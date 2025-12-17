[sekai no nyūsu]  El trigo cae a mínimos de cinco años

Cosechas récord en el mundo presionan a la baja el trigo: Japón observa con esperanza

📍Tōkyō | 17 de diciembre

El trigo, ese grano discreto que sostiene el pan del desayuno y los fideos de la mesa diaria, vuelve a colocarse en el centro del tablero económico mundial.

Desde las vastas pampas argentinas hasta las llanuras canadienses y los campos australianos, las señales coinciden: la cosecha será abundante.

Las lluvias oportunas y un clima relativamente estable han impulsado previsiones optimistas en los principales países productores. En Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario elevó su estimación para la campaña 2025–2026 a 27,7 millones de toneladas, una cifra que refuerza la percepción de abundancia global. Australia y Canadá muestran tendencias similares.

El efecto ya se siente en los mercados internacionales. El precio del trigo en las bolsas de referencia se mueve en niveles no vistos en cinco años, reflejo de una oferta holgada y de una demanda que, aunque estable, no presiona al alza.

Para Japón —país altamente dependiente de la importación de trigo— este escenario abre una ventana de alivio. El trigo no es solo pan: es ramen, udon, yakisoba, galletas, pastelería y comida cotidiana. Tras años de inflación alimentaria, con subidas sucesivas en productos básicos, el abaratamiento del grano despierta una expectativa clara:

👉 ¿se trasladará esta baja al bolsillo del consumidor?

La respuesta no es automática. Entre el precio internacional y el pan de la panadería de barrio hay escalones intermedios: costos de transporte, energía, tipo de cambio, salarios y márgenes empresariales. Aun así, el contexto es favorable. Si el yen no se debilita bruscamente y las empresas deciden reflejar la caída de costos, 2025 podría marcar un punto de inflexión para el precio del pan y los fideos en Japón.

No se trata solo de números: para muchas familias, una reducción aunque sea modesta en alimentos básicos significa respirar un poco mejor en un país donde cada yen cuenta.

⚖️ Marco legal y estructural (Japón)

1. Sistema de importación estatal del trigo

Japón opera bajo un sistema en el que el Estado importa la mayor parte del trigo a través del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF).

El gobierno compra el trigo en el mercado internacional y luego lo vende a molinos nacionales a un precio fijado periódicamente.

2. Revisión semestral de precios (売渡価格制度)

Los precios de venta del trigo importado se revisan dos veces al año (abril y octubre).

Esto significa que las bajas internacionales no se reflejan de inmediato, sino con cierto desfase.

3. Relación con precios al consumidor

Pan, fideos y harina dependen del precio oficial del trigo

Sin embargo, no existe obligación legal de trasladar completamente la baja al consumidor

La decisión final queda en manos de fabricantes y cadenas de distribución

4. Contexto inflacionario previo

Entre 2022 y 2024, Japón vivió múltiples aumentos en pan y fideos debido a:

Alza del trigo internacional

Debilitamiento del yen

Incremento de costos energéticos

Este nuevo ciclo podría, por primera vez en años, invertir la tendencia.

