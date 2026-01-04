[jitensha]  Nueva era para las bicicletas en Japón

Multas inmediatas y control más estricto para reducir accidentes

📍Tōkyō | 4 de enero

A partir de abril de 2026, Japón dará un giro importante en la forma de controlar las infracciones en bicicleta: entrará en vigor el sistema de “青切符 / Aokippu” (Blue Ticket) para ciclistas, un mecanismo muy parecido al que ya se aplica a los conductores de automóviles por infracciones leves.

Hasta ahora, muchas faltas cometidas en bicicleta —como usar el móvil mientras se pedalea, circular en sentido contrario o sostener un paraguas— eran tratadas bajo el ámbito penal, lo que hacía su aplicación complicada y poco frecuente.

Con la llegada del Ao kippu (青切符, billete azul), los agentes podrán imponer multas administrativas inmediatas, simplificando el proceso y aumentando la capacidad de fiscalización.

La medida llega en un contexto preocupante: aunque los accidentes de tráfico totales han venido disminuyendo, los siniestros con bicicletas siguen siendo elevados, y en cerca de 3 de cada 4 accidentes graves, la policía detectó alguna infracción por parte del ciclista.

El nuevo esquema permitirá sancionar 113 tipos de infracciones a partir de los 16 años de edad, con multas que buscan incentivar una conducción más responsable.

Entre las sanciones más comunes destacan:

📵 Usar el móvil mientras se conduce — ¥12.000

🚳 Circular sin frenos — ¥5.000

🔴 Pasarse un semáforo en rojo — ¥6.000

↩️ Circular en sentido contrario (逆走) — ¥6.000

⚠️ Conducir sosteniendo un paraguas o con auriculares — ¥5.000

Las autoridades aclaran que no todos los casos terminarán en multa inmediata: en infracciones leves, puede haber advertencia primero. Sin embargo, conductas claramente peligrosas —como usar el móvil, no llevar frenos o cruzar vías férreas cerradas— serán sancionadas de inmediato.

Un punto clave es que una bicicleta también puede afectar la licencia de conducir de automóvil. Si la conducta se considera altamente peligrosa, el conductor puede recibir puntos, sanciones e incluso la suspensión del carné hasta por seis meses. Los casos de suspensión de licencia por infracciones en bicicleta han aumentado notablemente, alcanzando cerca de 250 en 2025, frente a números casi simbólicos en años anteriores.

Con esta reforma, Japón envía un mensaje contundente: la bicicleta también es un vehículo y la seguridad vial es responsabilidad de todos.

⚖️ Marco legal

La reforma se basa en modificaciones a la Ley de Tráfico por Carreteras (道路交通法 / Dōro Kōtsūhō):

✔️ Puntos clave legales

Se introduce formalmente el Ao kippu (青切符) para ciclistas .

Aplica a personas de 16 años o más .

Se sancionan 113 tipos de infracciones .

Las multas son administrativas , por lo que no implican proceso penal.

La persona puede: Pagar la multa 👉 el proceso termina. Negarse a pagar 👉 el caso podría escalar legalmente.



🚗 Impacto en licencias de automóvil

Si la infracción en bicicleta se considera “peligrosa”, puede aplicarse la misma evaluación de riesgo que para conductores de coche, incluyendo:

Sumas de puntos

Cursos obligatorios

Suspensión temporal de licencia

Esto se ampara en la misma ley, bajo el principio de seguridad vial integral.

🧠 Mensaje clave para residentes extranjeros

En Japón, la bicicleta es un vehículo, no un juguete ni medio “informal”. Las normas aplican igual para todos, y desconocerlas no exime responsabilidad.

©2025 NoticiasNippo6