[takaichi seiken] Integrarse o irse

Residencia permanente bajo amenaza: Tokio revisa todos los visados

📍Tōkyō | 5 de enero

El gobierno de Takaichi Sanae ha lanzado un mensaje directo y sin rodeos a los extranjeros que viven en Japón: quedarse para siempre ya no será automático. La administración anunció una revisión total de todos los visados y puso el foco en el más delicado de todos: la residencia permanente.

Hoy, casi un millón de extranjeros viven en Japón con el estatus de Eijūsha (永住者 , residente permanente). Para el nuevo gobierno, la cifra es una alerta: demasiadas personas viviendo indefinidamente en el país sin una integración suficiente, especialmente en el idioma japonés. Por eso, la nueva línea es clara: quien quiera quedarse, tendrá que demostrar que puede comunicarse en japonés.

La decisión marca un giro político contundente. Japón no solo quiere trabajadores o residentes estables; quiere personas que entiendan, hablen y participen en la sociedad japonesa. El dominio del idioma pasa de ser “recomendable” a convertirse en un requisito clave para la residencia permanente.

Sin embargo, el Ejecutivo sabe que pisa terreno sensible. Para evitar acusaciones de “cierre” o “xenofobia”, el gobierno insiste en que endurecerá las reglas, pero ampliará las ayudas: más cursos de japonés, programas de integración y apoyo en municipios con alta presencia extranjera. El equilibrio es frágil: control migratorio firme, pero discurso de convivencia.

En los próximos días, el gobierno convocará una reunión urgente de ministros para fijar el rumbo definitivo. Para miles de extranjeros, la pregunta ya no es política, sino personal:

¿cumplo los nuevos requisitos… o mi futuro en Japón empieza a tambalear?

⚖️ Marco legal

👉 ¿Qué está haciendo el gobierno?

Está revisando uno por uno todos los tipos de visado que existen en Japón (unos 30).

👉 ¿A quién afecta más?

A los residentes permanentes y a quienes quieren obtener ese estatus.

👉 ¿Qué cambia en la práctica?

Se exigiría japonés funcional real (no solo vivir muchos años).

Se vigilará más el cumplimiento de las reglas del visado.

Se busca evitar que personas vivan en Japón “por inercia legal”.

👉 ¿Habrá apoyo?

Sí, al menos sobre el papel:

Cursos de idioma

Programas de convivencia

Apoyo municipal para extranjeros

