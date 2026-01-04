[benezuera kiki] Japón blinda a su comunidad

Japón reafirma apoyo a la recuperación democrática en Venezuela

📍Tokyo | 4 de enero

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón emitió un comunicado oficial tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, asegurando que la prioridad absoluta del gobierno japonés es la protección de sus ciudadanos en Venezuela.

El documento señala que, ante el deterioro de la situación, se activó de inmediato un centro de coordinación en Tokio encabezado por el director general para América Latina y el Caribe, y paralelamente la Embajada de Japón en Caracas instaló un equipo de respuesta local. Como parte de las medidas de seguridad, se enviaron correos consulares y alertas especiales a los residentes japoneses en el país sudamericano.

Las autoridades japonesas confirmaron que ya se ha logrado contactar a la gran mayoría de los ciudadanos japoneses residentes en Venezuela, y que hasta el momento no existen reportes de víctimas ni incidentes que los involucren. Japón reafirmó también su postura diplomática tradicional: la necesidad de que Venezuela retome el camino democrático lo antes posible, en línea con los principios japoneses de respeto a la libertad, la democracia y el derecho internacional.

Finalmente, Tokio aseguró que mantendrá una estrecha coordinación con el G7 y países de la región, insistiendo en que la prioridad será doble: proteger a la comunidad japonesa en Venezuela y apoyar los esfuerzos internacionales para estabilizar la crisis y restaurar el orden democrático en el país.

Comunicado oficial

Declaración del Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores

4 de enero del año Reiwa 8 (2026)

Situación en Venezuela (detención del presidente Maduro por parte de Estados Unidos)

1.

Ante la situación en Venezuela, el Gobierno de Japón, mientras observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos, está abordando la situación dando máxima prioridad a la garantía de la seguridad de los ciudadanos japoneses, y se esfuerza por responder —incluida la recopilación de información— en estrecha coordinación con los países relacionados.

2.

Tras producirse el presente incidente, el Ministerio de Asuntos Exteriores estableció de inmediato en la sede central una sala de enlace encabezada por el director general de la Oficina para América Latina y el Caribe, y asimismo creó un cuartel general de medidas locales en la Embajada del Japón en Venezuela. Además, se están llevando a cabo acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos japoneses residentes, tales como la emisión de correos consulares y de información puntual. Hasta el momento ya se ha logrado establecer contacto con la mayoría de los ciudadanos japoneses residentes, y no se dispone de información sobre daños a ciudadanos japoneses hasta la fecha.

3.

El Gobierno de Japón ha venido insistiendo reiteradamente en la importancia de que la democracia en Venezuela sea restaurada lo antes posible.

4.

Nuestro país ha respetado tradicionalmente valores fundamentales como la libertad y la democracia. Asimismo, ha otorgado de manera constante gran importancia al respeto de los principios del derecho internacional en la comunidad internacional. En adelante también, basándose en esta postura coherente, Japón continuará colaborando estrechamente con los países relacionados, incluidos el G7 y los países de la región, y seguirá haciendo todo lo posible para la protección de los ciudadanos japoneses, al tiempo que impulsará los esfuerzos diplomáticos encaminados a la restauración de la democracia y a la estabilización de la situación en Venezuela.

⚖️ Marco legal y diplomático

🔹 1. Protección de ciudadanos japoneses en el extranjero

Japón actúa bajo:

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares

Su propia Ley de Servicios Consulares

Esto obliga al Estado japonés a:

✔ Dar asistencia a sus nacionales

✔ Emitir alertas y recomendaciones

✔ Coordinar evacuaciones si fuera necesario

Por eso activan:

🛑 Sala de Enlace en Tokio

🏛 Centro de Respuesta en la Embajada en Caracas

Y emiten 領事メール (correos consulares) y スポット情報 (alertas puntuales).

🔹 2. Principio de respeto al derecho internacional

Japón recalca dos ejes constantes de su política exterior:

✔ Democracia y derechos fundamentales

✔ Respeto al derecho internacional

Esto implica que:

Japón evita validar acciones militares unilaterales

pero también condena la ruptura democrática en Venezuela

y respalda marcos multilaterales como G7 y ONU

🔹 3. Neutralidad prudente

Japón no toma partido explícito en la operación estadounidense, pero:

🔸 reafirma la defensa del orden democrático

🔸 evita confrontación diplomática directa

🔸 protege sus intereses y los de sus ciudadanos

Es una postura prudente, estable y alineada con el G7, pero sin declaraciones incendiarias.

