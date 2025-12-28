[sns] Pedir un helado nunca fue tan adorable

“Japón está en otro nivel”: la máquina de helados más tierna del mundo

📍Tōkyō | 28 de diciembre

En Japón, pedir un helado soft-cream puede convertirse en una experiencia mágica. Un video viral está recorriendo redes sociales en todo el mundo mostrando una máquina automática de la empresa japonesa NISSEI, en la que sus entrañables mascotas —un niño y una niña llamados Nickhun y Seichan— aparecen en pantalla «sirviendo» el helado de forma adorable.

En la animación, los personajes descienden sobre una nube, abrazan el cono y lo «sostienen» mientras la máquina deposita la crema en espiral. El resultado es tan encantador que muchos usuarios comentan que no saben si disfrutar el helado… o quedarse mirando la pantalla.

NISSEI es una de las marcas históricas del soft-cream en Japón y sus personajes llevan décadas presentes en tiendas, festivales y heladerías del país. Para muchos japoneses, son parte de la nostalgia de infancia. Ahora, gracias a los videos compartidos por turistas y residentes, su dulzura también conquista a internet.

La mezcla perfecta: tecnología japonesa, diseño kawaii y ese toque lúdico que convierte algo cotidiano —como comprar un helado— en un pequeño espectáculo lleno de ternura.



Un poco de historia

Detrás de un simple helado soft-cream hay una larga historia que mezcla innovación, nostalgia y cultura popular japonesa. La empresa NISSEI, fundada poco después de la Segunda Guerra Mundial, no solo introdujo el soft-serve en Japón, sino que lo convirtió en un icono de la vida cotidiana en el país. Fue en 1951 cuando NISSEI lanzó por primera vez esta cremosidad en espiral que hoy se encuentra en parques, tiendas y festivales de todo Japón, marcando el nacimiento de una tradición helada que generaciones recuerdan con cariño.

A lo largo de los años, NISSEI amplió su rol más allá de un simple fabricante de mezclas: desarrolló máquinas dispensadoras, conos especiales y productos premium como CREMIA, que elevaron el soft-cream a una experiencia gourmet. La marca se hizo conocida por su calidad y por su presencia constante en la vida diaria japonesa, hasta el punto de que sus mascotas —un niño y una niña llamados Nickhun y Seichan— se convirtieron en pequeños embajadores de la dulzura y la ternura.

Hoy, décadas después, estas mismas figuras animadas han llevado a NISSEI a una nueva etapa de reconocimiento: un video viral muestra a Nickhun y Seichan “sirviendo” el helado desde la pantalla de una máquina automática, despertando sonrisas en redes sociales de todo el mundo. La escena resume el encanto japonés: un producto tradicional transformado por la estética kawaii y la tecnología, capaz de convertir un acto cotidiano como pedir un helado en una experiencia memorable.

Mientras miles de usuarios comentan que “solo en Japón” puede ocurrir algo así, la historia de NISSEI sigue siendo, al mismo tiempo, una crónica de innovación industrial y de afecto cultural que une generaciones alrededor de un cono de helado.

