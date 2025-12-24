Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Redes sociales

[sns] China vs. Japón: dos formas de entender el orden

PorNoticiasNippon

Dic 24, 2025 #buenos modales, #CHINA, #metro, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #redes sociales, #tren, #ソーシャルネットワーク

“No me dejan bajar del metro”: la escena que incendia las redes

📍Tōkyō / 24 de diciembre

Un video grabado en el metro de una ciudad de China se ha vuelto viral por retratar una escena cotidiana pero reveladora: pasajeros amontonados frente a la puerta del vagón impiden que otros puedan bajar.

En las imágenes, un joven señala con evidente molestia cómo la salida queda completamente bloqueada, obligándolo a alzar la voz para poder descender.

Mientras apunta a la puerta, recuerda una norma básica de convivencia urbana: primero deben bajar los pasajeros que salen y solo después subir quienes esperan.

El episodio, breve pero elocuente, abrió un debate en redes sociales sobre educación cívica, presión urbana y el impacto del hacinamiento en los sistemas de transporte masivo.

 
 

 
 

Traducción de textos del video

  1. 看看谁先上来啊
    👉 A ver quién intenta subir primero.
  2. 看看我能不能顺利下地铁啊
    👉 A ver si puedo bajar del metro sin problemas.
  3. 不是我不说话就不让我下来了呗
    👉 ¿O sea que si no digo nada, no me dejan bajar?
  4. 全给我堵在门口了呗
    👉 Todos se amontonaron bloqueando la puerta.
  5. 必须先让下车的乘客先下地铁
    👉 Primero hay que dejar bajar a los pasajeros que salen del tren.
  6. 我们上车的乘客才能上去
    👉 Solo entonces los que vamos a subir podemos entrar.

 
 

⚖️ Marco legal y normativo en China

En China, los sistemas de metro se rigen por reglamentos de transporte urbano emitidos por gobiernos municipales y empresas operadoras.

De forma general, estos reglamentos establecen que los pasajeros deben:

  • Respetar el orden de subida y bajada.
  • No obstruir puertas ni pasillos.
  • Seguir las indicaciones del personal y la señalización del andén.

Aunque no siempre se aplican multas directas por bloquear puertas, el personal puede llamar la atención, impedir el acceso o incluso solicitar apoyo de seguridad en casos reiterados. En horas punta, sin embargo, la alta densidad de usuarios dificulta el cumplimiento estricto de estas normas.

 

🇯🇵 Comparación con Japón

En Japón, la regla de “primero bajar, luego subir” no solo está señalizada de forma clara en andenes y vagones, sino que forma parte de una norma social profundamente interiorizada.

Las diferencias clave son:

  • Señalización visible: líneas en el suelo, pictogramas y mensajes constantes.
  • Conducta colectiva: los pasajeros suelen formar filas a ambos lados de la puerta, dejando un pasillo central libre.
  • Presión social: bloquear la salida genera incomodidad inmediata y miradas de desaprobación, más que confrontación directa.

Mientras en China el conflicto suele resolverse mediante reclamo verbal, en Japón la autorregulación social reduce la fricción y evita escenas de tensión.

 

 

🧭 Lectura social

El video no muestra solo una falta de cortesía individual, sino el choque entre crecimiento urbano acelerado, saturación del transporte y normas de convivencia aún en disputa. En contraste, Japón evidencia cómo décadas de educación cívica y diseño urbano orientado al flujo humano pueden minimizar conflictos cotidianos sin necesidad de confrontación.

 

©️2025 Noticias Nippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Redes sociales

[sns] Polémica por video de argentinos

Dic 24, 2025 NoticiasNippon
Redes sociales

[sns] Hurto oportunista en zona turística

Dic 23, 2025 NoticiasNippon
Redes sociales

[sns] El turismo también se educa

Dic 23, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Redes sociales

[sns] China vs. Japón: dos formas de entender el orden

2025-12-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sns] Polémica por video de argentinos

2025-12-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] Navidad bajo paraguas y abrigos

2025-12-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

 [kinenbi]  Kurisumasu Ivu

2025-12-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.