico.

