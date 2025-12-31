[sakkā] King Kazu leyenda viva

Leyenda viva: “Kazu” sigue en activo tras cuatro décadas y jugará en Fukushima

📍 Tōkyō | 31 de diciembre

Miura Kazuyoshi, la leyenda del fútbol japonés conocida simplemente como “Kazu”, volverá a pisar los campos de la J-League con 58 años cumplidos. El Fukushima United FC, club de la J3, anunció su incorporación en calidad de préstamo desde Yokohama FC hasta el 30 de junio de 2026. Para entonces, Miura ya habrá celebrado su cumpleaños número 59.

Será su regreso a la J-League tras cinco años, desde su última etapa en Yokohama FC en 2021. Este 2025 concluyó su temporada número 40 como profesional defendiendo la camiseta del Atlético Suzuka (JFL), aunque el equipo finalmente descendió a liga regional. Frente a ese escenario, el delantero decidió continuar su carrera al recibir varias ofertas —y eligió Fukushima.

Miura, quien viajó a Brasil con apenas 15 años para formarse en clubes como Santos, se convirtió en MVP de la primera temporada de la J-League con Verdy Kawasaki (actual Tokyo Verdy). También fue referente de la selección japonesa en los 90. Hoy, más de tres décadas después, su figura encarna perseverancia y pasión por el juego.

Fukushima United, décimo clasificado en J3 durante 2025, suma al veterano atacante en un año de transición: en 2026 se disputará la “百年構想リーグ” (Hyakunen Kōsō League), torneo especial previo al cambio de calendario de la J-League, donde Fukushima competirá en el bloque Este del grupo regional J2-J3.

Aunque el rol deportivo de Miura podría ser limitado en minutos, su llegada fortalece la proyección mediática del club y motiva a jóvenes jugadores que crecen viendo a la leyenda entrenar cada día.

“Seguir compitiendo es mi forma de vivir”, ha dicho Kazu en distintas ocasiones. Su carrera parece confirmarlo.

⚖️ Marco legal y reglamentario

En Japón, el fichaje de Miura se sostiene en estos marcos:

📝 Contrato y préstamo

Miura sigue siendo jugador de Yokohama FC

Fukushima lo incorpora en préstamo (期限付き移籍)

Duración: hasta 30 de junio de 2026

Es un contrato laboral plenamente legal mientras: el jugador pase los exámenes médicos esté registrado en la J-League dentro del período permitido cumpla con el salario mínimo y cobertura social correspondiente



🔞 Edad máxima para jugar

En Japón no existe límite de edad legal para ser futbolista profesional.

La clave es apto médicamente + contrato válido.

📋 Registro en J-League

La inscripción debe cumplir:

normativa de fichajes del J3

cupos de plantilla

reglas salariales y de inscripción de jugadores nacionales

(En este caso, Miura es japonés, por tanto no entra en cupo extranjero.)

🦺 Seguridad y salud laboral

Como en cualquier empleo en Japón:

el club debe garantizar seguros, coberturas y prevención médica

hay revisiones periódicas de condición física

🔍 Contexto deportivo

Edad de Kazu: 58 (cumple 59 en febrero)

Años como profesional: 40

Trayectoria clave: Brasil → Verdy Kawasaki → Yokohama FC → JFL Suzuka, entre otros

Objetivo del club: liderazgo, impacto mediático, mentoría y aporte competitivo puntual

