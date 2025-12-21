[densetsu to genjitsu] el derecho a recibir “bonus”

🌟 ¿Los extranjeros en Japón tienen derecho a las bonificaciones de verano e invierno?

📍Tōkyō / 21 de diciembre

Los extranjeros llegan a Japón con la esperanza de construir estabilidad, y cuando escuchan hablar de las “bōnasu” (bonificaciones de verano e invierno) es natural pensar que forman parte de un derecho básico por vivir y trabajar aquí.

Pero la realidad japonesa es más silenciosa y, a veces, desconcertante: ser residente extranjero no garantiza automáticamente esos pagos. No es una cuestión de exclusión, ni de nacionalidad; es que, en Japón, las bonificaciones no nacen de la ley, sino de la costumbre empresarial. Incluso para los propios japoneses, el “bonus” no está asegurado por el simple hecho de trabajar.

La clave está en los detalles que muchas veces pasan desapercibidos: el contrato firmado, las reglas internas de la empresa, o un convenio colectivo.

Ahí es donde nacen los derechos reales, y ahí también se protege la igualdad: si una empresa paga bonificaciones bajo ciertas condiciones, no puede negarlas solo por ser extranjero.

Entender este marco legal no solo evita frustraciones, sino que devuelve algo muy importante a quienes viven lejos de su país: la tranquilidad de saber dónde están parados, qué pueden exigir y cómo informarse mejor para defender su trabajo y su dignidad.

Situación común

Muchos extranjeros escuchan que sus compañeros japoneses reciben “bonos de verano e invierno” y se preguntan:

“¿También me corresponde a mí?”

La respuesta puede sorprenderte:

👉 En Japón, nadie —ni japoneses ni extranjeros— tiene un derecho automático por ley a recibir bonificaciones estacionales.

Las bonificaciones no son una obligación legal.

Son una costumbre empresarial que depende totalmente de cada compañía.

Pero calma —porque eso no significa que estés desprotegido.

💼 Entonces, ¿cuándo SÍ tienes derecho?

Puedes recibir bonificación si:

✔ 1. Tu contrato dice que recibirás un bonus.

Si está escrito, es tu derecho. Así seas japonés, peruano, filipino o español: lo firmado se respeta.

✔ 2. Las reglas internas de la empresa incluyen bonificaciones.

Las empresas con 10 o más empleados deben registrar reglas claras.

Si ahí aparece el bonus, es exigible para todos.

✔ 3. Un convenio colectivo establece bonificaciones.

Si hay sindicato, y el acuerdo dice que se pagan, la empresa debe cumplirlo.

En estos casos, la nacionalidad no importa.

La Ley de Normas Laborales prohíbe discriminar por ser extranjero.

Si a los japoneses les pagan, a ti también te debe tocar lo mismo.

❗¿Y cuándo NO tienes derecho?

Si tu:

contrato

reglamento interno

convenio de empresa

no mencionan bonificaciones, entonces la empresa no está obligada a pagarte, aunque otros negocios en Japón sí lo hagan.

No es injusticia: es simplemente que en Japón los bonos son decisión voluntaria de la empresa, no un mandato del gobierno.

🧑‍⚖️ Marco legal

📌 1. No existe una obligación legal de pagar bonificaciones estacionales

En Japón las bonificaciones de verano (夏季賞与) y de invierno (冬季賞与) son una práctica común en muchas empresas, especialmente grandes empresas y compañías con sindicatos, pero:

No están establecidas como un derecho obligatorio bajo la ley laboral japonesa.

Las bonificaciones dependen de: La política interna de la empresa El contrato de trabajo El convenio colectivo, si existe

No hay una ley que obligue a todas las empresas a pagarlas.

Esto significa que ni trabajadores japoneses ni extranjeros tienen un derecho automático por ley a estos pagos, excepto si están pactados contractualmente.

📌 2. Aplicación de la Ley y la Igualdad de Trato

La principal norma que regula igualdad de condiciones laborales en Japón es:

🔹 Ley de Normas Laborales (労働基準法, Roudou Kijun Hou)

Artículo 3 (igualdad de trato): prohíbe que los empleadores discriminen en condiciones de trabajo (incluyendo salario y beneficios) por motivos de nacionalidad.

Esto quiere decir que, si una empresa otorga bonificaciones a sus empleados en general, no puede excluir a trabajadores extranjeros por ese solo motivo.

👉 Pero esto no genera un derecho de bonificación en sí mismo — solo garantiza no discriminación si la bonificación está contemplada.

📌 3. Cuándo sí pueden tener derecho

Un trabajador — japonés o extranjero — puede tener derecho a cobrar bonificaciones si alguna de estas condiciones se cumple:

✔ Contrato de trabajo lo establece:

Si en el contrato se pacta una bonificación semestral.

✔ Reglas internas de la empresa (“work rules”):

En empresas con más de 10 empleados deben tener reglas de trabajo claras e inscritas ante la oficina de inspección laboral. Si ahí están las bonificaciones, son exigibles.

✔ Convenio colectivo sindical:

Si está regulado por negociación con sindicatos.

En estos casos, si un extranjero cumple los criterios (antigüedad, desempeño, etc.), tiene el mismo derecho que cualquier otro empleado.

➡️ La ley no hace distinción de nacionalidad en cuanto a condiciones laborales básicas y beneficios pactados (incluidas bonificaciones contractualizadas).

En síntesis

En Japón, la ley NO obliga a pagar bonificaciones.

Pero sí obliga a tratar por igual a japoneses y extranjeros.

Así que, si tu empresa paga bonos “según reglas internas”, debe pagártelo también.

La clave es siempre la misma:

✨ Lo que está escrito es lo que vale.

