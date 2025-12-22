[tenki yohō]El invierno llega, pero no igual para todos

Un mismo martes, múltiples estaciones: Japón frente a un cielo fragmentado

📍Tōkyō | 22 de diciembre

A solo horas de que comience el 23 de diciembre, Japón se encamina hacia una jornada marcada por fuertes contrastes meteorológicos, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico de Japón (JMA).

Este martes, el archipiélago vivirá una transición muy propia del cierre del otoño hacia el invierno, bajo la influencia de frentes fríos descendiendo desde el norte y sistemas de baja presión activos en el sur, una combinación que favorece lluvias en amplias zonas del centro del país.

Los mapas regionales más recientes dibujan un escenario fragmentado: temperaturas bajo cero y cielos inestables en el norte, alternancia de claros y precipitaciones en áreas centrales, y un sur notablemente más templado, donde Okinawa conserva una atmósfera casi veraniega. Este patrón no es casual: refleja una tendencia cada vez más frecuente en la que el sur registra temperaturas ligeramente más suaves que en años anteriores, mientras las lluvias aumentan en regiones costeras, una señal que los expertos asocian al impacto progresivo del cambio climático.

Así, Japón despierta este martes como un país dividido por el cielo. Un mismo día concentra varias estaciones, desde el aliento blanco del invierno en Hokkaidō hasta el aire tibio junto al mar en el extremo sur. Es una jornada que invita a mirar el archipiélago en clave climática: diverso, cambiante y profundamente marcado por la convivencia simultánea de sus paisajes y estaciones.

Región de Hokkaido (Norte Extremo, Clima Frío y Seco)

Hokkaido, la isla más septentrional, enfrentará un día invernal clásico con temperaturas bajo cero en muchas áreas, ideal para actividades de nieve pero con vientos fríos que podrían afectar la visibilidad. Las probabilidades de lluvia son bajas, pero hay riesgo de nevadas ligeras en zonas altas.

Sapporo : Nublado con sol, 1/-7, 30% de precipitación.

: Nublado con sol, 1/-7, 30% de precipitación. Asahikawa : Nublado soleado, 0/-8, 30%.

: Nublado soleado, 0/-8, 30%. Abashiri : Nublado soleado, -1/-9, 30%.

: Nublado soleado, -1/-9, 30%. Kushiro : Nublado soleado, 0/-11, 30%.

: Nublado soleado, 0/-11, 30%. Muroran : Nublado soleado, 3/-2, 30%.

: Nublado soleado, 3/-2, 30%. Hakodate : Nublado soleado, 3/3, 30%.

: Nublado soleado, 3/3, 30%. Wakkanai: Nublado, 1/-4, 40%.

En general, la región verá un promedio de 0 a 3°C durante el día, con mínimas hasta -11°C, lo que podría congelar carreteras secundarias.

Región de Tohoku (Noreste de Honshu, Transición Fría)

Tohoku mantendrá un clima fresco con algo de sol, pero con posibilidades de chubascos aislados. Esta área, conocida por sus montañas, podría ver niebla matutina.

Aomori : Nublado soleado, 6/-2, 30%.

: Nublado soleado, 6/-2, 30%. Akita : Nublado soleado, 6/-3, 30%.

: Nublado soleado, 6/-3, 30%. Yamagata : Nublado soleado, 6/-4, 20%.

: Nublado soleado, 6/-4, 20%. Morioka : Nublado soleado, 5/-6, 30%.

: Nublado soleado, 5/-6, 30%. Sendai : Nublado soleado, 7/-3, 20%.

: Nublado soleado, 7/-3, 20%. Fukushima: Soleado, 9/-3, 10%.

Temperaturas diurnas rondan los 5-9°C, con mínimas negativas que invitan a precauciones contra el frío.

Región de Kanto (Este, Incluyendo Tokio, Mixto con Lluvias Ligeras)

La zona metropolitana de Tokio experimentará un día mayormente seco, pero con nubes y posibles lluvias en el norte. Es un clima típico de diciembre, favorable para turismo urbano.

Maebashi : Soleado con lluvia, 12/1, 50%.

: Soleado con lluvia, 12/1, 50%. Utsunomiya : Nublado soleado, 13/2, 50%.

: Nublado soleado, 13/2, 50%. Mito : Soleado con lluvia, 12/4, 50%.

: Soleado con lluvia, 12/4, 50%. Tokio : Nublado soleado, 11/3, 20%.

: Nublado soleado, 11/3, 20%. Yokohama : Nublado soleado, 11/2, 20%.

: Nublado soleado, 11/2, 20%. Chiba : Soleado, 11/2, 20%.

: Soleado, 11/2, 20%. Saitama: Soleado, 10/0, 10%.

Promedios de 10-13°C durante el día, con bajas probabilidades de lluvia en la capital, aunque el viento del Pacífico podría refrescar el ambiente.

Región de Tokai (Centro-Este, Lluvias Moderadas)

Tokai, con ciudades industriales como Nagoya, verá un patrón variable con lluvias en el oeste y más sol en el este.

Gifu : Nublado con lluvia, 12/2, 60%.

: Nublado con lluvia, 12/2, 60%. Tsu : Lluvia, 11/3, 60%.

: Lluvia, 11/3, 60%. Nagoya : Nublado soleado, 12/3, 40%.

: Nublado soleado, 12/3, 40%. Shizuoka: Nublado soleado, 12/5, 20%.

Temperaturas de 11-12°C máximas, con altas chances de precipitación (hasta 60%), lo que podría causar interrupciones en el transporte.

Región de Kinki (Centro, Lluvias Intensas)

Kinki, hogar de Osaka y Kyoto, será una de las regiones más afectadas por lluvias, con un frente húmedo proveniente del Mar de Japón.

Kyoto : Soleado con lluvia, 14/1, 80%.

: Soleado con lluvia, 14/1, 80%. Osaka : Soleado con lluvia, 15/3, 80%.

: Soleado con lluvia, 15/3, 80%. Kobe : Soleado con lluvia, 14/4, 80%.

: Soleado con lluvia, 14/4, 80%. Wakayama : Lluvia soleada, 14/3, 90%.

: Lluvia soleada, 14/3, 90%. Nara : Soleado con lluvia, 14/1, 80%.

: Soleado con lluvia, 14/1, 80%. Hikone : Soleado con lluvia, 12/0, 80%.

: Soleado con lluvia, 12/0, 80%. Tsu: Nublado soleado, 15/-1, 60%.

Altas temperaturas diurnas (12-15°C), pero con probabilidades de lluvia superiores al 80%, potencial para inundaciones locales.

Región de Chugoku (Suroeste de Honshu, Mayormente Seco)

Chugoku ofrecerá un respiro con más sol, aunque con nubes dispersas.

Tottori : Nublado soleado, 14/1, 40%.

: Nublado soleado, 14/1, 40%. Matsue : Nublado soleado, 13/2, 20%.

: Nublado soleado, 13/2, 20%. Okayama : Nublado soleado, 14/0, 20%.

: Nublado soleado, 14/0, 20%. Hiroshima : Nublado soleado, 15/1, 20%.

: Nublado soleado, 15/1, 20%. Yamaguchi: Nublado soleado, 15/1, 20%.

Temperaturas agradables de 13-15°C, con bajas chances de lluvia, ideal para actividades al aire libre.

Región de Shikoku (Isla Central-Sur, Lluvioso y Cálido)

Shikoku enfrentará lluvias significativas, influenciadas por corrientes cálidas del Pacífico.

Takamatsu : Lluvia, 24/18, 50%.

: Lluvia, 24/18, 50%. Matsuyama : Soleado con lluvia, 25/18, 50%.

: Soleado con lluvia, 25/18, 50%. Tokushima : Nublado con lluvia, 23/18, 60%.

: Nublado con lluvia, 23/18, 60%. Kochi : Nublado soleado, 25/20, 30%.

: Nublado soleado, 25/20, 30%. Uwajima: Nublado soleado, 25/20, 40%.

Calor inusual para diciembre, con máximas de 23-25°C y mínimas de 18-20°C, pero con 30-60% de lluvia.

Región de Kyushu (Sur, Cálido con Lluvias en el Sur)

Kyushu, la isla más meridional, disfrutará de temperaturas suaves, pero con chubascos en el este.

Fukuoka : Nublado soleado, 18/5, 30%.

: Nublado soleado, 18/5, 30%. Saga : Nublado soleado, 17/4, 20%.

: Nublado soleado, 17/4, 20%. Nagasaki : Nublado soleado, 18/5, 20%.

: Nublado soleado, 18/5, 20%. Kumamoto : Nublado soleado, 19/3, 20%.

: Nublado soleado, 19/3, 20%. Oita : Nublado soleado, 16/6, 20%.

: Nublado soleado, 16/6, 20%. Miyazaki : Nublado con lluvia, 17/6, 60%.

: Nublado con lluvia, 17/6, 60%. Kagoshima : Nublado soleado, 19/8, 30%.

: Nublado soleado, 19/8, 30%. Amami: Nublado soleado, 23/16, 20%.

Máximas de 16-23°C, con probabilidades variables, más altas en Miyazaki.

Estas previsiones se basan en datos actualizados del JMA y coinciden con tendencias generales de diciembre, donde el norte es más seco y frío, mientras el sur es húmedo y templado.

Región de Okinawa (Calor húmedo y lluvias dispersas)

Naha : 24 / 18 , 50%

Nago : 23 / 18, 60%

Miyakojima : 25 / 19. 50%

Ishigaki : 25 / 20 , 40%

Yonaguni: 25 / 20 , 30%

Consejos Prácticos

Para el Norte (Hokkaido, Tohoku) : Abrígate con capas térmicas, guantes y botas; evita conducir en carreteras heladas por la noche. Ideal para esquí, pero verifica alertas de nieve.

: Abrígate con capas térmicas, guantes y botas; evita conducir en carreteras heladas por la noche. Ideal para esquí, pero verifica alertas de nieve. Centro (Kanto, Tokai, Kinki) : Lleva paraguas o impermeable, especialmente en Osaka y Kyoto, donde la lluvia podría durar horas. Para turistas, prioriza sitios cubiertos como templos o museos.

: Lleva paraguas o impermeable, especialmente en Osaka y Kyoto, donde la lluvia podría durar horas. Para turistas, prioriza sitios cubiertos como templos o museos. Sur (Shikoku, Kyushu) : Usa ropa ligera durante el día, pero prepárate para chubascos repentinos; hidrátate y evita playas si hay vientos fuertes.

: Usa ropa ligera durante el día, pero prepárate para chubascos repentinos; hidrátate y evita playas si hay vientos fuertes. General: Monitorea actualizaciones en apps como Yahoo Weather o JMA; si viajas en tren (Shinkansen), considera retrasos por lluvia. Para salud, usa mascarillas en ciudades abarrotadas para prevenir resfriados.

