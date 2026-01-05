[ongaku]  La noche en que el ritual venció al olvido

En la era del streaming, la televisión aún sabe unir a un país

📍Tōkyō | 5 de enero

En un año marcado por la fragmentación de audiencias y el avance imparable del consumo bajo demanda, el NHK Kouhaku Uta Gassen (NHK紅白歌合戦) logró algo que muchos consideraban ya imposible: volver a romper la barrera simbólica del 40%.

El pasado 31 de diciembre, durante el anuncio del triunfo del equipo blanco, el histórico programa alcanzó un 40.7% de audiencia instantánea en hogares, una cifra que no se veía desde hacía cinco años.

El dato se registró a las 23:44, en el clímax emocional del programa, cuando se anunció el resultado final. No fue un pico aislado: la primera parte del programa también mostró solidez, con un máximo instantáneo de 33.4% a las 20:49.

En comparación con años recientes, el repunte es claro. En 2024 el máximo fue 35.9%; en 2023, 36.7%; y en 2022 se había quedado en 39.5%. El salto de 2025 rompe la tendencia descendente y devuelve al Kōhaku al centro del ritual nacional de fin de año.

Más allá del momento puntual, el promedio de la segunda parte del programa se situó en 35.2%, superando por primera vez en tres años la línea del 35%. Todo esto ocurre en un contexto adverso para la televisión abierta, lo que convierte el resultado en una demostración de fuerza simbólica para NHK, justo en el año en que la radiodifusión japonesa celebró su centenario.

El concepto editorial —“Conectar y seguir conectados en la noche de fin de año”— se reflejó también en el elenco: nuevos ídolos convivieron con leyendas vivas de la música japonesa, mientras figuras históricas regresaban al escenario por una sola noche. El resultado fue un programa que funcionó como espectáculo, memoria colectiva y ceremonia nacional al mismo tiempo.

📊 Marco legal y técnico: cómo se mide la audiencia en Japón

La medición de audiencia televisiva en Japón está dominada por Video Research, empresa privada que opera bajo acuerdos contractuales con las principales cadenas.

Puntos clave del sistema japonés:

La medición se realiza principalmente por hogares (世帯視聴率, Setai shichō-ritsu ) , no por individuos.

Se utilizan people meters instalados en hogares seleccionados estadísticamente.

Los datos se publican por regiones; el dato citado corresponde al área de Kantō .

El llamado “ Shunkan saikō shichō-ritsu» ( 瞬間最高視聴率 , rating instantáneo máximo) no es un promedio, sino el punto más alto registrado minuto a minuto.

No existe una ley específica que obligue a un único sistema de medición, pero el método de Video Research es aceptado como estándar de facto por la industria publicitaria y televisiva.

En el caso de NHK, al ser un ente público financiado por el canon, los ratings no afectan directamente ingresos publicitarios, pero sí influyen en legitimidad institucional, evaluación interna y peso cultural, especialmente en eventos nacionales como el Kōhaku.

