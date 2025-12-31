[tenki yohō] Aire polar domina Japón

El primer día del año tendrá un escenario muy invernal en gran parte del archipiélago

📍Tōkyō | 31 de diciembre

Japón inicia el primer día del año bajo un escenario claramente invernal en buena parte del territorio. La nieve será la gran protagonista desde Hokkaidō hasta varias zonas de la costa del Mar de Japón, con temperaturas bajas y condiciones que recuerdan el rigor de la temporada. Más al centro y sur del país, en cambio, el panorama será distinto: dominarán los cielos parcialmente despejados, aunque el frío seguirá presente.

Muy lejos de ese ambiente polar, Okinawa vivirá una jornada marcada por la lluvia. En las islas del sur, el paraguas será imprescindible durante gran parte del día, con un clima más templado pero claramente inestable. De este modo, Japón arranca el año con contrastes climáticos muy definidos entre el norte nevado y el sur lluvioso.

A continuación, el panorama por regiones y ciudades, con temperaturas máximas/mínimas (°C) y probabilidad de precipitación.

❄️ Hokkaidō: invierno pleno y frío extremo

Nieve frecuente y ambiente gélido. Abríguese muy bien y tenga precaución por hielo en calles.

Wakkanai: -5 / -8 — 🌨️ 60%

Asahikawa: -8 / -10 — 🌨️ 60%

Sapporo: -6 / -10 — 🌨️ 60%

Muroran: -3 / -7 — 🌨️ 70%

Hakodate: -4 / -8 — 🌤️→🌨️ 70%

Abashiri: -6 / -11 — 🌤️ 20%

Kushiro: -5 / -10 — ☀️ 20%

🏔️ Tohoku: nieve generalizada

La mayor parte de la región verá nieve; algunas zonas alternarán claros.

Aomori: -4 / -5 — 🌨️ 80%

Akita: 0 / -2 — 🌨️ 70%

Yamagata: 0 / -2 — 🌨️ 70%

Morioka: -2 / -5 — ☀️→🌨️ 60%

Sendai: 3 / -2 — 🌨️🌥️ 60%

Fukushima: 4 / -1 — 🌨️🌥️ 60%

🌨️ Hokuriku: nieve y ambiente húmedo

El Mar de Japón sigue alimentando la nubosidad.

Niigata: 3 / 0 — 🌨️🌥️ 70%

Kanazawa: 4 / 1 — 🌨️ 80%

Toyama: 4 / 1 — 🌨️ 80%

Fukui: 5 / 2 — 🌨️🌧️ 80%

🌤️ Kantō–Kōshin: mayormente despejado, frío

Días soleados pero temperaturas bajas. En montaña, posibilidad de nieve.

Maebashi: 10 / 1 — ☀️ 20%

Utsunomiya: 8 / -3 — ☀️ 20%

Mito: 9 / 0 — 🌤️ 20%

Saitama: 8 / 1 — 🌤️ 20%

Tokio: 9 / 3 — 🌤️ 30%

Yokohama: 9 / 3 — 🌤️ 30%

Chiba: 9 / 2 — 🌤️❄️ 60%

Kōfu: 9 / -2 — 🌤️ 40%

Nagano: 2 / -3 — 🌨️🌥️ 60%

🌥️ Tōkai: intervalos de sol con nubes

Ambiente relativamente más templado.

Gifu: 9 / 3 — 🌤️ 40%

Tsu: 8 / 2 — 🌤️ 40%

Nagoya: 9 / 4 — 🌥️🌤️ 40%

Shizuoka: 12 / 3 — ☀️ 10%

🌥️ Shikoku: variable pero sin lluvias importantes

Matsuyama: 8 / 2 — 🌥️🌤️ 40%

Takamatsu: 8 / 1 — 🌤️🌥️ 40%

Tokushima: 9 / 2 — 🌤️🌥️ 40%

Kōchi: 11 / 1 — 🌤️🌥️ 30%

🌤️❄️ Chūgoku: mezcla de sol y nieve

Precipitaciones más intensas hacia la costa del Mar de Japón.

Matsue: 6 / 3 — 🌨️🌥️ 70%

Tottori: 6 / 3 — 🌨️🌧️ 90%

Hiroshima: 8 / 1 — 🌤️🌥️ 40%

Okayama: 9 / -1 — 🌤️🌥️ 30%

Yamaguchi: 6 / 0 — 🌤️🌥️ 40%

🌧️ Okinawa y archipiélagos del sur: lluvias generalizadas

Día lluvioso y templado. El paraguas será imprescindible.

Naha: 19 / 17 — 🌧️🌥️ 90%

Nago: 18 / 16 — 🌧️🌥️ 90%

Kumejima: 19 / 17 — 🌧️🌥️ 70%

Minami-Daitō: 22 / 20 — 🌧️🌥️ 90%

Yonaguni: 20 / 18 — 🌧️ 90%

Ishigaki: 19 / 18 — 🌧️🌥️ 100%

Miyakojima: 20 / 18 — 🌧️ 90%

🧣 Consejos útiles

Capas térmicas y calzado antideslizante en el norte: el hielo es frecuente.

Atención al viento frío incluso en zonas soleadas del centro.

Paraguas y chubasquero en Okinawa.

Revise los avisos locales en trenes y carreteras ante posibles retrasos.

