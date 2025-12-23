[tenki yohō] miércoles entre lluvia y nieve

La víspera de Navidad se escribe en el pavimento mojado
📍Tōkyō | 23 de diciembre
Japón amanece este miércoles 24 de diciembre bajo un patrón meteorológico claramente invernal y muy fragmentado, donde la lluvia domina amplias zonas del archipiélago, la nieve se hace presente en el norte y zonas interiores, y el sur conserva temperaturas sorprendentemente templadas.
El denominador común: altas probabilidades de precipitación y la necesidad de consultar el pronóstico en tiempo real, un gesto cotidiano que hoy cobra especial relevancia.
❄️ Hokkaidō (北海道)
Ambiente plenamente invernal, con nieve intermitente y frío intenso
-
稚内 (Wakkanai): 4°C / -2°C – ☔❄️ 60%
-
旭川 (Asahikawa): 5°C / -3°C – ☔❄️ 70%
-
網走 (Abashiri): 7°C / -2°C – ☔ 50%
-
札幌 (Sapporo): 6°C / 2°C – ☔ 70%
-
室蘭 (Muroran): 7°C / 4°C – ☔ 60%
-
函館 (Hakodate): 8°C / 3°C – ☔ 70%
-
釧路 (Kushiro): 6°C / -4°C – ☔❄️ 60%
📌 Clave regional: riesgo de calzadas congeladas, especialmente por la noche y madrugada.
🌨️ Tōhoku (東北)
Lluvias persistentes y nieve en zonas interiores y montañosas
-
青森 (Aomori): 9°C / 1°C – ☔ 60%
-
秋田 (Akita): 8°C / 3°C – ☔ 70%
-
盛岡 (Morioka): 5°C / 0°C – ☔❄️ 80%
-
山形 (Yamagata): 8°C / -1°C – ☔❄️ 70%
-
仙台 (Sendai): 10°C / 2°C – ☔ 60%
-
福島 (Fukushima): 11°C / 1°C – ☔ 80%
📌 Clave regional: alternancia de lluvia y nieve, con visibilidad reducida.
🌧️ Hokuriku (北陸)
Uno de los focos más lluviosos del país
-
新潟 (Niigata): 13°C / 5°C – ☔ 60%
-
富山 (Toyama): 16°C / 10°C – ☔ 80%
-
金沢 (Kanazawa): 16°C / 7°C – ☔ 80%
-
福井 (Fukui): 17°C / 9°C – ☔ 90%
📌 Clave regional: paraguas imprescindible todo el día; posibles retrasos en transporte.
🌧️ Kantō・Kōshin (関東・甲信)
Lluvias generalizadas, frío húmedo y sensación térmica baja
-
東京 (Tokyo): 7°C / 4°C – ☔ 70%
-
横浜 (Yokohama): 7°C / 4°C – ☔ 80%
-
千葉 (Chiba): 8°C / 3°C – ☔ 80%
-
さいたま (Saitama): 7°C / 3°C – ☔❄️ 70%
-
宇都宮 (Utsunomiya): 8°C / 1°C – ☔❄️ 80%
-
水戸 (Mito): 8°C / 2°C – ☔❄️ 80%
-
前橋 (Maebashi): 10°C / 2°C – ☔❄️ 80%
-
甲府 (Kōfu): 10°C / 2°C – ☔ 80%
-
長野 (Nagano): 13°C / 3°C – ☔ 80%
📌 Clave regional: día gris y frío; abrigo, bufanda y calzado impermeable.
🌧️ Tōkai (東海)
Lluvias intensas en amplias zonas
-
岐阜 (Gifu): 14°C / 8°C – ☔ 80%
-
名古屋 (Nagoya): 14°C / 8°C – ☔ 80%
-
津 (Tsu): 13°C / 8°C – ☔ 90%
-
静岡 (Shizuoka): 14°C / 8°C – ☔ 90%
🌧️ Kansai (近畿)
Lluvia persistente en ciudades clave
-
大阪 (Osaka): 16°C / 10°C – ☔ 90%
-
神戸 (Kobe): 16°C / 10°C – ☔ 90%
-
京都 (Kyoto): 16°C / 8°C – ☔ 90%
-
奈良 (Nara): 16°C / 8°C – ☔ 90%
-
大津 (Ōtsu): 14°C / 8°C – ☔ 90%
-
和歌山 (Wakayama): 17°C / 9°C – ☔ 90%
📌 Clave regional: lluvias continuas; precaución en zonas turísticas con pavimento de piedra.
🌧️ Chūgoku (中国)
-
鳥取 (Tottori): 15°C / 8°C – ☔ 90%
-
松江 (Matsue): 13°C / 8°C – ☔ 90%
-
岡山 (Okayama): 12°C / 5°C – ☔ 90%
-
広島 (Hiroshima): 12°C / 6°C – ☔ 80%
-
山口 (Yamaguchi): 13°C / 8°C – ☔ 80%
🌧️ Shikoku (四国)
-
高松 (Takamatsu): 14°C / 7°C – ☔ 80%
-
松山 (Matsuyama): 15°C / 8°C – ☔ 90%
-
徳島 (Tokushima): 15°C / 8°C – ☔ 90%
-
高知 (Kōchi): 16°C / 9°C – ☔ 80%
🌧️ Kyūshū (九州)
Lluvias generalizadas, ambiente más templado
-
福岡 (Fukuoka): 16°C / 11°C – ☔ 90%
-
佐賀 (Saga): 16°C / 10°C – ☔ 90%
-
長崎 (Nagasaki): 16°C / 13°C – ☔ 90%
-
熊本 (Kumamoto): 16°C / 8°C – ☔ 90%
-
大分 (Ōita): 15°C / 9°C – ☔ 80%
-
宮崎 (Miyazaki): 18°C / 10°C – ☀️☔ 80%
-
鹿児島 (Kagoshima): 19°C / 13°C – ☔ 90%
-
奄美 (Amami): 24°C / 18°C – ☀️☔ 100%
🌴 Okinawa (沖縄)
Clima casi veraniego, con sol y chubascos
-
那覇 (Naha): 23°C / 19°C – ☀️☔ 60%
-
名護 (Nago): 23°C / 19°C – ☀️☔ 60%
-
久米島 (Kumejima): 23°C / 19°C – ☀️ 40%
-
宮古島 (Miyakojima): 24°C / 20°C – ☔ 60%
-
石垣島 (Ishigaki): 25°C / 20°C – ☀️☔ 60%
-
南大東島: 26°C / 18°C – ☀️☔ 50%
-
与那国島 (Yonaguni): 24°C / 21°C – ☀️☔ 80%
🧤 Consejos prácticos
-
Lleva paraguas o impermeable en casi todo el país.
-
En el norte y zonas interiores: calzado antideslizante.
-
Revisa el pronóstico en tiempo real en el móvil, ya que las precipitaciones pueden intensificarse.
-
Evita ropa ligera aunque la temperatura máxima sea alta: la humedad baja la sensación térmica.
