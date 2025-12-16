[gaikokujin] detenidos por robo de viviendas

El delito silencioso que se aprovecha de la ausencia

📍 Kyōto | 16 de diciembre

Durante casi cuatro años, dos hombres de nacionalidad vietnamita recorrieron silenciosamente barrios residenciales del oeste de Japón, entrando a viviendas desocupadas y llevándose objetos de valor que luego convertían en dinero a través de redes sociales.

La Policía de la Prefectura de Kioto anunció este lunes el cierre de la investigación y la re-arrestación (追送検) de Du Van Hien (41), sin domicilio fijo, y Ngo Xuan Hung (29), residente en la ciudad de Kōnan, prefectura de Aichi. Ambos están desempleados y ya habían sido detenidos y acusados previamente por los mismos delitos.

Según la policía, entre el año 2020 y septiembre de 2025, los dos actuaron de forma coordinada —y en ocasiones en complicidad directa— para entrar ilegalmente en casas deshabitadas en Kioto, Osaka, Hyōgo y otras zonas, robando 108 objetos como collares, joyas y artículos de valor.

El botín total asciende a unos 3,73 millones de yenes.

Los objetos robados no se almacenaban: eran vendidos rápidamente a través de SNS, y el dinero se usaba para cubrir gastos diarios, lo que revela un patrón de delito continuado como medio de subsistencia.

La investigación se inició tras múltiples denuncias de víctimas, que notaron robos sin señales claras de violencia, un rasgo típico de los delitos en casas vacías.

Ante la cercanía de las fiestas, la policía lanzó una advertencia clara a la población:

“Durante viajes, vacaciones o regresos a la ciudad natal, no dejen objetos de valor en viviendas desocupadas”.

Un recordatorio simple, pero crucial, en una época del año en la que el silencio de una casa puede convertirse en una invitación.

⚖️ Marco legal

🔹 Delitos imputados

Los acusados enfrentan principalmente dos cargos:

1️⃣ 侵入罪 (Shinnyū-zai) – Allanamiento de morada

📌 Entrar sin permiso en una vivienda, incluso si está vacía.

➡️ No importa que no haya personas dentro: la vivienda sigue protegida por la ley.

🟨 Pena posible:

Hasta 3 años de prisión o multa de hasta 100 manes de yenes.

2️⃣ 窃盗罪 (Settō-zai) – Robo

📌 Apropiarse de bienes ajenos con intención de lucro.

🟨 Pena posible:

Hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500 manes de yenes.

⚠️ Factores que agravan la pena

Delito repetido y prolongado en el tiempo

Pluralidad de víctimas

Actuación organizada

Uso de lo robado como medio de vida

Todo esto puede llevar a penas más severas al momento de la sentencia.

