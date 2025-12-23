[tenki yohō] miércoles entre lluvia y nieve

Noticias Nippon

La víspera de Navidad se escribe en el pavimento mojado

 📍Tōkyō  |  23 de diciembre

Japón amanece este miércoles 24 de diciembre bajo un patrón meteorológico claramente invernal y muy fragmentado, donde la lluvia domina amplias zonas del archipiélago, la nieve se hace presente en el norte y zonas interiores, y el sur conserva temperaturas sorprendentemente templadas.
El denominador común: altas probabilidades de precipitación y la necesidad de consultar el pronóstico en tiempo real, un gesto cotidiano que hoy cobra especial relevancia.

 

❄️ Hokkaidō (北海道)

Ambiente plenamente invernal, con nieve intermitente y frío intenso

  • 稚内 (Wakkanai): 4°C / -2°C – ☔❄️ 60%

  • 旭川 (Asahikawa): 5°C / -3°C – ☔❄️ 70%

  • 網走 (Abashiri): 7°C / -2°C – ☔ 50%

  • 札幌 (Sapporo): 6°C / 2°C – ☔ 70%

  • 室蘭 (Muroran): 7°C / 4°C – ☔ 60%

  • 函館 (Hakodate): 8°C / 3°C – ☔ 70%

  • 釧路 (Kushiro): 6°C / -4°C – ☔❄️ 60%

📌 Clave regional: riesgo de calzadas congeladas, especialmente por la noche y madrugada.

 

🌨️ Tōhoku (東北)

Lluvias persistentes y nieve en zonas interiores y montañosas

  • 青森 (Aomori): 9°C / 1°C – ☔ 60%

  • 秋田 (Akita): 8°C / 3°C – ☔ 70%

  • 盛岡 (Morioka): 5°C / 0°C – ☔❄️ 80%

  • 山形 (Yamagata): 8°C / -1°C – ☔❄️ 70%

  • 仙台 (Sendai): 10°C / 2°C – ☔ 60%

  • 福島 (Fukushima): 11°C / 1°C – ☔ 80%

📌 Clave regional: alternancia de lluvia y nieve, con visibilidad reducida.

 

🌧️ Hokuriku (北陸)

Uno de los focos más lluviosos del país

  • 新潟 (Niigata): 13°C / 5°C – ☔ 60%

  • 富山 (Toyama): 16°C / 10°C – ☔ 80%

  • 金沢 (Kanazawa): 16°C / 7°C – ☔ 80%

  • 福井 (Fukui): 17°C / 9°C – ☔ 90%

📌 Clave regional: paraguas imprescindible todo el día; posibles retrasos en transporte.

 

🌧️ Kantō・Kōshin (関東・甲信)

Lluvias generalizadas, frío húmedo y sensación térmica baja

  • 東京 (Tokyo): 7°C / 4°C – ☔ 70%

  • 横浜 (Yokohama): 7°C / 4°C – ☔ 80%

  • 千葉 (Chiba): 8°C / 3°C – ☔ 80%

  • さいたま (Saitama): 7°C / 3°C – ☔❄️ 70%

  • 宇都宮 (Utsunomiya): 8°C / 1°C – ☔❄️ 80%

  • 水戸 (Mito): 8°C / 2°C – ☔❄️ 80%

  • 前橋 (Maebashi): 10°C / 2°C – ☔❄️ 80%

  • 甲府 (Kōfu): 10°C / 2°C – ☔ 80%

  • 長野 (Nagano): 13°C / 3°C – ☔ 80%

📌 Clave regional: día gris y frío; abrigo, bufanda y calzado impermeable.

 

🌧️ Tōkai (東海)

Lluvias intensas en amplias zonas

  • 岐阜 (Gifu): 14°C / 8°C – ☔ 80%

  • 名古屋 (Nagoya): 14°C / 8°C – ☔ 80%

  • 津 (Tsu): 13°C / 8°C – ☔ 90%

  • 静岡 (Shizuoka): 14°C / 8°C – ☔ 90%

 

🌧️ Kansai (近畿)

Lluvia persistente en ciudades clave

  • 大阪 (Osaka): 16°C / 10°C – ☔ 90%

  • 神戸 (Kobe): 16°C / 10°C – ☔ 90%

  • 京都 (Kyoto): 16°C / 8°C – ☔ 90%

  • 奈良 (Nara): 16°C / 8°C – ☔ 90%

  • 大津 (Ōtsu): 14°C / 8°C – ☔ 90%

  • 和歌山 (Wakayama): 17°C / 9°C – ☔ 90%

📌 Clave regional: lluvias continuas; precaución en zonas turísticas con pavimento de piedra.

 

🌧️ Chūgoku (中国)

  • 鳥取 (Tottori): 15°C / 8°C – ☔ 90%

  • 松江 (Matsue): 13°C / 8°C – ☔ 90%

  • 岡山 (Okayama): 12°C / 5°C – ☔ 90%

  • 広島 (Hiroshima): 12°C / 6°C – ☔ 80%

  • 山口 (Yamaguchi): 13°C / 8°C – ☔ 80%

 

🌧️ Shikoku (四国)

  • 高松 (Takamatsu): 14°C / 7°C – ☔ 80%

  • 松山 (Matsuyama): 15°C / 8°C – ☔ 90%

  • 徳島 (Tokushima): 15°C / 8°C – ☔ 90%

  • 高知 (Kōchi): 16°C / 9°C – ☔ 80%

 

🌧️ Kyūshū (九州)

Lluvias generalizadas, ambiente más templado

  • 福岡 (Fukuoka): 16°C / 11°C – ☔ 90%

  • 佐賀 (Saga): 16°C / 10°C – ☔ 90%

  • 長崎 (Nagasaki): 16°C / 13°C – ☔ 90%

  • 熊本 (Kumamoto): 16°C / 8°C – ☔ 90%

  • 大分 (Ōita): 15°C / 9°C – ☔ 80%

  • 宮崎 (Miyazaki): 18°C / 10°C – ☀️☔ 80%

  • 鹿児島 (Kagoshima): 19°C / 13°C – ☔ 90%

  • 奄美 (Amami): 24°C / 18°C – ☀️☔ 100%

 

🌴 Okinawa (沖縄)

Clima casi veraniego, con sol y chubascos

  • 那覇 (Naha): 23°C / 19°C – ☀️☔ 60%

  • 名護 (Nago): 23°C / 19°C – ☀️☔ 60%

  • 久米島 (Kumejima): 23°C / 19°C – ☀️ 40%

  • 宮古島 (Miyakojima): 24°C / 20°C – ☔ 60%

  • 石垣島 (Ishigaki): 25°C / 20°C – ☀️☔ 60%

  • 南大東島: 26°C / 18°C – ☀️☔ 50%

  • 与那国島 (Yonaguni): 24°C / 21°C – ☀️☔ 80%

🧤 Consejos prácticos

  • Lleva paraguas o impermeable en casi todo el país.

  • En el norte y zonas interiores: calzado antideslizante.

  • Revisa el pronóstico en tiempo real en el móvil, ya que las precipitaciones pueden intensificarse.

  • Evita ropa ligera aunque la temperatura máxima sea alta: la humedad baja la sensación térmica.

 

