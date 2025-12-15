[yoronchōsa] El Miedo a China no es castigo

La tensión con Pekín crece, pero la mayoría respalda la respuesta del gobierno

📍Tōkyō | 15 de diciembre

En Japón hay una preocupación que no se grita, pero se siente cada día más fuerte.

Según una nueva encuesta nacional de ANN, más de 6 de cada 10 personas en Japón dicen sentirse inquietas por el futuro de la relación con China. No es un miedo puntual. Es una sensación constante, que se queda en el ambiente.

Muchas personas responden que sienten “mucha” preocupación. Otras dicen que la sienten “un poco”. Pero en total, el 66% reconoce que la relación con China les genera ansiedad.

Solo una minoría dice no sentir ese temor.

¿Por qué pasa esto?

El contexto es tenso. Las relaciones entre Japón y China se han enfriado aún más después de que la primera ministra Takaichi Sanae hablara públicamente sobre un posible conflicto en Taiwán.

China reaccionó con dureza, y ese cruce de palabras hizo que muchos japoneses pensaran:

“¿Estamos entrando en una etapa peligrosa?”

Aun así, la mayoría de la población apoya cómo el gobierno japonés ha manejado la situación.

Un 57% dice que la respuesta del Ejecutivo ha sido correcta, frente a un 29% que no está de acuerdo.

Es decir:

👉 La gente tiene miedo, pero confía en la firmeza del gobierno.

Sin embargo, cuando el tema pasa de la política internacional a la vida diaria, el apoyo se debilita.

El gobierno propuso entregar cupones de arroz para ayudar a las familias frente al aumento de precios. Pero la reacción fue negativa.

Casi 6 de cada 10 personas están en contra.

Muchos sienten que estas medidas no alcanzan para enfrentar el encarecimiento real del costo de vida.

Este descontento empieza a notarse también en la política.

La aprobación del gobierno de Takaichi bajó 4.5 puntos en un solo mes, aunque todavía se mantiene alta, en 63%.

Japón vive así una doble presión:

🌏 Miedo hacia afuera , por un entorno internacional cada vez más inestable

🏠 Cansancio hacia adentro, por la inflación y la vida cotidiana que se vuelve más difícil

No hay pánico.

No hay protestas masivas.

Pero sí hay una sensación clara que atraviesa a la sociedad japonesa:

El mundo se vuelve más incierto, y la tranquilidad ya no se da por sentada.

⚖️ MARCO LEGAL Y POLÍTICO

1. Relación Japón–China: base legal

Japón no tiene un tratado de defensa con China, pero sí canales diplomáticos regidos por el derecho internacional , la Carta de la ONU y acuerdos bilaterales.

Las tensiones actuales se enmarcan en: La seguridad regional del Indo-Pacífico La estabilidad del Estrecho de Taiwán La cooperación Japón–Estados Unidos (Tratado de Seguridad Japón–EE.UU.)



2. Taiwán y el derecho internacional

Japón no reconoce diplomáticamente a Taiwán como Estado , pero mantiene relaciones económicas y culturales.

Cualquier conflicto en Taiwán se considera, a nivel estratégico japonés, un riesgo directo para su seguridad nacional , especialmente por: Rutas marítimas Bases estadounidenses en Japón Defensa de islas del suroeste (Okinawa)



3. Medidas económicas internas

La entrega de cupones (como los vales de arroz ) se basa en políticas de asistencia social, no en derechos adquiridos .

No constituyen una obligación legal permanente, sino medidas temporales discrecionales, lo que explica el escepticismo ciudadano.

🧠 CLAVES PARA ENTENDER LA ENCUESTA

Miedo a China ≠ deseo de conflicto

Apoyo al gobierno ≠ satisfacción económica

Seguridad exterior fuerte, economía doméstica frágil

