[tenki yohō] Bufandas, capas y paraguas

El clima también organiza la rutina: el invierno marca el ritmo del martes

📍Tōkyō | 6 de enero

El martes 6 de enero, Japón vuelve a mostrar uno de los rasgos más característicos de su invierno: un fuerte contraste climático de norte a sur. En Hokkaidō y la región de Tōhoku, el frío invernal sigue siendo protagonista, con temperaturas muy bajas, nevadas persistentes y un ambiente claramente dominado por masas de aire frío procedentes del continente.

En contraste, gran parte del centro y el oeste del país vive una jornada mucho más estable. Las regiones del Pacífico disfrutan de cielos despejados, aire seco y una sensación térmica más llevadera, típica del invierno japonés bajo el patrón de alta presión. Estas condiciones favorecen la movilidad diaria y ofrecen una breve pausa del clima severo que afecta al norte.

Más al sur, Okinawa queda al margen del invierno riguroso. La zona permanece bajo la influencia de sistemas húmedos, con lluvias frecuentes y temperaturas suaves, cercanas a un ambiente primaveral. Este contraste resume bien la complejidad climática de Japón en invierno, donde en un mismo día conviven nieve intensa, cielos despejados y lluvias templadas según la región.

Previsión por regiones meteorológicas:

❄️ Hokkaidō (北海道)

El norte del país continúa enfrentando condiciones plenamente invernales, con nieve frecuente y temperaturas bajo cero durante todo el día.

Wakkanai (稚内) : Nieve y nubes. Máx -7°C / mín -8°C . Prob. 70%

Asahikawa (旭川) : Parcialmente nublado, frío severo. -7°C / -14°C , 40%

Abashiri (網走) : Nieve intermitente. -5°C / -11°C , 60%

Kushiro (釧路) : Soleado pero muy frío. -2°C / -14°C , 10%

Sapporo (札幌) : Nubes y nieve ligera. -4°C / -9°C , 50%

Muroran (室蘭) : Nublado con nieve ocasional. -3°C / -6°C , 50%

Hakodate (函館): Nieve débil. -2°C / -8°C, 50%

🔎 Recomendación: calzado antideslizante, abrigo térmico y extrema precaución en carreteras y aceras.

❄️🌨 Tōhoku (東北)

Persisten nevadas frecuentes en la costa del Mar de Japón y temperaturas cercanas o bajo cero en toda la región.

Aomori (青森) : Nieve. -3°C / -5°C , 70%

Akita (秋田) : Nieve constante. 0°C / -2°C , 80%

Morioka (盛岡) : Nublado con nieve. 0°C / -6°C , 60%

Yamagata (山形) : Nieve. 2°C / -2°C , 70%

Sendai (仙台) : Soleado con frío moderado. 4°C / -2°C , 50%

Fukushima (福島): Nubes y nieve débil. 4°C / 0°C, 70%

☀️ Kantō – Kōshin (関東・甲信)

El corazón urbano de Japón vive un día invernal seco y estable, con amplios periodos de sol y grandes diferencias térmicas entre mañana y tarde.

Maebashi (前橋) : Soleado. 10°C / 0°C , 10%

Saitama (さいたま) : Soleado. 10°C / 0°C , 20%

Utsunomiya (宇都宮) : Soleado. 9°C / -3°C , 10%

Mito (水戸) : Soleado. 9°C / -3°C , 10%

Chiba (千葉) : Parcialmente soleado. 10°C / 2°C , 20%

Tokyo (東京) : Sol con algunas nubes. 11°C / 3°C , 20%

Yokohama (横浜) : Parcialmente soleado. 11°C / 4°C , 20%

Kōfu (甲府) : Soleado. 10°C / -3°C , 40%

Nagano (長野): Sol y nubes. 5°C / -3°C, 40%

🌤 Consejo: mañanas muy frías, pero tardes agradables al sol; vestir en capas.

☀️ Tokai (東海)

Tiempo mayormente estable, con algo más de nubosidad en zonas montañosas.

Gifu (岐阜) : Soleado. 8°C / 1°C , 20%

Tsu (津) : Sol y nubes. 9°C / 3°C , 40%

Nagoya (名古屋) : Soleado. 9°C / 2°C , 10%

Shizuoka (静岡): Soleado. 11°C / 2°C, 40%

🌨 Hokuriku (北陸)

Región marcada por nubes bajas y nieve frecuente, típica del invierno frente al Mar de Japón.

Niigata (新潟) : Nieve. 4°C / 1°C , 60%

Toyama (富山) : Nieve y claros. 5°C / 1°C , 70%

Kanazawa (金沢) : Nieve. 6°C / 0°C , 80%

Fukui (福井): Nieve. 6°C / 1°C, 70%

☀️ Shikoku (四国)

Clima relativamente suave para enero, con sol predominante.

Matsuyama (松山) : Parcialmente soleado. 11°C / 4°C , 40%

Takamatsu (高松) : Sol y nubes. 9°C / 3°C , 20%

Tokushima (徳島) : Sol y nubes. 10°C / 5°C , 40%

Kōchi (高知): Soleado. 12°C / 2°C, 20%

🌦 Chūgoku (中国)

Tiempo variable: más húmedo en la costa del Mar de Japón, más estable hacia el sur.

Matsue (松江) : Nublado con lluvia. 9°C / 3°C , 50%

Tottori (鳥取) : Lluvia. 7°C / 2°C , 70%

Okayama (岡山) : Sol y nubes. 10°C / 0°C , 20%

Hiroshima (広島) : Soleado. 10°C / 1°C , 50%

Yamaguchi (山口): Sol y nubes. 10°C / 0°C, 40%

☀️ Kyūshū (九州)

Clima estable y relativamente templado para la temporada.

Fukuoka (福岡) : Sol y nubes. 11°C / 4°C , 20%

Saga (佐賀) : Sol y nubes. 12°C / 0°C , 20%

Nagasaki (長崎) : Sol y nubes. 12°C / 2°C , 20%

Kumamoto (熊本) : Sol y nubes. 12°C / -1°C , 30%

Ōita (大分) : Sol y nubes. 11°C / 4°C , 30%

Miyazaki (宮崎) : Parcialmente soleado. 13°C / 0°C , 20%

Kagoshima (鹿児島) : Soleado. 14°C / 3°C , 20%

Amami (奄美): Lluvia. 17°C / 14°C, 70%

🌧 Okinawa (沖縄)

Ambiente húmedo, lluvioso y templado, con sensación más cercana a primavera.

Naha (那覇) : Lluvia. 19°C / 15°C , 60%

Nago (名護) : Lluvia. 19°C / 15°C , 80%

Kumejima (久米島) : Nublado. 19°C / 15°C , 40%

Yonaguni (与那国島) : Nublado. 18°C / 15°C , 40%

Ishigaki (石垣島) : Nublado. 20°C / 16°C , 40%

Miyakojima (宮古島) : Lluvia. 19°C / 16°C , 60%

Minamidaitō (南大東島): Sol y lluvia. 22°C / 16°C, 90%

🎒 Mensaje para residentes extranjeros

Este martes refleja con claridad el invierno japonés en su máxima expresión: frío severo y nieve al norte, sol seco en las grandes áreas urbanas, y lluvias persistentes en Okinawa. Ajustar la ropa, revisar alertas locales y planificar traslados sigue siendo clave, especialmente si se viaja entre regiones.

©NoticiasNippon