Adrenalina y cena: Japón lanza un restaurante suspendido en el cielo

📍Tōkyō | 27 de diciembre

En Japón, una nueva experiencia gastronómica se ha vuelto viral en redes sociales: una mesa-plataforma elevada por una grúa hasta 40 metros sobre el suelo, donde los comensales disfrutan de una cena de 30 minutos… por un precio que ronda los 28.000 yenes (unos 180 dólares).

La propuesta, inspirada en el concepto internacional Dinner in the Sky, promete vistas espectaculares y adrenalina asegurada, pero también despierta un comprensible respeto entre quienes sufren de vértigo.

Las imágenes muestran a los clientes asegurados en asientos tipo butaca con arneses, rodeados de luces y personal de servicio, mientras la estructura se eleva lentamente sobre la ciudad. Desde arriba, el paisaje urbano —con piscinas, edificios y avenidas— parece miniatura. El ambiente es festivo, pero algunos usuarios comentan en redes su temor a dejar caer objetos… o a mirar hacia abajo.

El plan funciona en turnos de 30 minutos entre las 16:00 y las 21:45, con precios que varían entre 22.000 y 28.000 yenes según la franja horaria, y cupos limitados. La organización recalca que se trata de un evento controlado, con protocolos de seguridad, pero aun así el vértigo forma parte del menú.

En un país donde la innovación y la experiencia se han convertido en atractivo turístico, esta cena suspendida en el cielo mezcla espectáculo, lujo y desafío personal. La pregunta que queda flotando —literalmente— es: ¿te animarías a cenar a 40 metros del suelo? 🍽️✨







Anexo

Dinner in the Sky en Japón

📍 Toyosu, Tokio — La primera edición en Japón se realizó en Kiranah Garden (豊洲・キラナガーデン), con vistas a la Bahía de Tokio y el Rainbow Bridge.

📍 Nakanoshima GATE South Pier, Osaka — Actualmente (hasta el 28 de diciembre de 2025) se ofrece esta experiencia gastronómica aérea en la zona ribereña de Nakanoshima, Osaka, donde los comensales son elevados hasta unos 40 m para cenar con vistas panorámicas de la ciudad.

🗓️ Fechas y horarios

En Osaka, Dinner in the Sky JAPAN se lleva a cabo en períodos limitados (ej. hasta diciembre de 2025).

En Tokio, la experiencia tuvo una edición temporal que corrió en primavera en Kiranah Garden.

📌 Reserva: La participación requiere reserva previa a través del sitio oficial o plataformas de tickets.

Web oficial: https://dinnerinthesky.co.jp

©️2025 Noticias Nippon