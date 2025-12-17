[sakkā]  La J-League pone a rodar la fantasía

Cuando el manga salta al césped: la J-League juega con los sueños de “Captain Tsubasa”

📍 Tōkyō | 17 de diciembre

La J-League decidió mirar hacia atrás para impulsar el futuro.

En un gesto cargado de simbolismo cultural, el máximo organismo del fútbol profesional japonés anunció la adopción de un balón oficial inspirado en Captain Tsubasa, el manga que enseñó a soñar a generaciones enteras de niños y que convirtió un deporte extranjero en una pasión nacional.

El balón, bautizado “TSUBASA J PRO”, será utilizado en el torneo especial “Meiji Yasuda J-League 百年構想リーグ”, que se disputará entre febrero y junio de 2026 como parte del proceso de transición de calendario de la liga. No se trata solo de un cambio técnico: es una declaración de identidad.

El diseño toma como referencia la escena más icónica del manga:

👉 el “drive shot” de Ōzora Tsubasa, ese disparo imposible que dibuja una trayectoria casi poética en el aire.

Las líneas del balón evocan alas en movimiento, simbolizando velocidad, control y la idea de que el fútbol japonés sigue “volando” hacia su próximo siglo.

Detrás del producto está SFIDA, marca deportiva nacida en Japón, lo que refuerza el mensaje de una liga que apuesta por talento, diseño y tecnología locales. Según explicó el presidente de la J-League, Nonomura Yoshikazu, la decisión no fue puramente estética: el balón ya había sido probado en el torneo internacional E-1 Championship, donde jugadores y cuerpos técnicos evaluaron sensaciones, toque y estabilidad antes de dar el visto bueno definitivo.

En la presentación oficial, Takahashi Yōichi, creador de Captain Tsubasa, resumió el espíritu del proyecto con una frase sencilla pero poderosa:

“Espero que este balón ayude a cumplir los sueños de muchas personas.”

Un deseo que conecta directamente con la filosofía del “百年構想 (Plan del Centenario)” de la J-League: formar, inspirar y sostener el fútbol japonés durante generaciones, desde los barrios hasta la élite profesional.

🧵 Contexto cultural

Captain Tsubasa no es solo un manga.

Es el relato fundacional del fútbol japonés moderno. Ídolos reales —desde Nakata Hidetoshi hasta jugadores actuales— han reconocido que su primer sueño nació leyendo esas viñetas. Que la liga adopte este balón es, en el fondo, un homenaje a su propia infancia colectiva.

⚙️ Datos técnicos del balón TSUBASA J PRO

Material: Microfibra PI leather de máxima calidad

Sensación: toque suave y excelente agarre

Rendimiento: estabilidad en cualquier condición climática

Construcción: 12 paneles uniformes

Tecnología: impresión especial para mayor visibilidad en juego

