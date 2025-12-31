[hatsuhinode] Los horarios en Japón

Bajo un cielo dorado, Japón abre el corazón al primer amanecer del año

📍Tokyo / 31 de diciembre

Japón se despide del año mirando al cielo. Como cada 1 de enero, miles de personas se preparan para presenciar el 初日の出 (Hatsuhinode), el primer amanecer del año, una tradición que simboliza renovación, esperanza y buenos deseos.

Sin embargo, el clima de la madrugada de Año Nuevo traerá nubes en buena parte del país, especialmente en la franja del Mar de Japón desde Hokkaidō hasta San’in, donde incluso se prevén lluvias o nevadas en varios puntos. Allí, ver el sol salir del horizonte será complicado.

En contraste, las regiones del Pacífico —incluyendo Tokai, Kansai, Shikoku y parte de Kyūshū— tendrán más ventanas de cielo abierto, aunque no se espera un cielo completamente despejado. Las nubes se alternarán con claros. En Kantō, la posibilidad de nubosidad sobre el mar pone en duda si el sol podrá verse desde el horizonte marino.

En Okinawa y Amami, el ingreso de aire húmedo también podría cubrir el cielo, reduciendo la visibilidad del amanecer.

La recomendación clave es revisar los pronósticos de última hora antes de salir.

🧣 Frío moderado… pero abrígate igual

Aunque el aire frío afectará a Hokkaidō y el norte de Tōhoku, en el resto del país el frío será un poco más suave que el promedio, gracias a la nubosidad que limita la radiación nocturna.

Tokio / Osaka / Nagoya: mínimas cercanas a 3 °C

Aun así, estar quieto esperando el amanecer enfría más de lo que uno imagina. Guantes, bufanda, abrigo grueso y calzado térmico siguen siendo imprescindibles.

🕕 Horarios del primer amanecer — Japón 2026

El sol saldrá primero en el sureste del archipiélago.

La mayoría del país verá el amanecer entre las 6:45 y las 7:30 de la mañana.

🌄 Algunos horarios destacados

Sapporo 7:06

Sendai 6:53

Tokio 6:51

Yokohama 6:50

Chiba 6:49

Nagoya 7:01

Osaka / Kioto 7:05

Hiroshima 7:16

Fukuoka 7:23

Naha (Okinawa) 7:17

⭐ Lugares especiales

Cima del Monte Fuji → 6:42

Inubōsaki, Chiba — la costa continental más temprana→ 6:46

Ogasawara Chichijima → 6:20

Minami-Tori-shima — el más temprano de Japón → 5:27

Recuerda: si hay montañas o edificios hacia el sureste, el sol aparecerá más tarde de lo indicado.

🌏 Balance regional

🟡 Más posibilidades de ver el amanecer

Costa del Pacífico de Tokai a Kyūshū

Kansai

Shikoku

Hokkaidō oriental

Áreas urbanas de Tokio — si las nubes lo permiten

🔵 Difícil por nubosidad

Mar de Japón (Hokkaidō, Tōhoku, Hokuriku, San’in)

Amami y Okinawa

❤️ Un ritual que une tradición y esperanza

Para muchos residentes —japoneses y extranjeros—, ver el Hatsuhinode es un momento íntimo y espiritual: familias, parejas y amigos comparten silencio frente al mar, en la cima de un monte o desde templos y miradores urbanos.

Este año, la naturaleza pondrá algunas nubes en escena, pero el deseo de empezar el año con luz sigue intacto.

AKEMASHITE OMEDETO GOZAIMASU.

明けましておめでとうございます。

Feliz Año Nuevo.

©️2025 Noticias Nippon