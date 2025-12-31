[ongaku] Shiro Gumi ganador de Kōhaku

El público habló: Equipo Blanco gana en las tres categorías de votación en el NHK Hall

📍Tōkyō / 31 de diciembre

La noche más emblemática de la música japonesa volvió a reunir a millones de espectadores frente al televisor. En su 76ª edición del NHK Kōhaku Uta Gassen, celebrada en el tradicional NHK Hall de Shibuya, la White Team (grupo masculino y mixto) se coronó campeona por segundo año consecutivo, imponiéndose a la Red Team (femenina) en las tres categorías de votación.

La definición fue clara:

✔ Voto del público desde casa (視聴者審査員)

✔ Voto del público presente en el NHK Hall (会場審査員)

✔ Voto del jurado invitado (ゲスト審査員)

En los tres apartados, la White Team obtuvo más apoyo que la Red Team, asegurándose el título de la velada.

La gala —transmitida en directo por NHK General, BSP4K, BS8K y Radio 1 entre las 19:20 y las 23:45— tuvo como tema central 「つなぐ、つながる、大みそか。」(Conectar y seguir conectando en la última noche del año), reforzando la idea de la música como puente entre generaciones.

El momento más emotivo llegó con el cierre del programa. Mrs. GREEN APPLE, responsables también de ganar el Japan Record Award este año, fueron los encargados del “tori” (acto final). Su vocalista, Motoki Ōmori, exclamó un espontáneo “¡Yatta!” (¡Lo logramos!), reflejando la alegría de la agrupación y el equipo blanco.

📊 Resultados finales de la votación

Categorías Red Team White Team Jurado invitado 2 5 Voto en el NHK Hall 878 1520 Voto del público 3,361,295 4,397,571

📚 Balance histórico

Hasta ahora, el registro acumulado queda así:

🏳️ Shiro Gumi: 42 victorias

🔴 Aka Gumi: 34 victorias

Resultados recientes:

2024 — Shiro Gumi

2023 — Aka Gumi

2022 — Shiro Gumi

2021 — Aka Gumi

2020 — Aka Gumi

🎙️ Conducción

Esta edición fue presentada por:

✨ Haruka Ayase (4ª vez)

✨ Hiroiki Ariyoshi (3ª vez consecutiva)

✨ Mio Imada (debut)

✨ Naoko Suzuki — NHK (2º año consecutivo)

❤️ Cierre con tono humano

Una gala que, más allá de la competencia, volvió a ofrecer una postal típica de fin de año en Japón: música, emoción y una conexión colectiva que sigue siendo parte esencial de la cultura japonesa cada 31 de diciembre.

Las personas que no pudieron verlo en directo —o que desean revivir la presentación— pueden acceder a la repetición oficial a través de NHK ONE.

📅 Disponibilidad del streaming:

Primera parte: hasta el 7 de enero a las 21:00

Segunda parte: hasta el 7 de enero a las 23:45

