[seisei AI fukyū ] Menos algoritmo, más persona

Cuando la IA borra las diferencias, hablar cara a cara vuelve a ser revolucionario

📍Tōkyō | 16 de diciembre

En un país donde durante décadas el entry sheet (ES) fue la puerta obligatoria de entrada al mundo laboral, Rohto Pharmaceutical ha decidido romper el molde.

A partir de los graduados que ingresen en abril de 2027, la empresa eliminará por completo la selección documental tradicional y la sustituirá por algo tan simple —y a la vez tan radical— como una conversación cara a cara de 15 minutos.

La decisión nace de una constatación incómoda para muchas empresas japonesas: los textos ya no dicen quién eres.

Con la expansión de la inteligencia artificial generativa, miles de solicitudes se han vuelto casi idénticas: frases correctas, historias bien estructuradas… pero sin alma. La consecuencia, reconocen desde recursos humanos, es una selección cada vez más eficiente en apariencia, pero más pobre en comprensión humana.

Rohto apuesta por otro camino. Su nuevo sistema, llamado “Entry Meet 採用”, comenzará con un breve diálogo presencial entre el estudiante y un responsable de contratación, antes de cualquier entrevista formal. El objetivo no es evaluar técnicas de autopromoción, sino escuchar la trayectoria vital, las dudas, los fracasos y las motivaciones reales del candidato.

El programa se realizará en ocho sedes a nivel nacional, con posibilidad de formato online para estudiantes en el extranjero. La inscripción será por orden de llegada, aunque la empresa contempla ampliar cupos si la demanda supera lo esperado.

En un momento en que muchas compañías experimentan con entrevistas automatizadas por IA, Rohto hace una jugada contracorriente: menos algoritmo, más presencia humana. La empresa reconoce que los procesos ultrarrápidos y despersonalizados están aumentando el riesgo de mismatch: jóvenes que entran sin entender la cultura interna y empresas que contratan sin conocer a la persona.

Este movimiento no es solo una reforma técnica. Es un mensaje.

En la era de la IA, hablar —de verdad— vuelve a ser un acto de valor.

⚖️ Marco legal y normativo

Aunque Japón no impone un método único de selección, la decisión de Rohto se inscribe dentro del marco legal vigente:

📌 1. Ley de Normas Laborales (労働基準法)

No regula directamente los métodos de contratación.

Exige igualdad de trato y prohibición de prácticas abusivas o discriminatorias.

📌 2. Directrices del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚労省)

Recomiendan procesos de selección transparentes y justos .

Fomentan evaluaciones que reduzcan el riesgo de discriminación indirecta.

📌 3. Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo

Obliga a que los criterios de selección no excluyan por género, origen, edad u otras condiciones no relacionadas con la capacidad laboral.

📌 4. Protección de datos personales

El abandono del ES tradicional reduce la acumulación masiva de textos personales, alineándose con prácticas de minimización de datos.

➡️ Importante: El modelo de “Entry Meet” es legal siempre que el acceso sea equitativo y se ofrezcan alternativas (como el formato online), algo que Rohto ha previsto explícitamente.

