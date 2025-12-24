 [kinenbi]  Kurisumasu Ibu

Entre luces y bufandas, Japón celebra la Navidad sin religión, pero con alma

📍Tōkyō | 24 de diciembre

La noche del 24 de diciembre cae suavemente sobre Japón. No es una noche cualquiera. Las luces no solo iluminan las calles: abrigan. En los escaparates, en los balcones modestos, en las estaciones repletas de gente que vuelve a casa, el país entero parece bajar el ritmo y respirar distinto.

La Kurisumasu Ibu (クリスマス・イヴ), conocida simplemente como “Ibu”, no es —como muchos creen— solo la víspera de Navidad. En su sentido más profundo, ya es Navidad. En la tradición cristiana, el día comienza al caer el sol, y con ese primer anochecer del 24, el tiempo sagrado se abre. Es la noche en la que, simbólicamente, algo nace.

En Japón, sin embargo, la religión se disuelve y queda la emoción. La Navidad aquí no se reza: se siente. Es una fecha construida con gestos pequeños y universales: una pareja caminando de la mano bajo las iluminaciones, un niño apretando con fuerza un regalo envuelto con torpeza, una madre ajustando la bufanda antes de salir, un pastel esperando intacto sobre la mesa.

No hay campanas de iglesia en cada esquina, pero sí un silencio especial entre la multitud. Una pausa invisible. Como si el país, por una noche, aceptara mirar con más ternura al de al lado.

La Nochebuena japonesa no habla de dogmas. Habla de cercanía. De promesas no dichas. De ese deseo íntimo —casi infantil— de que el mundo, aunque sea por unas horas, sea un lugar más amable.

Y cuando el reloj se acerca a la medianoche, Japón no pide milagros grandiosos. Solo espera que la luz no se apague demasiado pronto.

©2025 NoticiasNippon