[sagizai] detenidos por fraude al seikatsu hogo

Fraude millonario en asistencia social; matrimonio extranjero bajo custodia

📍Tōkyō | 31 de diciembre

Un hombre de nacionalidad vietnamita identificado como Huỳnh Tấn Kiệt (41) y su esposa Nguyễn Thị Phượng (44) fueron detenidos en Kobe por presuntamente cobrar de forma fraudulenta unos 25 millones de yenes en seikatsu hogo (生活保護), el sistema japonés de asistencia social para personas sin recursos.

Según la investigación policial, la pareja habría declarado a las autoridades municipales que carecía de ingresos estables y cumplía los requisitos para recibir la ayuda. Sin embargo, se sospecha que mantenían ingresos no reportados o una situación económica distinta a la declarada, lo que constituiría fraude contra el sistema público.

Las autoridades detectaron irregularidades tras revisar documentos y movimientos financieros. Con base en esos indicios, se procedió a la detención del matrimonio.

Por ahora, ambos niegan parcialmente o totalmente los cargos, según la prensa local.

La ayuda social en Japón está diseñada para garantizar un nivel mínimo de vida a quienes realmente lo necesitan. Casos como este llaman la atención pública no solo por las cifras involucradas —25 millones de yenes acumulados durante años— sino también porque alimentan el debate sobre los controles administrativos y el riesgo de estigmatización hacia residentes extranjeros.

Las autoridades locales revisarán si el dinero deberá ser reintegrado y si existen responsabilidades adicionales. El proceso judicial ahora determinará si hubo delito y en qué grado.

⚖️ Marco legal

En Japón, el presunto delito se encuadra normalmente en:

📌 Sagizai / 詐欺罪 — Delito de fraude (Artículo 246 del Código Penal japonés)

Consiste en obtener dinero o beneficios engañando a una entidad pública o privada.

Posibles penas:

prisión de hasta 10 años

y/o multas

además de la devolución del dinero indebidamente recibido

📌 Sobre el sistema seikatsu hogo (生活保護)

Es la asistencia social estatal, destinada a:

✔ personas sin ingresos suficientes

✔ sin ahorros significativos

✔ sin apoyo familiar

Es legal para extranjeros con residencia válida, siempre que cumplan los requisitos.

🚫 Lo que se considera fraude:

ocultar ingresos

falsificar documentos

declarar información falsa

no reportar cambios en empleo o situación económica

🏛 Autoridades implicadas

Suelen intervenir:

el municipio (ayuntamiento)

la policía

la fiscalía



©2025 NoticiasNippon