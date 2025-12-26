Hasta el momento un muerto y varios heridos; al menos 50 vehículos involucrados

📍Gunma | 26 de diciembre

La noche del viernes , un grave accidente múltiple se registró en la autopista Kan-Etsu, en el tramo que atraviesa el municipio de Minakami, en la prefectura de Gunma. Según informó la policía, al menos una persona ha fallecido y varias más resultaron heridas, luego de que al menos 50 vehículos se vieran involucrados en una colisión en cadena.

Algunos de los automóviles estallaron en llamas tras el impacto, y varios quedaron completamente calcinados. Los bomberos lograron controlar casi por completo el fuego, pero los trabajos de rescate y remoción continúan avanzando con extrema precaución.

Como consecuencia del siniestro, la autopista permanece totalmente cerrada en ambos sentidos entre los intercambios de Yuzawa (Niigata) y Tsukiyon o (Gunma). Las autoridades señalan que no existe aún una previsión clara para el levantamiento del cierre, mientras continúan las investigaciones y las labores de seguridad en el lugar del accidente.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos por la zona y utilizar rutas alternativas, mientras se trabaja en esclarecer las causas del multichoque y en la identificación de las víctimas.

ACTUALIZACION

La noche del 26 de diciembre, una cadena de accidentes en la autopista Kan-etsu (関越自動車道), a la altura de Minakami-machi, dejó un saldo trágico: una mujer de 77 años fallecida y al menos 26 personas heridas, cinco de ellas de gravedad.

Según la policía, el primer choque ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando dos camiones colisionaron en las cercanías del intercambiador de Minakami (水上IC). Minutos después, los vehículos que circulaban detrás comenzaron a impactar uno tras otro, hasta sumar 57 unidades involucradas, incluidas varias que terminaron envueltas en llamas.

El fuego fue controlado recién unas siete horas y media después, en plena madrugada. La víctima mortal fue identificada como Wakita Miyuki (77), residente de Chōfu, Tokio. La región se encontraba bajo alerta por fuertes nevadas, y la calzada estaba cubierta de nieve, por lo que la policía investiga la posibilidad de que múltiples deslizamientos (skids) por hielo y nieve hayan detonado la tragedia.

Como consecuencia, la autopista continúa cerrada en ambos sentidos entre Yuzawa IC (Niigata) y Tsukiyono IC (Gunma), sin previsión clara de reapertura mientras los vehículos siniestrados son retirados de manera gradual.

⚖️ Marco legal y responsabilidades en Japón

Ley de Tráfico Vial (道路交通法)

Los conductores tienen la obligación legal de adaptar su conducción a las condiciones climáticas y del pavimento, lo que incluye reducir velocidad, aumentar distancia de seguridad y usar neumáticos de invierno o cadenas en zonas nevadas.

Si se determina conducción imprudente o negligente, puede configurarse responsabilidad penal y administrativa.

Ley de Indemnización por Accidentes de Automóvil (自動車損害賠償保障法)

Toda unidad debe contar con seguro obligatorio (Jibaiseki).

Las víctimas y sus familias tienen derecho a compensación por lesiones o fallecimiento.

Investigación policial obligatoria

En accidentes con víctimas fatales o múltiples lesionados, la policía realiza inspección forense, reconstrucción de hechos y pruebas técnicas sobre neumáticos, velocidad y visibilidad. Si hubiera omisiones en seguridad vial por parte de empresas transportistas, también pueden derivarse sanciones corporativas.



Gestión de autopistas en emergencias

La NEXCO (operadora de autopistas) coordina cierres preventivos, control de accesos y apoyo a cuerpos de bomberos y policía.



En este contexto, la investigación buscará determinar si la velocidad inadecuada para condiciones de nieve, falta de neumáticos de invierno o reacción tardía agravaron el impacto en cadena.

🧊 Contexto climático

La zona de Minakami, ubicada en un corredor montañoso, es conocida por nevadas intensas en invierno. Las autoridades reiteran que en condiciones de carretera congelada (black ice), los riesgos de choque múltiple se disparan.



