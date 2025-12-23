[sns] el hartazgo silencioso de Kioto

Una foto, una falta de respeto y una ciudad al límite

📍Tōkyō | 23 de diciembre

En una estrecha calle empedrada del casco histórico de Kioto, una escena cotidiana volvió a encender un viejo debate. Una turista extranjera se agacha, apunta su teléfono móvil y toma fotografías de una maiko que camina con paso contenido, vestida con kimono tradicional, rumbo a un compromiso artístico. La joven no posa, no consiente, no detiene su andar. Aun así, el clic del teléfono rompe el silencio del barrio.

El video, grabado por un tercero y difundido en redes sociales, generó una oleada de indignación entre usuarios japoneses. Muchos lo calificaron como “el ejemplo perfecto de por qué algunos japoneses rechazan el turismo masivo” (日本人が観光客を嫌う理由の完璧な例). No se trata solo de una foto: para los residentes, la escena simboliza la cosificación de la cultura viva, tratada como espectáculo sin consentimiento.

Las maiko y geiko no son atracciones turísticas, sino artistas profesionales que trabajan bajo estrictas normas de conducta. En los últimos años, Kioto ha visto cómo la presión turística transforma barrios residenciales en escenarios permanentes, donde la vida cotidiana queda subordinada al lente ajeno. La imagen viral reabre la herida: ¿hasta dónde llega el derecho del visitante y dónde comienza la dignidad del residente?

⚖️ Marco legal y normativo (Japón / Kioto)

Aunque muchos turistas creen que “tomar fotos no es ilegal”, el marco japonés es más complejo:

🔹 1. Derecho a la imagen (肖像権 – shōzōken)

En Japón existe un derecho a la imagen reconocido por la jurisprudencia.

Fotografiar a una persona identificable sin su consentimiento, especialmente de forma invasiva o reiterada, puede constituir una violación civil.

🔹 2. Ordenanzas locales en Kioto

El distrito de Gion cuenta con normas específicas que prohíben fotografiar maiko/geiko en calles privadas .

Las multas pueden alcanzar los 10.000 yenes, además de la expulsión del área.

🔹 3. Ley de molestias (迷惑防止条例)

Conductas como bloquear el paso, seguir, agacharse frente a la persona o acosar para obtener fotos pueden considerarse actos molestos.

La grabación con aviso verbal no exime la responsabilidad si la conducta es intimidante.

👉 Clave legal: avisar no equivale a obtener consentimiento.

