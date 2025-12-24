Noticias Nippon

[sekai] Un puente cultural que se enfría

Cambio hacia “Nuevo Estilo Chino” impacta a creadores y fans de manga en Asia

📍Tōkyō / 24 de diciembre

Muchos fans se enteraron con una mezcla de tristeza y desorientación: la mayor convención de doujinshi de China decidió retirar del evento toda obra y cosplay inspirado en contenidos japoneses, apostando exclusivamente por un formato de “Nuevo Estilo Chino”.

En redes sociales japonesas, los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos recordaban cómo, durante décadas, el manga y el anime habían tendido puentes silenciosos entre pueblos, incluso cuando los gobiernos no siempre coincidían. “Pensé que el lenguaje del dibujo nos unía más allá de la política”, escribió una joven ilustradora de Osaka que había hecho amistades chinas gracias al doujinshi.

Para muchos en Japón, la sorpresa no fue solo la medida en sí, sino el cambio de atmósfera. Los eventos de fan culture siempre habían sido vistos como espacios libres, donde el amor por las historias —sean japonesas, chinas, coreanas o de cualquier rincón del mundo— daba lugar a encuentros espontáneos, cosplay compartido, risas nerviosas antes de entrar al recinto y largas colas llenas de ilusión.

Por eso, al saber que stands enteros debían retirarse y que cosplays de personajes japoneses ya no serían bienvenidos, se sintió como si una puerta se cerrara lentamente. No contra un país u otro, sino contra la magia cotidiana de la cultura compartida.

Hay también comprensión: en Japón se sabe que cada nación atraviesa momentos en los que la cultura se convierte en un espejo de su identidad. Pero al mismo tiempo, queda un pequeño nudo en el pecho. Porque durante años, fans japoneses vieron con alegría cómo jóvenes chinos se disfrazaban de personajes de Ghibli, de “Love Live!”, de “Kimetsu no Yaiba” o “Naruto”, y sentían que —aunque la historia entre ambas naciones es compleja— las generaciones nuevas estaban construyendo algo distinto, más suave, más humano.

Algunos japoneses recuerdan que el doujinshi nació también como refugio, como un espacio creativo libre, independiente, artesanal. Y por eso se teme que decisiones como esta conviertan lo que era un encuentro de pasiones en un terreno vigilado, lleno de límites invisibles.

En última instancia, lo que muchos japoneses sienten no es rabia, sino melancolía. Como cuando una estación de tren que siempre estuvo allí de repente deja de funcionar. La esperanza, sin embargo, todavía flota en el aire:

que un día, en algún lugar, los fans vuelvan a reunirse sin miedo a quién firmó la obra original —solo unidos por el amor a las historias.

 

COMICUP 32 — Invierno 2025:

➡️ Se llevará a cabo los días 27 y 28 de diciembre de 2025 en Hangzhou, provincia de Zhejiang, China.

