[densetsu to genjitsu] la verdad sobre comer en la vía pública

📍Tōkyō | 28 de diciembre

En los últimos años, numerosas publicaciones en redes sociales han difundido la idea de que en Japón está “prohibido” comer mientras se camina o consumir alimentos en la vía pública.

Sin embargo, la realidad es más matizada: no existe una ley nacional que prohíba comer en la calle, y mucho menos que sancione hacerlo.

Lo que sí existe es una norma cultural de respeto al entorno compartido, que anima a evitar comportamientos que puedan causar molestias, como ensuciar espacios públicos o generar olores fuertes en lugares cerrados.

En barrios turísticos como Kamakura o Kyōto —donde el flujo de visitantes supera la capacidad de las calles estrechas— algunos gobiernos locales han aprobado ordenanzas de “autocontrol” que piden explícitamente no comer mientras se camina para reducir basura, manchas de comida e incidentes con ropa manchada.

Estas ordenanzas, en la mayoría de los casos, no establecen multas, sino que funcionan como guías sociales reforzadas por carteles y avisos.

En cuanto al transporte, comer dentro de trenes urbanos o metros se considera de mala educación, no por ley, sino por etiqueta: los vagones suelen ir llenos y los olores o derrames pueden incomodar. La gran excepción es el Shinkansen, donde comer bento forma parte de la experiencia del viaje y está plenamente aceptado.

La clave es cultural: en Japón lo correcto no es solo lo que “no es ilegal”, sino aquello que no invade la tranquilidad ajena. Por eso, aunque la venta de crepas, takoyaki, yakitori o croquetas callejeras es parte viva del paisaje urbano, muchos japoneses prefieren detenerse a comer en un rincón, banco o zona designada, antes que hacerlo caminando.

Cada vez más voces locales recuerdan en redes:

🗣️ “No es que esté prohibido; es cuestión de consideración”.











⚖️ Marco legal

✔ No existe una prohibición nacional en Japón que impida comer en la vía pública.

✔ Sí existen ordenanzas locales en zonas turísticas que piden (no imponen penalmente) evitar comer mientras se camina.

✔ Multas reales solo aparecen si comer deriva en:

ensuciar el espacio público

tirar basura

dañar propiedad

o desobedecer normas específicas en instalaciones privadas

✔ En trenes urbanos no está prohibido por ley —es etiqueta social.

✔ En Shinkansen comer es totalmente permitido.

🧭 Claves culturales para no fallar

🍢 Si compras comida callejera, busca un lugar fijo para comer.

🚉 No comas en trenes locales si puedes evitarlo.

🗑️ Llévate tu basura contigo si no hay papeleras.

🙏 Observa lo que hacen los locales: es la mejor guía.

