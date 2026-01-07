[tenki yohō] El invierno aprieta

Del sol al temporal: el clima divide a Japón este miércoles

📍Tōkyō | 7 de enero

Japón amanece hoy con un contraste climático muy marcado. En el norte del país, especialmente en Hokkaidō y Tōhoku, el frío es intenso y persistente, con temperaturas bajo cero y episodios de nieve que continuarán a lo largo del día. Estas condiciones invernales pueden afectar la visibilidad y las carreteras, por lo que se recomienda desplazarse con precaución.

Mientras tanto, en la costa del Mar de Japón predominan las lluvias y nevadas, generando un ambiente húmedo y gris típico del invierno japonés. En estas áreas el uso de paraguas, ropa impermeable y abrigo adecuado será esencial para enfrentar la jornada de forma cómoda y segura.

En contraste, las regiones que miran hacia el océano Pacífico disfrutarán de más momentos de sol y cielos parcialmente despejados, aunque el aire seguirá siendo frío. Con este panorama tan variado a nivel nacional, revisar el pronóstico local antes de salir sigue siendo la mejor herramienta para planificar el día con calma y evitar sorpresas.



Previsión por regiones metereológicas

❄️ HOKKAIDŌ



En Hokkaidō dominará el frío intenso y la nieve. En ciudades como Sapporo, Abashiri y Hakodate, la temperatura máxima rondará los –2°C a 4°C, mientras que las mínimas bajarán hasta –7°C o incluso –14°C en zonas como Asahikawa y Kushiro. La probabilidad de nieve es alta, especialmente en Asahikawa y Hakodate, donde alcanza hasta el 90%. Mucho cuidado al caminar o conducir: habrá hielo en calles y veredas.

🌨️ TŌHOKU



En Tōhoku el panorama también será invernal, con nieve y lluvia en el norte y más claros hacia el sur.

Aomori y Akita tendrán alta probabilidad de precipitación (90–100%) con máximas alrededor de 5°C–6°C. En Morioka, el frío será más seco pero con 80% de probabilidad de nieve.

En cambio, Sendai y Fukushima disfrutarán de más sol, con temperaturas máximas de 7°C y probabilidades de lluvia del 30–40%.

🌤️ KANTŌ–KŌSHIN



Jornada típica de invierno: frío pero con bastante sol.

Tokio, Yokohama, Chiba, Saitama, Maebashi, Nagano y Kōfu tendrán máximas entre 7°C y 9°C. Las mínimas bajarán hasta –6°C en Nagano y cerca de 0°C–3°C en el resto.

La probabilidad de lluvia se mantiene baja a moderada, entre 30% y 60%. Aunque haya sol, el aire será frío, así que abrigo obligatorio.

🌤️ TOKAI

En la región de Tokai el clima será tranquilo y seco. Nagoya, Gifu, Tsu y Shizuoka tendrán máximas entre 10°C y 13°C, con mínimas cercanas a 0°C. La probabilidad de lluvia será baja, alrededor del 30%. Un día frío pero estable.

🌧️ HOKURIKU

Aquí el clima será más inestable, con lluvias frecuentes y ambiente húmedo.

Kanazawa tendrá 100% de probabilidad de lluvia, mientras que Fukui y Toyama estarán cerca del 90%. Las temperaturas serán relativamente suaves, con máximas de 11°C y mínimas entre 0°C y –1°C.

En Niigata se espera nieve, con probabilidad cercana al 80%.

🌤️ KANSAI



En Kansai predominará el cielo parcialmente despejado. Osaka, Kobe, Nara y Ōtsu tendrán máximas de 11°C a 12°C, con mínimas entre 0°C y 3°C.

La probabilidad de lluvia será baja a moderada, entre 30% y 40%. Día frío pero agradable.

🌤️ SHIKOKU



En Shikoku el clima será estable, con nubes y sol intercalados. Matsuyama y Takamatsu registrarán máximas de 12°C, mientras que Kochi llegará a 15°C. Las mínimas estarán entre 2°C y 3°C. La probabilidad de lluvia será baja, entre 30% y 40%.

🌧️ CHŪGOKU



La costa del Mar de Japón tendrá lluvias en varias ciudades. Matsue y Tottori tendrán probabilidad de precipitación del 50% al 70% y máximas de 12°C.

En Hiroshima y Okayama, en cambio, el clima será más estable, con 13°C de máxima y 30% de probabilidad de lluvia. Yamaguchi se mantiene similar, frío pero con ratos de sol.

🌧️ KYŪSHŪ

En Kyūshū habrá lluvias intermitentes, sobre todo en Fukuoka y Nagasaki, donde la probabilidad llega al 60–70%. Las temperaturas máximas estarán alrededor de 12°C a 14°C, con mínimas de 0°C a 3°C.

En Oita y Sasebo el clima será un poco más estable, con menor probabilidad de lluvia.

🌧️🌥️ OKINAWA



En Okinawa el ambiente será templado pero húmedo. Las máximas estarán entre 17°C y 22°C, mientras que las mínimas rondarán los 14°C–15°C.

En Nago, Kumejima e Ishigaki hay 60–70% de probabilidad de lluvia, mientras que en Miyakojima y Minami Daito el cielo estará más despejado.

❤️ Recomendación general del día

• En el norte: abrigo térmico y precaución por hielo

• En la costa del Mar de Japón: paraguas imprescindible

• En Tokio y alrededores: frío seco — hidrátate y abrígate bien

• En Okinawa: clima templado pero lluvioso

