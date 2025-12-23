[tenki yohō] miércoles entre lluvia y nieve

La víspera de Navidad se escribe en el pavimento mojado

📍Tōkyō | 23 de diciembre

Japón amanece este miércoles 24 de diciembre bajo un patrón meteorológico claramente invernal y muy fragmentado, donde la lluvia domina amplias zonas del archipiélago, la nieve se hace presente en el norte y zonas interiores, y el sur conserva temperaturas sorprendentemente templadas.

El denominador común: altas probabilidades de precipitación y la necesidad de consultar el pronóstico en tiempo real, un gesto cotidiano que hoy cobra especial relevancia.

❄️ Hokkaidō (北海道)

Ambiente plenamente invernal, con nieve intermitente y frío intenso

稚内 (Wakkanai): 4°C / -2°C – ☔❄️ 60%

旭川 (Asahikawa): 5°C / -3°C – ☔❄️ 70%

網走 (Abashiri): 7°C / -2°C – ☔ 50%

札幌 (Sapporo): 6°C / 2°C – ☔ 70%

室蘭 (Muroran): 7°C / 4°C – ☔ 60%

函館 (Hakodate): 8°C / 3°C – ☔ 70%

釧路 (Kushiro): 6°C / -4°C – ☔❄️ 60%

📌 Clave regional: riesgo de calzadas congeladas, especialmente por la noche y madrugada.

🌨️ Tōhoku (東北)

Lluvias persistentes y nieve en zonas interiores y montañosas

青森 (Aomori): 9°C / 1°C – ☔ 60%

秋田 (Akita): 8°C / 3°C – ☔ 70%

盛岡 (Morioka): 5°C / 0°C – ☔❄️ 80%

山形 (Yamagata): 8°C / -1°C – ☔❄️ 70%

仙台 (Sendai): 10°C / 2°C – ☔ 60%

福島 (Fukushima): 11°C / 1°C – ☔ 80%

📌 Clave regional: alternancia de lluvia y nieve, con visibilidad reducida.

🌧️ Hokuriku (北陸)

Uno de los focos más lluviosos del país

新潟 (Niigata): 13°C / 5°C – ☔ 60%

富山 (Toyama): 16°C / 10°C – ☔ 80%

金沢 (Kanazawa): 16°C / 7°C – ☔ 80%

福井 (Fukui): 17°C / 9°C – ☔ 90%

📌 Clave regional: paraguas imprescindible todo el día; posibles retrasos en transporte.

🌧️ Kantō・Kōshin (関東・甲信)

Lluvias generalizadas, frío húmedo y sensación térmica baja

東京 (Tokyo): 7°C / 4°C – ☔ 70%

横浜 (Yokohama): 7°C / 4°C – ☔ 80%

千葉 (Chiba): 8°C / 3°C – ☔ 80%

さいたま (Saitama): 7°C / 3°C – ☔❄️ 70%

宇都宮 (Utsunomiya): 8°C / 1°C – ☔❄️ 80%

水戸 (Mito): 8°C / 2°C – ☔❄️ 80%

前橋 (Maebashi): 10°C / 2°C – ☔❄️ 80%

甲府 (Kōfu): 10°C / 2°C – ☔ 80%

長野 (Nagano): 13°C / 3°C – ☔ 80%

📌 Clave regional: día gris y frío; abrigo, bufanda y calzado impermeable.

🌧️ Tōkai (東海)

Lluvias intensas en amplias zonas

岐阜 (Gifu): 14°C / 8°C – ☔ 80%

名古屋 (Nagoya): 14°C / 8°C – ☔ 80%

津 (Tsu): 13°C / 8°C – ☔ 90%

静岡 (Shizuoka): 14°C / 8°C – ☔ 90%

🌧️ Kansai (近畿)

Lluvia persistente en ciudades clave

大阪 (Osaka): 16°C / 10°C – ☔ 90%

神戸 (Kobe): 16°C / 10°C – ☔ 90%

京都 (Kyoto): 16°C / 8°C – ☔ 90%

奈良 (Nara): 16°C / 8°C – ☔ 90%

大津 (Ōtsu): 14°C / 8°C – ☔ 90%

和歌山 (Wakayama): 17°C / 9°C – ☔ 90%

📌 Clave regional: lluvias continuas; precaución en zonas turísticas con pavimento de piedra.

🌧️ Chūgoku (中国)

鳥取 (Tottori): 15°C / 8°C – ☔ 90%

松江 (Matsue): 13°C / 8°C – ☔ 90%

岡山 (Okayama): 12°C / 5°C – ☔ 90%

広島 (Hiroshima): 12°C / 6°C – ☔ 80%

山口 (Yamaguchi): 13°C / 8°C – ☔ 80%

🌧️ Shikoku (四国)

高松 (Takamatsu): 14°C / 7°C – ☔ 80%

松山 (Matsuyama): 15°C / 8°C – ☔ 90%

徳島 (Tokushima): 15°C / 8°C – ☔ 90%

高知 (Kōchi): 16°C / 9°C – ☔ 80%

🌧️ Kyūshū (九州)

Lluvias generalizadas, ambiente más templado

福岡 (Fukuoka): 16°C / 11°C – ☔ 90%

佐賀 (Saga): 16°C / 10°C – ☔ 90%

長崎 (Nagasaki): 16°C / 13°C – ☔ 90%

熊本 (Kumamoto): 16°C / 8°C – ☔ 90%

大分 (Ōita): 15°C / 9°C – ☔ 80%

宮崎 (Miyazaki): 18°C / 10°C – ☀️☔ 80%

鹿児島 (Kagoshima): 19°C / 13°C – ☔ 90%

奄美 (Amami): 24°C / 18°C – ☀️☔ 100%

🌴 Okinawa (沖縄)

Clima casi veraniego, con sol y chubascos

那覇 (Naha): 23°C / 19°C – ☀️☔ 60%

名護 (Nago): 23°C / 19°C – ☀️☔ 60%

久米島 (Kumejima): 23°C / 19°C – ☀️ 40%

宮古島 (Miyakojima): 24°C / 20°C – ☔ 60%

石垣島 (Ishigaki): 25°C / 20°C – ☀️☔ 60%

南大東島: 26°C / 18°C – ☀️☔ 50%

与那国島 (Yonaguni): 24°C / 21°C – ☀️☔ 80%

🧤 Consejos prácticos

Lleva paraguas o impermeable en casi todo el país.

En el norte y zonas interiores: calzado antideslizante .

Revisa el pronóstico en tiempo real en el móvil, ya que las precipitaciones pueden intensificarse.

Evita ropa ligera aunque la temperatura máxima sea alta: la humedad baja la sensación térmica.

