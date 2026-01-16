[nōberu heiwa-shō] un gesto histórico

De Caracas a la Casa Blanca: la medalla del Nobel que reabre el debate sobre su significado

📍Tōkyō | 16 de enero

El jueves 15 de enero (horario de Washington), en una escena tan solemne como polémica, María Corina Machado llegó a la Casa Blanca. Frente a ella estaba Donald Trump. Era la primera vez que se encontraban cara a cara. Lo que ocurrió después no fue un simple gesto diplomático: fue un acto cargado de historia, emoción y cálculo político.

Al finalizar la reunión, Machado reveló que había entregado simbólicamente al presidente estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, distinción que ella había recibido. La imagen fue poderosa: una medalla que representa la paz y la reconciliación cambiando de manos en el corazón del poder político de Estados Unidos.

Para Machado, no se trató de un acto improvisado. Con voz firme, explicó que su decisión tenía raíces profundas en la historia. Recordó que, hace más de 200 años, el general francés Marquis de Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington. Bolívar la conservó toda su vida como símbolo de libertad y alianza entre pueblos.

—Hoy —dijo Machado—, dos siglos después, el pueblo de Bolívar devuelve ese gesto al heredero del legado de Washington.

En su visión, la medalla no era solo un objeto: era un puente entre las luchas del pasado y los conflictos del presente. Un mensaje que busca decir que la batalla por la democracia en Venezuela forma parte de una historia más larga, compartida y aún inconclusa.

La polémica no tardó en llegar

Las reacciones fueron inmediatas. Diplomáticos, analistas y sectores críticos cuestionaron el acto. Recordaron que el Premio Nobel de la Paz es personal e intransferible, y que no puede ser “cedido” a otra persona. Para ellos, el gesto vacía de sentido el espíritu del galardón.

Otros, en cambio, lo interpretaron como una jugada política audaz: una forma de colocar la crisis venezolana en el centro del escenario internacional y reforzar la alianza con Estados Unidos a través de símbolos que conmueven y provocan debate.

🌎 Contexto: Venezuela y la batalla por el relato

El gesto ocurre en un momento especialmente tenso para Venezuela, marcado por denuncias de autoritarismo, restricciones electorales y una presión internacional creciente. Para la oposición, el respaldo estadounidense sigue siendo clave, no solo en términos diplomáticos, sino también simbólicos.

Al invocar a Washington y Bolívar, Machado intenta construir un relato claro y emocional: la lucha actual por la democracia venezolana como heredera directa de los ideales de libertad que marcaron el nacimiento de las repúblicas americanas. El Nobel aparece así como un sello moral, un lenguaje universal que busca resonar más allá de fronteras.

⚖️ Qué dice el marco legal del Nobel de la Paz

Es importante aclararlo:

•El Premio Nobel de la Paz es personal e intransferible.

•La medalla, el diploma y el reconocimiento pertenecen únicamente al laureado.

•Cualquier entrega a otra persona no tiene validez legal ni institucional.

•El Comité Noruego del Nobel no reconoce estos actos como oficiales.

En este caso, la acción de Machado se mueve exclusivamente en el terreno del símbolo y la política, no del derecho.

Un objeto que habló por sí solo

Más allá de la controversia, el encuentro dejó una imagen difícil de ignorar. En la Casa Blanca, la medalla no brilló solo por su metal, sino por lo que representó: una apuesta emocional, histórica y profundamente política.

No fue solo un regalo. Fue un mensaje lanzado al mundo.

